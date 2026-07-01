ОДАВАРА

ОДАВАРА - го­род в Япо­нии, пре­фек­ту­ра Ка­на­га­ва.

Население 196,3 тысяч человек (2013); вхо­дит в городскую аг­ло­ме­ра­цию То­кио - Иока­га­ма. Рас­по­ло­жен на юге центральной час­ти острова Хон­сю, на северо-западном по­бе­ре­жье залива Са­га­ми, при впа­де­нии в не­го реки Са­ка­ва. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог; стан­ция на ли­нии «То­кай­до» (То­кио - Оса­ка) вы­со­ко­ско­ро­ст­ной железной дороги «Син­кан­сен». В пре­де­лах го­ро­да - ма­лые ры­бо­ло­вец­кие пор­ты: Ода­ва­ра , Эно­ура, Ко­ме­ка­ми, Иси­ба­си.

Тер­ри­то­рия современного го­ро­да в VIII веке во­шла в провинцию Са­га­ми (ны­не часть пре­фек­ту­ры Ка­на­га­ва), до 2-й половины XII века в со­ста­ве вла­де­ний ро­да Ха­та­но. В конце XII века, во вре­мя вой­ны кла­нов Тай­ра и Ми­на­мо­то (вой­на Гэм­пэй), ме­сто круп­но­го сра­же­ния. В 1-й половине - середине XV века по­стро­ен за­мок Ода­ва­ра (позд­нее не­од­но­крат­но пе­ре­страи­вал­ся). В 1495 году его за­хва­тил Ход­зё На­га­уд­зи; с это­го вре­ме­ни на про­тя­же­нии XVI века за­мок, во­круг ко­то­ро­го по­сте­пен­но сфор­ми­ро­ва­лось по­се­ле­ние, яв­лял­ся ре­зи­ден­ци­ей ро­да Го-Ход­зё (од­на из вет­вей ро­да Тай­ра), под­чи­нив­ше­го сво­ей вла­сти зна­чительную часть рав­ни­ны Кан­то и при­ле­гаю­щих тер­ри­то­рий. Го-Ход­зё силь­но ук­ре­пи­ли город Одавара, пре­вра­тив её в од­ну из мощ­ней­ших кре­по­стей средневековой Япо­нии. Одавара выдер­жа­ла оса­ду войск вы­даю­щих­ся японских пол­ко­вод­цев пе­рио­да «воюю­щих про­вин­ций» Уэсу­ги Кэн­си­на (1560) и Та­кэ­ды Син­гэ­на (1569). В 1590 году по­сле дли­тель­ной оса­ды взя­та 200-ты­сяч­ной ар­ми­ей Тоё­то­ми Хи­дэё­си, пе­ре­шла во вла­де­ние ро­да То­ку­га­ва. В XVII-XIX веках важ­ный пункт на до­ро­ге То­кай­до, со­еди­няв­шей Эдо (ны­не То­кио) и Кио­то. В 1703 году силь­но по­стра­да­ла от зем­ле­тря­се­ния. По­сле Мэй­д­зи исин вре­мен­но сто­ли­ца од­но­именной пре­фек­ту­ры (в 1870-1872 годах ра­зо­бран за­мок); в 1876 году во­шла в со­став пре­фек­ту­ры Ка­на­га­ва. В 1923 году прак­ти­че­ски пол­но­стью раз­ру­ше­на зем­ле­тря­се­ни­ем. Ста­тус го­ро­да с 1940 года. 15 августа 1945 года Одавара по­след­ним из японских го­ро­дов под­вер­глась на­лё­ту американской авиа­ции.

