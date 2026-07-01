ОДА НОБУНАГА
ОДА НОБУНАГА - полководец и государственный деятель Японии, один из первых объединителей страны.
Из семьи даймё Ода Нобухидэ, управлявшей провинцией Овари. Со смертью отца в 1549 году возглавил род Ода и к 1559 году, одержав победу над соперничавшим с ним братом Ода Нобуюки, объединил владения рода. В 1560 году в битве при Окэхадзаме нанёс поражение роду Имагава [в результате этой победы под власть Ода Набунаги перешла провинция Микава, а управлявший ею Токугава Иэясу (смотри Токугава) стал его союзником], в 1567 году - роду Сайто и присоединил провинцию Мино. Стремясь взять под контроль самостоятельные города, в 1568 году захватил и обложил военным налогом один из важнейших торговых центров Японии того времени город Сакаи, подчинил своей власти союзника Сакаи город Хирано (ныне район города Осака) и подверг преследованиям его жителей. В том же году поддержал сёгуна Асикага Ёсиаки, стремившегося вернуть под свою власть Киото. В 1569 году подчинил себе провинцию Исэ и столичный район Кинай. С 1570 года вёл борьбу с враждебными ему коалициями, в которые входили роды Асакура, Адзаи, Такэда, Мори, Миёси, Уэсуги и другие и располагавшие собственными армиями буддийские монастыри Энрякудзи и Исияма-Хонгандзи. В 1571 году захватил и сжёг Энрякудзи, уничтожив всех его обитателей. В 1573 году Ода Нобунага изгнал из столицы Асикага Ёсиаки, вступившего в союз с его противниками, чем положил конец сёгунату Асикага (Муромати), разгромил роды Асакура и Миёси. В 1574 году подавил восстание буддийских монахов в Нагасиме и истребил всех его участников. В 1575 году в битве при Нагасино разбил войска Такэда (первая в истории Японии победа, добытая благодаря использованию огнестрельного оружия), жестоко подавил восстание монахов в провинции Этидзэн. В последующие годы завоевал провинции Тамба, Кодзукэ, Синано, Каи, после неоднократных попыток осады взял монастырь Исияма-Хонгандзи (1580), уничтожил род Такэда. Значительный вклад в победы Ода Нобунаги внесли искусные действия выдвинувшихся при нём военачальников Акэти Мицухидэ, Токугавы Иэясу и Тоётоми Хидэёси.
К 1582 году Ода Набунага объединил под своей властью не менее трети страны. На подвластных территориях велась перепись земель, строились дороги, были введены единая денежная единица (золотая монета ханкин) и единая универсальная мера жидких и сыпучих тел (так называемая киотская мера ке массу), упразднены заставы и таможенные сборы, взимавшиеся ранее местной аристократией. Ода Нобунага отказался от традиционной системы назначения на должности по знатности происхождения и выдвигал на руководящие посты в армии и в гражданской администрации лиц в зависимости от их заслуг и проявленных способностей. При нём было в значительной мере подорвано влияние буддийского духовенства на политическую жизнь страны.
Ода Набунага покончил с собой, совершив сэппуку, после того как с небольшой свитой, состоявшей из телохранителей и слуг, был окружён в киотском храме Хоннодзи войсками Акэти Мицухидэ, поднявшего мятеж против своего сюзерена.