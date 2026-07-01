ОДА НОБУНАГА

ОДА НОБУНАГА - пол­ко­во­дец и государственный дея­тель Япо­нии, один из пер­вых объ­еди­ни­те­лей стра­ны.

Из се­мьи дай­мё Ода Но­бу­хи­дэ, управ­ляв­шей провинцией Ова­ри. Со смер­тью от­ца в 1549 году воз­гла­вил род Ода и к 1559 году, одер­жав по­бе­ду над со­пер­ни­чав­шим с ним бра­том Ода Но­бую­ки, объ­еди­нил вла­де­ния ро­да. В 1560 году в бит­ве при Окэ­хад­за­ме на­нёс по­ра­же­ние ро­ду Има­га­ва [в ре­зуль­та­те этой по­бе­ды под власть Ода Набунаги пе­ре­шла провинция Ми­ка­ва, а управ­ляв­ший ею То­ку­га­ва Иэ­я­су (смотри То­ку­га­ва) стал его со­юз­ни­ком], в 1567 году - ро­ду Сай­то и при­сое­ди­нил провинцию Ми­но. Стре­мясь взять под кон­троль са­мо­сто­ятельные го­ро­да, в 1568 году за­хва­тил и об­ло­жил во­енным на­ло­гом один из важ­ней­ших тор­го­вых цен­тров Япо­нии то­го вре­ме­ни город Са­каи, под­чи­нил сво­ей вла­сти со­юз­ни­ка Са­каи город Хи­ра­но (ны­не район города Оса­ка) и под­верг пре­сле­до­ва­ни­ям его жи­те­лей. В том же го­ду под­дер­жал сё­гу­на Аси­ка­га Ёсиа­ки, стре­мив­ше­го­ся вер­нуть под свою власть Кио­то. В 1569 году под­чи­нил се­бе провинцию Исэ и сто­лич­ный район Ки­най. С 1570 года вёл борь­бу с вра­ж­деб­ны­ми ему коа­ли­ция­ми, в ко­то­рые вхо­ди­ли ро­ды Аса­ку­ра, Ад­заи, Та­кэ­да, Мо­ри, Миё­си, Уэсу­ги и другие и рас­по­ла­гав­шие собственными ар­мия­ми буд­дий­ские мо­на­сты­ри Эн­ря­куд­зи и Исия­ма-Хон­ганд­зи. В 1571 году за­хва­тил и сжёг Эн­ря­куд­зи, унич­то­жив всех его оби­та­те­лей. В 1573 году Ода Нобунага из­гнал из сто­ли­цы Аси­ка­га Ёсиа­ки, всту­пив­ше­го в со­юз с его про­тив­ни­ка­ми, чем по­ло­жил ко­нец сё­гу­на­ту Аси­ка­га (Му­ро­ма­ти), раз­гро­мил ро­ды Аса­ку­ра и Миё­си. В 1574 году по­да­вил вос­ста­ние буд­дий­ских мо­на­хов в На­га­си­ме и ис­тре­бил всех его уча­ст­ни­ков. В 1575 году в бит­ве при На­га­си­но разбил вой­ска Та­кэ­да (пер­вая в ис­то­рии Япо­нии по­бе­да, до­бы­тая бла­го­да­ря ис­поль­зо­ва­нию ог­не­стрель­но­го ору­жия), жес­то­ко по­да­вил вос­ста­ние мо­на­хов в провинции Этид­зэн. В по­сле­дую­щие го­ды за­вое­вал про­вин­ции Там­ба, Код­зу­кэ, Си­на­но, Каи, по­сле не­од­но­крат­ных по­пы­ток оса­ды взял монастырь Исия­ма-Хон­ганд­зи (1580), унич­то­жил род Та­кэ­да. Зна­чительный вклад в по­бе­ды Ода Нобунаги вне­сли ис­кус­ные дей­ст­вия вы­дви­нув­ших­ся при нём вое­на­чаль­ни­ков Акэ­ти Ми­цу­хи­дэ, То­ку­га­вы Иэ­я­су и Тоё­то­ми Хи­дэё­си.

К 1582 году Ода Набунага объ­е­ди­нил под сво­ей вла­стью не ме­нее тре­ти стра­ны. На под­вла­ст­ных тер­ри­то­ри­ях ве­лась пе­ре­пись зе­мель, строи­лись до­ро­ги, бы­ли вве­де­ны еди­ная де­неж­ная еди­ни­ца (зо­ло­тая мо­не­та хан­кин) и еди­ная уни­вер­саль­ная ме­ра жид­ких и сы­пу­чих тел (так называемая ки­от­ская ме­ра ке мас­су), уп­разд­не­ны за­ста­вы и та­мо­жен­ные сбо­ры, взи­мав­шие­ся ра­нее ме­ст­ной ари­сто­кра­ти­ей. Ода Нобунага от­ка­зал­ся от тра­диционной сис­те­мы на­зна­че­ния на долж­но­сти по знат­но­сти про­ис­хо­ж­де­ния и вы­дви­гал на ру­ко­во­дя­щие по­сты в ар­мии и в гражданской ад­ми­ни­ст­ра­ции лиц в за­ви­си­мо­сти от их за­слуг и про­яв­лен­ных спо­соб­но­стей. При нём бы­ло в зна­чительной ме­ре по­дор­ва­но влия­ние буд­дий­ско­го ду­хо­вен­ст­ва на по­ли­тическую жизнь стра­ны.

Ода Набунага по­кон­чил с со­бой, со­вер­шив сэп­пу­ку, по­сле то­го как с не­боль­шой сви­той, со­сто­яв­шей из те­ло­хра­ни­те­лей и слуг, был ок­ру­жён в ки­от­ском хра­ме Хон­нод­зи вой­ска­ми Акэ­ти Ми­цу­хи­дэ, под­няв­ше­го мя­теж про­тив сво­его сю­зе­ре­на .