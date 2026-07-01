ОБЫКНОВЕНИЯ

ОБЫКНОВЕНИЯ - пра­ви­ла по­ве­де­ния, сло­жив­шие­ся на ос­но­ве по­сто­ян­но­го и еди­но­об­раз­но­го их при­ме­не­ния, не имею­щие юри­ди­че­ски обя­за­тель­но­го ха­рак­те­ра (например, нор­мы ме­ж­ду­на­род­ной веж­ли­во­сти).

При­ме­ня­ют­ся толь­ко при ус­ло­вии, что эти обыкновения из­вест­ны сто­ро­нам и яв­ля­ют­ся под­ра­зу­ме­вае­мым ус­ло­ви­ем их взаи­мо­от­но­ше­ний.

Обык­но­ве­ния пра­во­вые (о. п.) - сло­жив­шие­ся пра­ви­ла, ко­то­ры­ми со­гла­си­лись ру­ко­во­дство­вать­ся сто­ро­ны кон­крет­но­го до­го­во­ра, и по­это­му они при­об­ре­ли юри­дическое зна­че­ние. В свя­зи с этим о. п. не яв­ля­ют­ся ис­точ­ни­ком пра­ва и не со­дер­жат нор­му пра­ва , они на­прав­ле­ны на вос­пол­не­ние про­бе­ла в до­го­во­ре. При этом пред­по­ла­га­ет­ся, что в мо­мент за­клю­че­ния до­го­во­ра его сто­ро­ны ис­хо­ди­ли из то­го, что пра­ви­ло, со­дер­жа­щее­ся в о. п., бу­дет при­ме­нять­ся к их от­но­ше­ни­ям, хо­тя мог­ли не за­фик­си­ро­вать это пря­мо в са­мом до­го­во­ре. По­это­му о. п., в со­от­вет­ст­вии с клас­сической тео­ри­ей, пред­став­ля­ет со­бой под­ра­зу­ме­вае­мое ус­ло­вие до­го­во­ра. Для то­го что­бы о. п. ста­ло обя­за­тель­ным для сто­рон до­го­во­ра, не­об­хо­ди­мо ли­бо пря­мо за­фик­си­ро­вать это в до­го­во­ре, ли­бо со­от­вет­ствую­щее на­ме­ре­ние сто­рон долж­но быть до­ка­за­но.

По­ня­тие о. п. яв­ля­ет­ся дис­кус­си­он­ным в юри­дической литературе. Воз­мож­ность при­знать обя­за­тель­ность о. п. для сто­рон и в от­сут­ст­вие пря­мо вы­ра­жен­но­го в до­го­во­ре со­гла­сия его сто­рон, осо­бен­но ес­ли в ка­че­ст­ве об­стоя­тельств, ко­то­рые обос­но­вы­ва­ют обя­за­тель­ный ха­рак­тер о. п., вы­сту­па­ют объ­ек­тив­ные фак­то­ры (например, при­над­леж­ность уча­ст­ни­ков до­го­вор­ных от­но­ше­ний к профессиональной груп­пе, в рам­ках ко­то­рой со­от­вет­ст­вую­щие о. п. ши­ро­ко из­вест­ны и ре­гу­ляр­но при­ме­ня­ют­ся), де­ла­ет клас­сическую тео­рию о. п. уяз­ви­мой для кри­ти­ки. В ча­ст­но­сти, ука­зы­ва­ет­ся на то, что гра­ни­ца ме­ж­ду о. п. и пра­во­вым обы­ча­ем или но­сит не­вы­ра­жен­ный ха­рак­тер с воз­мож­но­стью пе­ре­хо­да пер­во­го во вто­рой, или от­сут­ст­ву­ет из­на­чаль­но (осо­бен­но в сфе­ре ме­ж­ду­народного коммерческого обо­ро­та); при­ме­не­ние о. п. при от­сут­ствии яв­но­го ука­за­ния на то сто­рон со­от­вет­ст­вую­ще­го до­го­во­ра по су­ще­ст­ву ни­чем не от­ли­ча­ет­ся от ус­ло­вий при­ме­не­ния пра­во­во­го обы­чая, ко­то­рый так­же при­ме­ня­ет­ся не­за­ви­си­мо от во­ли сто­рон со­от­вет­ст­вую­ще­го от­но­ше­ния; по­ня­тие под­ра­зу­ме­вае­мой во­ли сто­рон до­го­во­ра (то есть те­зис, что сто­ро­ны пред­по­ла­га­ют при­ме­не­ние со­от­вет­ст­вую­ще­го о. п., хо­тя пря­мо это не вы­ра­же­но в со­от­вет­ст­вую­щем до­го­во­ре) кри­ти­ку­ет­ся как фик­ция, имею­щая це­лью во что бы то ни ста­ло до­ка­зать до­го­вор­ную при­ро­ду обык­но­ве­ния.

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