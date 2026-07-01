ОБЫЧНОЕ ПРАВО

ОБЫЧНОЕ ПРАВО - со­во­куп­ность пра­во­вых обы­ча­ев, об­ра­зую­щих сис­те­му норм, пра­вил по­ве­де­ния, за­кре­п­ляю­щих сло­жив­шие­ся об­ще­ст­вен­ные от­но­ше­ния.

Пра­во­вой обы­чай - один из древ­ней­ших и важ­ней­ших для ран­них пра­во­вых сис­тем ис­точ­ни­ков пра­ва . Бу­ду­чи санк­цио­ни­ро­ван го­су­дар­ством, обы­чай при­об­ре­та­ет юри­дическую си­лу и обес­пе­чи­ва­ет­ся государственным при­ну­ж­де­ни­ем. Так, в Древ­нем Ри­ме из пра­во­вых обы­ча­ев скла­ды­ва­лись важ­ней­шие ин­сти­ту­ты пра­ва (обы­чаи пред­ков - mo­res maiorum; обы­чаи жре­цов - commen­tarii pontificum; обы­чаи, сло­жив­шие­ся в прак­ти­ке ма­ги­ст­ра­тов, - commentarii magistratuum и др.). Пер­вые за­ко­но­дательные сборники бы­ли в боль­шей час­ти за­кре­п­ле­ни­ем обычного права (например, Две­на­дца­ти таб­лиц за­ко­ны, Вар­вар­ские прав­ды ). По ме­ре раз­ви­тия об­ще­ст­ва и го­су­дар­ст­ва обы­чай вы­тес­нял­ся за­ко­на­ми и другими фор­ма­ми и ин­сти­ту­та­ми пра­ва, а обычное право ут­ра­чи­ва­ло своё зна­че­ние. В современном пра­ве роль обычного права в раз­ных пра­во­вых сис­те­мах (и отдельных го­су­дар­ст­вах) не­оди­на­ко­ва. Обычное право дей­ст­ву­ет в стра­нах с тра­диционными пра­во­вы­ми сис­те­ма­ми, со­хра­ня­ет своё зна­че­ние пре­имущественно в гражданском и тор­го­вом пра­ве, а так­же в ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях.

В Российской Фе­де­ра­ции обы­чай при­зна­ёт­ся вспо­мо­гательным ис­точ­ни­ком пра­ва; за­ко­но­датель­ст­во РФ ино­гда пря­мо от­сы­ла­ет к обы­чаю или до­пус­ка­ет его при­ме­не­ние (так, в ГК РФ со­дер­жат­ся ссыл­ки на обы­чаи де­ло­во­го обо­ро­та, на­цио­наль­ный и ме­ст­ный обы­чаи).

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