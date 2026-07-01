ОДЕН УИСТЕН ХЬЮ

ОДЕН УИСТЕН ХЬЮ - анг­ло-американский по­эт.

Ро­дил­ся в се­мье пре­ус­пе­ваю­ще­го вра­ча. В 1925-1928 годах изу­чал английскую литературу в Окс­форд­ском университете . Ак­тив­ный уча­ст­ник английского ле­во­го дви­же­ния 1920-1930-х годов, ув­ле­кал­ся со­циа­ли­стическими идея­ми. В 1928-1929 годах жил в Бер­ли­не; в 1930-1935 годах пре­по­да­вал в ча­ст­ных шко­лах Лон­до­на и Хе­ленс­бо­ро (Шот­лан­дия). Пер­вые по­этические опы­ты пред­став­ле­ны в сборнике «Сти­хи» («Po­ems», 1928); ши­ро­кую из­вест­ность сни­ска­ли сборники «Сти­хи» («Poems», 1930) и «По­смот­ри, не­зна­ко­мец!» («Look, stran­ger!», 1936). Для ран­ней по­эзии Одена ха­рак­тер­но со­еди­не­ние тра­диционной об­раз­но­сти с мо­дер­ни­ст­ски­ми приё­ма­ми, тон­ко­го ли­риз­ма с по­ли­тическими сен­тен­ция­ми ле­во­го тол­ка. По­сле по­ра­же­ния рес­пуб­ли­кан­ской Ис­па­нии [уча­стие в испанской гражданской вой­не за­пе­чат­лел в по­эме «Ис­па­ния» («Spain», 1937)] и на­ча­ла 2-й ми­ро­вой вой­ны , ко­то­рую Оден вос­при­нял как крах ев­ропейского гу­ма­низ­ма, пе­ре­жил глу­бо­кий ду­хов­ный кри­зис, обо­зна­чив­ший по­во­рот к хри­сти­ан­ст­ву. В 1939 году эмиг­ри­ро­вал в США (в 1946 году по­лу­чил американское гра­ж­дан­ст­во), пре­по­да­вал литературу в американских университетах. С 1940-х годов в твор­че­ст­ве Одена за­мет­но воз­рос­ло зна­че­ние ре­лигиозно-фи­лософских мо­ти­вов, пси­хо­ло­гиз­ма, нрав­ст­вен­но-этической про­бле­ма­ти­ки: по­этические сборники «Дру­гое вре­мя» («Another time», 1940), «Век тре­во­ги: ба­роч­ная эк­ло­га» («The age of anxiety: A baroque eclogue», 1947), «Щит Ахил­ла» («The shield of Achilles», 1955), «Го­род без стен и дру­гие по­эмы» («City without walls and other poems», 1969) и др., от­ме­чен­ные сме­лыми экс­пе­ри­мен­та­ми с по­этическими фор­ма­ми и жан­ра­ми. В 1956-1961 годах профессор Окс­форд­ско­го университета; с 1957 года по­дол­гу жил в Ав­ст­рии. Ав­тор пре­ди­сло­вия к пер­во­му американскому из­да­нию сти­хо­тво­ре­ний И.А. Брод­ско­го (1973, посмертно). Сре­ди других про­из­веде­ний: пье­сы, пу­те­вые очер­ки, ки­но­сце­на­рии (в со­ав­тор­ст­ве), сборники эс­се и литературно-кри­тических ста­тей, опер­ные либ­рет­то . На сти­хи Одена пи­са­ли му­зы­ку Б. Брит­тен, Х.В. Хен­це, И.Ф. Стра­вин­ский. Твор­че­ст­во Одена ока­за­ло зна­чительное влия­ние на современную анг­лоя­зыч­ную по­эзию.

Сочинения:

Complete works. L., 1988–2010. [Vol. 1–6];

Со­б­ра­ние сти­хо­тво­ре­ний. СПб., 1997;

Чте­ние. Пись­мо. Эс­се о ли­те­ра­ту­ре. М., 1998;

Ла­би­ринт. М.; СПб., 2003;

Collected poems. N. Y., 2007;

Лек­ции о Шек­спи­ре. М., 2008.

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