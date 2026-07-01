ОДЕН УИСТЕН ХЬЮ
ОДЕН УИСТЕН ХЬЮ - англо-американский поэт.
Родился в семье преуспевающего врача. В 1925-1928 годах изучал английскую литературу в Оксфордском университете. Активный участник английского левого движения 1920-1930-х годов, увлекался социалистическими идеями. В 1928-1929 годах жил в Берлине; в 1930-1935 годах преподавал в частных школах Лондона и Хеленсборо (Шотландия). Первые поэтические опыты представлены в сборнике «Стихи» («Poems», 1928); широкую известность снискали сборники «Стихи» («Poems», 1930) и «Посмотри, незнакомец!» («Look, stranger!», 1936). Для ранней поэзии Одена характерно соединение традиционной образности с модернистскими приёмами, тонкого лиризма с политическими сентенциями левого толка. После поражения республиканской Испании [участие в испанской гражданской войне запечатлел в поэме «Испания» («Spain», 1937)] и начала 2-й мировой войны, которую Оден воспринял как крах европейского гуманизма, пережил глубокий духовный кризис, обозначивший поворот к христианству. В 1939 году эмигрировал в США (в 1946 году получил американское гражданство), преподавал литературу в американских университетах. С 1940-х годов в творчестве Одена заметно возросло значение религиозно-философских мотивов, психологизма, нравственно-этической проблематики: поэтические сборники «Другое время» («Another time», 1940), «Век тревоги: барочная эклога» («The age of anxiety: A baroque eclogue», 1947), «Щит Ахилла» («The shield of Achilles», 1955), «Город без стен и другие поэмы» («City without walls and other poems», 1969) и др., отмеченные смелыми экспериментами с поэтическими формами и жанрами. В 1956-1961 годах профессор Оксфордского университета; с 1957 года подолгу жил в Австрии. Автор предисловия к первому американскому изданию стихотворений И.А. Бродского (1973, посмертно). Среди других произведений: пьесы, путевые очерки, киносценарии (в соавторстве), сборники эссе и литературно-критических статей, оперные либретто. На стихи Одена писали музыку Б. Бриттен, Х.В. Хенце, И.Ф. Стравинский. Творчество Одена оказало значительное влияние на современную англоязычную поэзию.
Сочинения:
Complete works. L., 1988–2010. [Vol. 1–6];
Собрание стихотворений. СПб., 1997;
Чтение. Письмо. Эссе о литературе. М., 1998;
Лабиринт. М.; СПб., 2003;
Collected poems. N. Y., 2007;
Лекции о Шекспире. М., 2008.