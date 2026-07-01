ОБЫЧНОЕ ПРАВО
ОБЫЧНОЕ ПРАВО - совокупность правовых обычаев, образующих систему норм, правил поведения, закрепляющих сложившиеся общественные отношения.
Правовой обычай - один из древнейших и важнейших для ранних правовых систем источников права. Будучи санкционирован государством, обычай приобретает юридическую силу и обеспечивается государственным принуждением. Так, в Древнем Риме из правовых обычаев складывались важнейшие институты права (обычаи предков - mores maiorum; обычаи жрецов - commentarii pontificum; обычаи, сложившиеся в практике магистратов, - commentarii magistratuum и др.). Первые законодательные сборники были в большей части закреплением обычного права (например, Двенадцати таблиц законы, Варварские правды). По мере развития общества и государства обычай вытеснялся законами и другими формами и институтами права, а обычное право утрачивало своё значение. В современном праве роль обычного права в разных правовых системах (и отдельных государствах) неодинакова. Обычное право действует в странах с традиционными правовыми системами, сохраняет своё значение преимущественно в гражданском и торговом праве, а также в международных отношениях.
В Российской Федерации обычай признаётся вспомогательным источником права; законодательство РФ иногда прямо отсылает к обычаю или допускает его применение (так, в ГК РФ содержатся ссылки на обычаи делового оборота, национальный и местный обычаи).