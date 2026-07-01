ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА

ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА - сло­жив­шие­ся в си­лу не­од­но­крат­но­го еди­но­об­раз­но­го при­ме­не­ния об­ще­при­ня­тые пра­ви­ла по­ве­де­ния, не вы­ра­жен­ные пря­мо ни в за­ко­не, ни в до­го­во­ре сто­рон.

Со­глас­но российскому за­ко­но­да­тель­ст­ву , яв­ля­ют­ся сред­ст­вом вос­пол­не­ния про­бе­лов за­ко­на и при­ме­ня­ют­ся в слу­ча­ях, ко­гда со­от­вет­ст­вую­щие по­ло­же­ния не оп­ре­де­ле­ны нор­мой пра­ва и не ус­та­нов­ле­ны со­гла­ше­ни­ем сто­рон. Обычаи делового оборота, про­ти­во­ре­ча­щие обя­за­тель­ным для уча­ст­ни­ков со­от­вет­ст­вую­ще­го от­но­ше­ния по­ло­же­ни­ям за­ко­но­да­тель­ст­ва или до­го­во­ру, не при­ме­ня­ют­ся.

Сре­ди обычаев делового оборота вы­де­ля­ют­ся тор­го­вые обы­чаи - пра­ви­ла, сло­жив­шие­ся во внеш­ней и внутренней тор­гов­ле, тор­го­вом мо­ре­пла­ва­нии, иных сфе­рах пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти . К внеш- не­эко­но­мическим сдел­кам тор­го­вые обы­чаи при­ме­ня­ют­ся для тол­ко­ва­ния ус­ло­вий до­го­во­ра или отдельных тер­ми­нов и по­ня­тий, ис­поль­зуе­мых в его тек­сте (например, пра­ви­ла Ин­ко­термс, оп­ре­де­ляю­щие транс­порт­ные ус­ло­вия до­го­во­ров ку­п­ли-про­да­жи).

В современной пра­во­вой док­три­не дис­кус­си­он­ны­ми яв­ля­ют­ся во­про­сы о со­от­но­ше­нии обычаев делового оборота и за­ко­на (ино­го нор­ма­тив­но­го ак­та), о при­зна­нии их са­мо­сто­ятельным ис­точ­ни­ком пра­ва. Тра­ди­ци­он­но ис­хо­дят из не­об­хо­ди­мо­сти не­про­ти­во­ре­чи­во­сти обычаев делового оборота за­ко­ну и не при­зна­ют их ис­точ­ни­ком пра­ва, сбли­жая пра­во­вой ре­жим обы­ча­ев де­ло­во­го обо­ро­та с ре­жи­мом де­ло­вых обык­но­ве­ний. В со­от­вет­ст­вии с этой по­зи­ци­ей пра­ви­ла, вы­ра­жен­ные в обычаях делового оборота, ха­рак­те­ри­зу­ют­ся ог­ра­ни­чен­ной сфе­рой при­ме­не­ния (пер­со­наль­ной или тер­ри­то­ри­аль­ной) и ли­ше­ны уни­вер­саль­но­сти нор­мы пра­ва. Кро­ме то­го, бре­мя до­ка­зы­ва­ния со­дер­жа­ния обы­ча­ев ле­жит на са­мих за­ин­те­ре­со­ван­ных ли­цах, то­гда как со­дер­жа­ние норм пра­ва суд уста­нав­ли­ва­ет са­мо­стоя­тель­но. Ут­вер­жда­ет­ся, что обычаи делового оборота по су­ти пред­став­ля­ют со­бой под­ра­зу­ме­вае­мые ус­ло­вия со­от­вет­ст­вую­щих до­го­во­ров (то есть ус­ло­вия, ко­то­рые хо­тя яв­но в до­го­во­ре сто­ро­на­ми не вы­ра­же­ны, но из не­об­хо­ди­мо­сти су­ще­ст­во­ва­ния ко­то­рых сто­ро­ны ис­хо­ди­ли). Сто­рон­ни­ки про­ти­во­по­лож­ной по­зи­ции ис­хо­дят из са­мо­дос­та­точ­но­сти обычаев делового оборота, от­но­ся­щих­ся к пра­во­вым сис­те­мам, спон­тан­но раз­ви­ваю­щим­ся и кон­ку­ри­рую­щим с национальными пра­во­по­ряд­ка­ми (наи­бо­лее раз­ра­бо­тан­ной яв­ля­ет­ся тео­рия Lex Mer­ca­toria - ав­то­ном­но­го пра­ва ме­ж­ду­народных тор­гов­цев). Со­глас­но этой точ­ке зре­ния, обычаи делового оборота яв­ля­ют­ся и са­мо­сто­ятельным ис­точ­ни­ком пра­ва, по­сколь­ку ре­аль­ный кри­те­рий при­ме­не­ния обычаев делового оборота - объ­ек­тив­ный фак­тор при­над­леж­но­сти со­от­вет­ст­вую­ще­го субъ­ек­та к оп­ре­де­лён­ной (про­фес­сио­наль­ной и иной) груп­пе, не­за­ви­си­мо от то­го, ис­хо­дил ли он в дей­ст­ви­тель­но­сти из то­го об­стоя­тель­ст­ва, что со­от­вет­ст­вую­щий обы­чай бу­дет для не­го обя­за­тель­ным. В этом смыс­ле дей­ст­вие обычаев делового оборота ана­ло­гич­но дей­ст­вию дис­по­зи­тив­ных норм пра­ва, ко­то­рые обя­за­тель­ны, ес­ли их при­ме­не­ние не ис­клю­че­но спе­ци­аль­но сто­ро­на­ми.

Литературу смотри при статье Обык­но­ве­ния .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)