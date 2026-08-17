ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ - вечернее обучение, форма организации учебного процесса для лиц, сочетающих учёбу с профессиональной деятельностью, составная часть непрерывного образования.

Предусматривает проведение преподавателем регулярных занятий с учебными группами постоянного состава в удобное для учащихся нерабочее время, как правило, в выходные дни.

Первые учебные заведения Очно-заочного обучения появились в Западной Европе в XVIII веке (смотри Вечерние школы). В XX веке с распространением всеобщего школьного обучения Очно-заочное обучение стало использоваться главным образом в профессиональном образовании (в том числе и высшем), в системе повышения квалификации, а также в различных видах дополнительного образования взрослых.

В СССР Очно-заочное обучение применялось для ликвидации неграмотности, подготовки молодёжи к продолжению образования в средних и высших учебных заведениях. В 1930-х - начале 1960-х годов сыграло заметную роль в реализации 7- и 8-летнего всеобуча. С 1919 года создавались вечерние техникумы и училища, отделения при дневных вузах; в 1930 году были организованы специализированные вечерние вузы. В 1950-1960-х годах появились заводы-втузы, где чередовались очная (дневная или вечерняя) форма обучения и работа на производстве. В 1962 году Очно-заочное обучение введено в систему профессионально-технического образования.

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