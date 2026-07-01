ОДЕНАТ, ЛУЦИЙ СЕПТИМИЙ (лат. Lucius Septimius Odaenathus, др.-греч. Οδαίναθος)

Правитель Пальмирского царства (260-267 гг. н.э.).

Правитель Пальмирского царства (260-267 гг. н.э.). Оденат происходил из знатного пальмирского рода, в 240 г. был назначен наместником Пальмиры и, умело балансируя между Римом и Персией, сделал много для усиления родного города. После поражения и пленения Валериана напал на войско персов под командованием Шапура I и нанес им поражение. В 261 г. выступил против узурпатора Макриана и его сыновей Макриана Младшего и Квиета. Император Галлиен наградил его званием вождя и правителя всего Востока (dux et corrector totius Orientis).

Оденат провел несколько успешных кампаний против персов, захватив Эдессу, Низибис и Карры, несколько раз брал Ктесифон, таким образом, контролируя всю Месопотамию. Оденат взял себе персидский титул царя царей и назначил своего сына Герода соправителем, но, несмотря на свои успехи, всегда демонстрировал лояльность и почтение по отношению к Риму. В 267 г. Оденат и Герод были убиты двоюродным братом Одената Меонием, возможно, в результате интриги второй жены Одената, Зенобии , желавшей передать престол своему сыну Вабалату, хотя не исключено, что в подготовке заговара принимал участие и Рим.

Исторические источники :

Писатели Истории Августов. Двое Галлиенов.

Иллюстрация :

Бюст Одената (предположительно). Пальмирский музей.