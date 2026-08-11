ОЧАК ИВАН

Научная и преподавательская деятельность

Учился в начальной школе в Врднике, а затем в Загребе. Закончил Торговую академию. Некоторое время проработал на железной дороге. В 1941 г. присоединился к партизанскому движению. После столкновения автомобиля с танком в октябре 1943 г. получил тяжелое ранение и потерял одну руку. Лечился в партизанском госпитале. В 1944 г. отправлен на лечение в Италию. В мае 1945 г. получил должность первого помощника директора железных дорог в Хорватии, вскоре его перевели в Министерство путей сообщения ФНРЮ в Югославии. Но из-за состояние здоровья в октябре 1945 г. его отправили на лечение в СССР. Лишь в декабре 1948 г. Очака выписали из больницы. Отношения между СССР и Югославией были разорваны, и Очак остался в стране. Поступил на Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, окончил кафедру истории южных и западных славян в 1953 г. Затем учился в аспирантуре, защитил в 1958 г. кандидатскую диссертацию на тему: «Участие югославян в борьбе за победу советской власти в России 1917-1921 г.» (в 1966 г. труд вышел в виде монографии). Остался на кафедре для преподавания новейшей истории Югославии, историографии южных славян, источниковедения южных славян, с 1963 по 1972 г. также читал курс по архивистике и археографии. Руководил архивной практикой на кафедре. В 1972 г. был исключен из партии и уволен из Московского университета. В 1973 г. вернулся в Югославию. С 1980 по 1991 г. работал на отделении хорватской истории Философского факультета Загребского университета. С 1988 по 1994 г. преподавал архивистику на отделении информатики. Занимался историей Коммунистической партии Югославии в 20-30-е гг. XX в., деятельности югославов в Коминтерне , затрагивал вопрос сталинских репрессий. Последней его монографией стала работа о хорватско-русских связях во второй половине XIX – начале XX в.