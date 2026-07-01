ОЦХЕЛИ ИОСИФ ИВАНОВИЧ

ОЦХЕЛИ ИОСИФ ИВАНОВИЧ - грузинский педагог и общественный деятель.

Окончил Новороссийский университет в Одессе (1889). В 1892 году организовал в Кутаисе первый показательный детский сад с приготовительным классом. С 1901 года работал инспектором в Кутаисской грузинской школе, добился её преобразования (1905) в частную дворянскую гимназию - первую в Западной Грузии. Здесь впервые ввёл (1917) преподавание на родном языке всех учебных предметов курса средней школы. Совместно. с преподавателями гимназии разрабатывал грузинскую терминологию для ряда учебных курсов. Под руководством Оцхели основано издательское товарищество «Ганатлеба» («Просвещение») для выпуска учебной литературы. Составитель хрестоматий для начальной и средней школы и совместно с братом, С.И. Оцхели, - первых грузинских учебников для средней школы по алгебре, геометрии, физике. Один из руководителей общества «Синатле» («Свет»), ставившего целью открытие грузинских женских учебных заведений. Один из основателей исторического и этнографического общества в Кутаисе (1912).