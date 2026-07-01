ОБЫКНОВЕНИЯ
ОБЫКНОВЕНИЯ - правила поведения, сложившиеся на основе постоянного и единообразного их применения, не имеющие юридически обязательного характера (например, нормы международной вежливости).
Применяются только при условии, что эти обыкновения известны сторонам и являются подразумеваемым условием их взаимоотношений.
Обыкновения правовые (о. п.) - сложившиеся правила, которыми согласились руководствоваться стороны конкретного договора, и поэтому они приобрели юридическое значение. В связи с этим о. п. не являются источником права и не содержат норму права, они направлены на восполнение пробела в договоре. При этом предполагается, что в момент заключения договора его стороны исходили из того, что правило, содержащееся в о. п., будет применяться к их отношениям, хотя могли не зафиксировать это прямо в самом договоре. Поэтому о. п., в соответствии с классической теорией, представляет собой подразумеваемое условие договора. Для того чтобы о. п. стало обязательным для сторон договора, необходимо либо прямо зафиксировать это в договоре, либо соответствующее намерение сторон должно быть доказано.
Понятие о. п. является дискуссионным в юридической литературе. Возможность признать обязательность о. п. для сторон и в отсутствие прямо выраженного в договоре согласия его сторон, особенно если в качестве обстоятельств, которые обосновывают обязательный характер о. п., выступают объективные факторы (например, принадлежность участников договорных отношений к профессиональной группе, в рамках которой соответствующие о. п. широко известны и регулярно применяются), делает классическую теорию о. п. уязвимой для критики. В частности, указывается на то, что граница между о. п. и правовым обычаем или носит невыраженный характер с возможностью перехода первого во второй, или отсутствует изначально (особенно в сфере международного коммерческого оборота); применение о. п. при отсутствии явного указания на то сторон соответствующего договора по существу ничем не отличается от условий применения правового обычая, который также применяется независимо от воли сторон соответствующего отношения; понятие подразумеваемой воли сторон договора (то есть тезис, что стороны предполагают применение соответствующего о. п., хотя прямо это не выражено в соответствующем договоре) критикуется как фикция, имеющая целью во что бы то ни стало доказать договорную природу обыкновения.