ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ - форма организации учебного процесса для лиц, сочетающих получение общего и профессионального образования с трудовой деятельностью; часть системы непрерывного образования.
Заочное обучение включает самостоятельное прохождение учащимися учебных курсов и очную сдачу экзаменов. Заочное обучение в отличие от дистанционного обучения характеризуется достаточно жёстким регламентом: установочные занятия, межсессионная работа, экзаменационно-зачётные сессии, ограниченный выбор учебных дисциплин и др.; подразумевает единый для всех обучающихся учебный план, общие сроки сдачи контрольных, курсовых работ и экзаменов.
Заочное обучение в России
В дореволюционной России единственной формой заочного обучения, признанной государством, был экстернат. В 1850 году открыт Институт заочного обучения. Первыми методическими центрами для лиц, занимающихся самообразованием, стали Комиссия по организации домашнего чтения (1893) при Обществе распространения технических знаний (Москва) и Отдел для содействия самообразованию (1894) при Комитете педагогического музея военно-учебных заведений (Санкт-Петербург), которые рассылали желающим учебно-методическую литературу, организовывали лекции и консультации. Московские программы обучения были построены на основе вузовских учебных курсов.
В начале 1920-х годов открылись многочисленные заочные курсы (позднее отделения) при вузах: 2-м МГУ, Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, Механическом институте им. М.В. Ломоносова (оба - в Москве) и др. В 1929 году коллегия Наркомпроса РСФСР определила принципы и организационные основы заочного обучения, которое стало органичной частью системы народного образования в СССР и охватывало общеобразовательную, среднюю специальную и высшую школу. Были созданы специализированные центры подготовки кадров без отрыва от производства: Ленинградский индустриальный институт (1929; ныне Северо-Западный заочный технический университет), Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного образования (1930; ныне Российский государственный аграрный заочный университет, г. Балашиха Московской области), Центральный заочный институт финансово-экономических наук (1930; ныне Всероссийский заочный финансово-экономический институт, Москва), Всесоюзный индустриальный институт (1932; ныне Московский государственный открытый университет).
Постановлением СНК СССР от 29 августа 1938 года «О высшем заочном образовании» была установлена курсовая система обучения с обязательной очной сдачей экзаменов и зачётов по всем дисциплинам, определена общая номенклатура специальностей для заочного обучения. Согласно Положению СНК СССР о заочной аспирантуре (1939), заочное обучение распространялось на подготовку научных и научно-педагогических кадров. В 1940/41 учебном году в СССР действовало 18 заочных вузов, при 383 вузах имелись заочные отделения.
В 1950-1960-е годы в целях максимального приближения общеобразовательной школы к работающей молодёжи создана гибкая система заочного образования; кроме самостоятельных школ и их отделений, в том числе специальных (для некоторых категорий работников, например, железнодорожников, моряков и др.), были организованы консультационные пункты и группы при дневных школах и индивидуальное обучение молодёжи. В 1970 году работало около 900 самостоятельных средних общеобразовательных заочных школ. В начале 1970-х годов открыто 813 районных школ с заочной формой обучения, при 1106 дневных школах организовано обучение заочников; создано дополнительно 500 учебно-консультационных пунктов (УКП); общее число заочников достигло 1,2 миллиона человек. В середине 1970-х годов традиционное заочное обучение стало заменяться очно-заочным. С первой половины 1980-х годов число заочников средних общеобразовательных школ уменьшается. Основной сферой заочного обучения становится система высшего и среднего профессионального образования. Заочная подготовка специалистов осуществляется через сеть самостоятельных заочных средних и высших учебных заведений и организованных при них филиалов и УКП на крупных предприятиях, а также на заочных факультетах (отделениях) стационарных вузов и техникумов. Создаются общетехнические факультеты, позволяющие в течение первых трёх лет обучаться очно - по вечерней системе обучения, а затем избрать для продолжения образования заочный или очный вуз.
С 1981 года разрешены сокращённые сроки обучения для заочников, имеющих стаж работы по избранной специальности. Для лиц, обучающихся заочно в городах по месту жительства, организованы очные (вечерние) занятия по крупным циклам учебных дисциплин в течение года; приём слушателей на подготовительные отделения с заочным обучением при вузах и техникумах. Вузам предоставлено право самим утверждать по согласованию с базовыми предприятиями учебные планы для заочного обучения. Сроки обучения студентов на одном курсе не ограничены. В 2006 году в системе высшего образования заочно обучались 3032 тысячи человек (для сравнения - очно обучались 3508 тысяч человек), в том числе в государственных и муниципальных вузах - 2348,3 тыс., в негосударственных - 683,7 тыс. человек. В системе среднего образования заочно обучались 549,4 тысячи человек, в том числе в государственных и муниципальных учебных заведениях - 510,3 тыс., в негосударственных – 39,1 тыс. человек.
Заочное обучение за рубежом
В зарубежных странах заочное обучение распространялось со второй половины XIX века: в 1856 году открыт Институт Туссена и Лангеншейда в Берлине, впервые внедривший заочную форму обучения иностранным языкам; Лондонский университет с 1858 года разрешил допуск соискателей к защите дипломных работ без прохождения полного курса обучения в колледже. Были созданы системы заочного обучения экстернов университетами США, Канады, Австралии и др. В последней трети века созданы общественные центры помощи заочного обучения – Лига народного образования (Франция), Общество распространения народного образования (Германия), Общество поддержки домашнего образования (США) и др. В 1883 году в США открылся заочный университет - частная ассоциация преподавателей различных университетов и колледжей, занимавшаяся пропагандой самообразования и заочного обучения.
После Второй мировой войны заочное обучение стали применять и государственные высшие и средние специальные учебные заведения. В США темпы роста численности заочников в этот период ежегодно возрастали на 7,8% по сравнению с 2% численности студентов и учащихся очных учебных заведений; в Великобритании, Канаде, Японии и некоторых других странах - до 10%. Значительный прирост числа лиц, получавших образование заочно, поддерживался за счёт студентов из развивающихся стран Азии и Африки, но главным фактором в процессе расширения масштабов заочного обучения была заинтересованность фирм в постоянном повышении квалификации и в переподготовке своих работников.
В конце 1960-х годов появились государственные и частные высшие и средние специальные учебные заведения, специализировавшиеся на заочной форме обучения. Первым среди них стал Открытый университет в Лондоне (1969). В начале 2000-х годов он охватывал около 200 тысяч студентов. В рамках университета действует Институт технологии обучения, ведущий исследования по программно-методическому обеспечению заочного обучения. Подобные учебные заведения к середине 1980-х годов созданы и в других странах (всего около 30). Создаются международные объединения (консорциумы) заочных учебных заведений, которые берут на себя разработку и предоставление за плату программ и курсов различных уровней обучения, в том числе и последипломного. Записи лекций тиражируются и транслируются по так называемым замкнутым учебным сетям и с помощью спутниковой связи, комплектуются в видеобиблиотеки и т.п. C 1938 года при ЮНЕСКО действует Международные совет по заочному образованию.