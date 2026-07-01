ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА
ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА - сложившиеся в силу неоднократного единообразного применения общепринятые правила поведения, не выраженные прямо ни в законе, ни в договоре сторон.
Согласно российскому законодательству, являются средством восполнения пробелов закона и применяются в случаях, когда соответствующие положения не определены нормой права и не установлены соглашением сторон. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются.
Среди обычаев делового оборота выделяются торговые обычаи - правила, сложившиеся во внешней и внутренней торговле, торговом мореплавании, иных сферах предпринимательской деятельности. К внеш- неэкономическим сделкам торговые обычаи применяются для толкования условий договора или отдельных терминов и понятий, используемых в его тексте (например, правила Инкотермс, определяющие транспортные условия договоров купли-продажи).
В современной правовой доктрине дискуссионными являются вопросы о соотношении обычаев делового оборота и закона (иного нормативного акта), о признании их самостоятельным источником права. Традиционно исходят из необходимости непротиворечивости обычаев делового оборота закону и не признают их источником права, сближая правовой режим обычаев делового оборота с режимом деловых обыкновений. В соответствии с этой позицией правила, выраженные в обычаях делового оборота, характеризуются ограниченной сферой применения (персональной или территориальной) и лишены универсальности нормы права. Кроме того, бремя доказывания содержания обычаев лежит на самих заинтересованных лицах, тогда как содержание норм права суд устанавливает самостоятельно. Утверждается, что обычаи делового оборота по сути представляют собой подразумеваемые условия соответствующих договоров (то есть условия, которые хотя явно в договоре сторонами не выражены, но из необходимости существования которых стороны исходили). Сторонники противоположной позиции исходят из самодостаточности обычаев делового оборота, относящихся к правовым системам, спонтанно развивающимся и конкурирующим с национальными правопорядками (наиболее разработанной является теория Lex Mercatoria - автономного права международных торговцев). Согласно этой точке зрения, обычаи делового оборота являются и самостоятельным источником права, поскольку реальный критерий применения обычаев делового оборота - объективный фактор принадлежности соответствующего субъекта к определённой (профессиональной и иной) группе, независимо от того, исходил ли он в действительности из того обстоятельства, что соответствующий обычай будет для него обязательным. В этом смысле действие обычаев делового оборота аналогично действию диспозитивных норм права, которые обязательны, если их применение не исключено специально сторонами.
Литературу смотри при статье Обыкновения.