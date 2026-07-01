ОДАВАРА
ОДАВАРА - город в Японии, префектура Канагава.
Население 196,3 тысяч человек (2013); входит в городскую агломерацию Токио - Иокагама. Расположен на юге центральной части острова Хонсю, на северо-западном побережье залива Сагами, при впадении в него реки Сакава. Узел железных и автомобильных дорог; станция на линии «Токайдо» (Токио - Осака) высокоскоростной железной дороги «Синкансен». В пределах города - малые рыболовецкие порты: Одавара, Эноура, Комеками, Исибаси.
Территория современного города в VIII веке вошла в провинцию Сагами (ныне часть префектуры Канагава), до 2-й половины XII века в составе владений рода Хатано. В конце XII века, во время войны кланов Тайра и Минамото (война Гэмпэй), место крупного сражения. В 1-й половине - середине XV века построен замок Одавара (позднее неоднократно перестраивался). В 1495 году его захватил Ходзё Нагаудзи; с этого времени на протяжении XVI века замок, вокруг которого постепенно сформировалось поселение, являлся резиденцией рода Го-Ходзё (одна из ветвей рода Тайра), подчинившего своей власти значительную часть равнины Канто и прилегающих территорий. Го-Ходзё сильно укрепили город Одавара, превратив её в одну из мощнейших крепостей средневековой Японии. Одавара выдержала осаду войск выдающихся японских полководцев периода «воюющих провинций» Уэсуги Кэнсина (1560) и Такэды Сингэна (1569). В 1590 году после длительной осады взята 200-тысячной армией Тоётоми Хидэёси, перешла во владение рода Токугава. В XVII-XIX веках важный пункт на дороге Токайдо, соединявшей Эдо (ныне Токио) и Киото. В 1703 году сильно пострадала от землетрясения. После Мэйдзи исин временно столица одноименной префектуры (в 1870-1872 годах разобран замок); в 1876 году вошла в состав префектуры Канагава. В 1923 году практически полностью разрушена землетрясением. Статус города с 1940 года. 15 августа 1945 года Одавара последним из японских городов подверглась налёту американской авиации.
В центре города - восстановленный замок: главная 4-ярусная башня (высота 39 м; возведена в 1960 году из железобетона), трое ворот (1971-2009); планируется воссоздать другие строения. Буддийские храмы Гёкходзи (или Гохякуракан - «Пятьсот последователей Будды», в храме 526 небольших статуй последователей Будды; 1534), Даиюдзан-Саидзёдзи. Ботанический сад Цудзимура (1990), сад японских слив Сога-Байрин (около 35 тысяч деревьев; известен видами на гору Фудзияма) - место проведения ежегодного фестиваля в период цветения (в феврале). В городе Одавара - кампусы негосударственных вузов: юридический факультет Университета Канто-Гакуин и факультет сестринского дела и реабилитации Международного университета здравоохранения и социального обеспечения. Музеи: краеведческий (1955; на территории замка), мемориальный Мацунага (1980; в основе коллекции - художественное собрание предпринимателя Мацунаги Ясудзаэмона), мемориальный Сонтоку (1988, в память о Ниномии Сонтоку - уроженце города Одавара, важном деятеле сельскохозяйственных преобразований в конце эпохи Эдо), естественной истории префектуры Канагава (создан в 1995 году на базе отдела Музея префектуры Канагава в Иокогаме), литературный (в здании виллы в русле европейской архитектуры, 1937), стекла. В городе - термальные источники Юмото.
Одавара - центр химической и фармацевтической промышленности. Действуют предприятия компаний: «Mitsubishi Chemical Corporation» (выпуск пластмасс и др.), «Wako Chemical» (автомобильные масла и смазочные материалы), «Fujifilm Corporation» (фотохимикаты), «Meiji Seika Pharma Co.», «Daiichi Sankyo Co.» и её дочерних фирм, «Nippon Shinyaku Co.» (все три - фармацевтические препараты, в том числе галеновые), «Lion Corporation» (гигиеническая продукция), «Kanebo Cosmetics» (косметические средства) и др.; научно-исследовательский центр компании «Nippon Soda Co.». НИОКР также осуществляются в технопарке «Сэйсё» (на восточной окраине города). Производство автокомплектующих и запчастей («GS Yuasa Corporation», «Nippon Injector Corporation», «Mikuni Corporation», «Odakyu Sharyo Kogyo», «Odawara Auto-Machine MFG Co.»), HDD - жёстких дисков («Hitachi Global Storage Technologies»), стройматериалов (алюминиевые конструкции, облицовочные панели, пластиковые трубы и др.). Полиграфическая и пищевая промышленность. В городе Одавара находится одно из предприятий Национального печатного бюро Японии (выпуск банкнот и бумаги для их изготовления). Лов рыбы, добыча морепродуктов (в том числе креветки) и их переработка.
Близ города Одавара расположены популярные курорты: поселение Хаконе (к западу от города) с термальными источниками и одноименным вулканом, в кальдере которого - озеро Асиноко (на территории национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу); поселок Югавара (к югу, на морском побережье) - бальнеоклиматический.