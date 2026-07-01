ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Оформ­ляю­щее или ор­га­ни­зую­щее акт то­ва­ро­об­ме­на от­но­си­тель­ное гра­ж­дан­ское пра­во­от­но­ше­ние , один из уча­ст­ни­ков ко­то­ро­го (долж­ник) обя­зан со­вер­шить в поль­зу дру­го­го уча­ст­ни­ка (кре­ди­то­ра) оп­ре­де­лён­ное дей­ст­вие иму­ще­ст­вен­но­го ха­рак­те­ра ли­бо воз­дер­жать­ся от не­го, а кре­ди­тор впра­ве по­тре­бо­вать от долж­ни­ка ис­пол­не­ния его обя­зан­но­сти.

Со­дер­жа­ние обя­за­тель­ст­ва. Сто­ро­ны О. – долж­ник и кре­ди­тор. Со­дер­жа­ние О. – пра­во кре­ди­то­ра тре­бо­вать от долж­ни­ка оп­ре­де­лён­но­го по­ве­де­ния и обя­зан­ность долж­ни­ка (долг). Ис­пол­не­нию долж­ни­ком сво­его дол­га не­ред­ко со­пут­ст­ву­ют до­пол­нит. дей­ст­вия кре­ди­то­ра (по при­ня­тию ис­пол­не­ния, вы­да­че рас­пис­ки, под­пи­са­нию ак­та при­ём­ки и т. п.) – «кре­ди­тор­ские обя­зан­ности», ис­пол­не­ния ко­то­рых долж­ник впра­ве тре­бо­вать от кре­ди­то­ра. Объ­ект О. – лю­бой раз­ре­шён­ный объ­ект гражд. обо­ро­та, вклю­чая ве­щи, оп­ре­де­лён­ные ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми и ро­до­вы­ми при­зна­ка­ми, иму­ществ. ком­плек­сы, разл. иму­ществ. пра­ва и обя­зан­но­сти.

В Ин­сти­ту­ци­ях Юс­ти­ниа­на (со­став­ной час­ти его ко­ди­фи­ка­ции Corpus juris civilis) О. оп­ре­де­ля­лось как свя­зы­ваю­щие его уча­ст­ни­ков «пра­во­вые око­вы» (juris vinculum); в ст. 103 Псков­ской суд­ной гра­мо­ты для обо­зна­че­ния взаи­мо­свя­зи (спле­те­ния) сто­рон ис­поль­зо­ва­но сло­во «су­плет­ка» (от­сю­да ста­рин­ный об­ряд свя­зы­ва­ния рук до­го­ва­ри­ваю­щих­ся и тер­мин «об­вя­за­тель­ст­во» – по­те­ря долж­ни­ком са­мо­стоя­тель­но­сти, тя­го­ст­ные пу­ты, ка­ба­ла). О. – та­кое со­стоя­ние «свя­зан­но­сти» долж­ни­ка в от­но­ше­нии кре­ди­то­ра, при ко­то­ром по­след­ний по­лу­ча­ет гос­под­ство над по­ве­де­ни­ем долж­ни­ка (а в древ­но­сти и над са­мим долж­ни­ком). Ис­то­ри­че­ски О. воз­ник­ли в фор­ме лич­ной от­вет­ст­вен­но­сти долж­ни­ка за при­чи­нён­ный им вред лич­но­сти или иму­ще­ст­ву др. ли­ца; по­сте­пен­но про­изош­ла за­ме­на та­кой от­вет­ст­вен­но­сти (Haf­tung) иму­ществ. дол­гом (Schuld), са­мо О. пре­вра­ти­лось из лич­но­го в иму­ществ. пра­во­от­но­ше­ние, а ре­гу­ли­рую­щие его пра­во­вые нор­мы – в осо­бую часть гражд. (ча­ст­но­го) пра­ва. Тра­ди­ци­он­ное по­ни­ма­ние О. как гра­ж­дан­ско-пра­во­вой свя­зи кон­крет­ных лиц, в си­лу ко­то­рой од­но из них обя­за­но со­вер­шить не­что в поль­зу дру­го­го, имею­ще­го пра­во тре­бо­вать от не­го со­от­вет­ст­вую­ще­го по­ве­де­ния, ис­то­ри­че­ски сло­жи­лось в рим­ском пра­ве: рим. юрист Па­вел ука­зы­вал, что сущ­ность О. «не в том, что­бы сде­лать ка­кой-ни­будь пред­мет… на­шим, но что­бы обя­зать дру­го­го пе­ред на­ми с тем, что­бы он что-ни­будь нам дал, сде­лал или пре­дос­та­вил»; по­это­му кре­ди­тор в обя­за­тель­ст­ве не мо­жет удов­ле­тво­рить свою по­треб­ность собств. дей­ст­вия­ми, а ну­ж­да­ет­ся в со­труд­ни­че­ст­ве долж­ни­ка, ко­то­рый обя­зан ему не­что пе­ре­дать (dare), сде­лать (facere) или пре­дос­та­вить (praes­tare), от­ку­да вы­те­ка­ет тра­диц. де­ле­ние О. на ви­ды по со­дер­жа­нию: по пе­ре­да­че ве­щи (в соб­ст­вен­ность или в поль­зо­ва­ние), по про­из-ву ра­бот, по ока­за­нию ус­луг; рим­ско­му пра­ву бы­ли из­вест­ны и О. по воз­дер­жа­нию от кон­крет­но­го дей­ст­вия (non facere). Рим. юрист Гай де­лил О. на два ви­да по ос­но­ва­ни­ям их воз­ник­но­ве­ния: из до­го­во­ров (ex con­trac­tu) и из де­лик­тов (ex delictu, т. е. из не­пра­во­мер­ных дей­ст­вий).

