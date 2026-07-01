ОЧЕРК

ОЧЕРК - малый эпический жанр.

Развивается в двух основных формах: художественной и документально-публицистической. Художественный Очерк обнаруживает близость к рассказу, однако его построение отличается большей свободой: в нём, как правило, отсутствуют выраженный сюжет и единый конфликт; при ослаблении роли вымысла основное место занимают описания и диалоги; характерной чертой является организующая композиционная роль авторского «я» («Записки охотника» И.С. Тургенева, 1847-1851 годы; «Очерки бурсы» Н.Г. Помяловского , 1862-1863 годы, и др.). В документально-публицистическом Очерке анализируются реальные факты общественной жизни, нередко - в сопровождении статистических данных и других документальных источников. Граница между этими двумя формами не всегда очевидна, как и граница между различаемыми по затронутой тематике видами Очерков: нравоописательные, путевые, этнографические, лирико-философские, мемуарные и др. Характерна тенденция объединения Очерков в циклы, связанные не единым сюжетом, но общностью проблематики.

Зарождение жанра связано с эпохой Просвещения, когда на страницах английских сатирических журналов «Болтун» (1709-1711 годы) и «Зритель» (1711-1714 годы) Р. Стила и Дж. Аддисона появились первые нравоописательные Очерки. Широкое распространение бытовой нравоописательный Очерк получил в европейской литературе, прежде всего во Франции ( О. де Бальзак , Ж. Жане н и др.), в 1830-1840-е годы. В России традиции очеркового жанра были намечены в сатирических журналах «Трутень» и «Живописец» Н.И. Новикова, созданных по образцу английских. Расцвет Очерка пришёлся на 1840-е годы, когда он становится ведущим жанром натуральной школы (смотри Физиологический очерк). Вновь актуальным жанр стал во 2-й половине 1850-х - 1870-е годы в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина (цикл «Губернские очерки», 1856-1857 годы), В.А. Слепцова (цикл «Владимирка и Клязьма», 1861), Г.И. Успенского (цикл «Нравы Растеряевой улицы», 1866) и др. Очерк широко представлен и в литературе XX века: «В краю непуганых птиц» М.М. Пришвина (1907), «Моё открытие Америки» В.В. Маяковского (1925), «Четыре урока у Ленина» М.С. Шагинян (1964-1968 годы) и др. Заметное явление отечественной литературы середины XX века - «деревенский» Очерк: «Районные будни» В.В. Овечкина (1952-1956 годы), «Из записок агронома» Г.Н. Троепольского (1953), «Деревенский дневник» Е.Я. Дороша (1956-1972 годы) и др.

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