В цен­тре го­ро­да - вос­ста­нов­лен­ный за­мок: главная 4-ярус­ная баш­ня (высота 39 м; воз­ве­де­на в 1960 году из же­ле­зо­бе­то­на), трое во­рот (1971-2009); пла­ни­ру­ет­ся вос­соз­дать другие строе­ния. Буд­дий­ские хра­мы Гёк­ход­зи (или Го­хя­ку­ра­кан - «Пять­сот по­сле­до­ва­те­лей Буд­ды», в хра­ме 526 не­боль­ших ста­туй по­сле­до­ва­те­лей Буд­ды; 1534), Даи­юд­зан-Са­ид­зёд­зи. Бо­та­нический сад Цуд­зи­му­ра (1990), сад японских слив Со­га-Бай­рин (около 35 тысяч де­ревь­ев; из­ве­стен ви­да­ми на го­ру Фуд­зия­ма) - ме­сто про­ве­де­ния еже­год­но­го фес­ти­ва­ля в пе­ри­од цве­те­ния (в фев­ра­ле). В городе Одавара - кам­пусы не­го­су­дарственных ву­зов: юри­дический факультет Университета Кан­то-Га­ку­ин и факультет се­ст­рин­ско­го де­ла и реа­би­ли­та­ции Ме­ж­ду­народного университета здра­во­охра­не­ния и со­ци­аль­но­го обес­пе­че­ния. Му­зеи: крае­ведческий (1955; на тер­ри­то­рии зам­ка), ме­мо­ри­аль­ный Ма­цу­на­га (1980; в ос­но­ве кол­лек­ции - ху­дожественное со­б­ра­ние пред­при­ни­ма­те­ля Ма­цу­на­ги Ясуд­за­эмо­на), ме­мо­ри­аль­ный Сон­то­ку (1988, в па­мять о Ни­но­мии Сон­то­ку - уро­жен­це города Одавара, важ­ном дея­те­ле сельскохозяйственных пре­об­ра­зо­ва­ний в кон­це эпо­хи Эдо), ес­те­ст­вен­ной ис­то­рии пре­фек­ту­ры Ка­на­га­ва (соз­дан в 1995 году на ба­зе от­де­ла Му­зея пре­фек­ту­ры Ка­на­га­ва в Ио­ко­га­ме), ли­те­ра­тур­ный (в зда­нии вил­лы в рус­ле ев­ропейской ар­хи­тек­ту­ры, 1937), стек­ла. В го­ро­де - тер­маль­ные ис­точ­ни­ки Юмо­то.

Одавара - центр хи­мической и фар­ма­цев­тической промышленности. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия ком­па­ний: «Mitsubishi Chemical Corporation» (вы­пуск пла­ст­масс и др.), «Wako Chemical» (ав­то­мо­биль­ные мас­ла и сма­зоч­ные ма­те­риа­лы), «Fujifilm Corporation» (фо­то­хи­ми­ка­ты), «Meiji Seika Pha­r­ma Co.», «Daiichi Sankyo Co.» и её до­чер­них фирм, «Nippon Shinyaku Co.» (все три - фар­ма­цев­тические пре­па­ра­ты, в том числе га­ле­но­вые), «Lion Corporation» (ги­гие­ническая про­дук­ция), «Kanebo Cosmetics» (кос­ме­тические средства) и др.; научно-исследовательский центр ком­па­нии «Nippon Soda Co.». НИОКР так­же осу­ще­ст­в­ля­ют­ся в тех­но­пар­ке «Сэй­сё» (на восточной ок­раи­не го­ро­да). Про­изводство ав­то­ком­плек­тую­щих и зап­ча­стей («GS Yuasa Co­rporation», «Nippon Injector Corporation», «Mikuni Corporation», «Odakyu Sharyo Kogyo», «Odawara Auto-Machine MFG Co.»), HDD - жё­ст­ких дис­ков («Hitachi Global Storage Technologies»), строй­ма­те­риа­лов (алю­ми­ние­вые кон­ст­рук­ции, об­ли­цо­воч­ные па­не­ли, пла­сти­ко­вые тру­бы и др.). По­ли­гра­фическая и пи­ще­вая промышленность. В городе Одавара на­хо­дит­ся од­но из пред­при­ятий Национального пе­чат­но­го бю­ро Япо­нии (вы­пуск банк­нот и бу­ма­ги для их из­го­тов­ле­ния). Лов ры­бы, до­бы­ча мо­ре­про­дук­тов (в том числе кре­вет­ки) и их пе­ре­ра­бот­ка.

Близ города Одавара рас­по­ло­же­ны по­пу­ляр­ные ку­рор­ты: поселение Ха­ко­не (к за­па­ду от го­ро­да) с тер­маль­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми и од­но­именным вул­ка­ном, в каль­де­ре ко­то­ро­го - озеро Аси­но­ко (на тер­ри­то­рии национального пар­ка Фуд­зи-Ха­ко­не-Ид­зу); поселок Юга­ва­ра (к югу, на морском по­бе­ре­жье) - баль­не­ок­ли­ма­ти­че­ский.

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