Ос­но­ва­ния воз­ник­но­ве­ния обя­за­тельств. В совр. гражд. пра­ве О. воз­ни­ка­ют как из до­го­во­ров (в т. ч. не пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном, но со­от­вет­ствую­щих его об­щим на­ча­лам и смыс­лу) и не­пра­во­мер­ных дей­ст­вий (де­лик­тов и не­ос­но­ва­тель­но­го обо­га­ще­ния), так и из од­но­сто­рон­них сде­лок и иных дей­ст­вий гра­ж­дан и юри­дич. лиц (напр., из дей­ст­вий в чу­жом ин­те­ре­се без по­ру­че­ния), а так­же из ак­тов пуб­лич­ной вла­сти (напр., из ре­ше­ния му­ни­ци­паль­но­го ор­га­на о пре­дос­тав­ле­нии гра­ж­да­ни­ну жи­ло­го по­ме­ще­ния по до­го­во­ру со­ци­аль­но­го най­ма), из су­деб­ных ре­ше­ний и да­же из «пра­во­по­ро­ж­даю­щих» со­бы­тий (напр., на­сту­п­ле­ние стра­хо­во­го слу­чая). В док­три­не с 19 в. при­зна­ют­ся О. с не­иму­ществ. со­дер­жа­ни­ем (напр., О. не на­ру­шать по­кой со­се­да му­зы­кой во вре­мя на­хо­ж­де­ния его до­ма), ко­то­рых нет в прак­ти­ке из-за от­сут­ст­вия аде­к­ват­ных мер юри­дич. за­щи­ты (не­ус­той­ка при­да­ёт им иму­ществ. ха­рак­тер). Это сбли­жа­ет их с на­ту­раль­ны­ми (иму­ще­ст­вен­ны­ми) О., по ко­то­рым так­же не­воз­мож­но при­ну­ди­тель­ное ис­пол­не­ние, хо­тя про­из­ве­дён­ное долж­ни­ком ис­пол­не­ние при­зна­ёт­ся ос­но­ва­тель­ным и не мо­жет быть ис­тре­бо­ва­но об­рат­но (напр., О. с ис­тек­шим сро­ком дав­но­сти). О. мо­жет не толь­ко оформ­лять кон­крет­ный акт то­ва­ро­об­ме­на, но и ог­ра­ни­чи­вать­ся ус­та­нов­ле­ни­ем его бу­ду­щих ус­ло­вий (напр., О. из пред­ва­рит. до­го­во­ра о за­клю­че­нии в бу­ду­щем кон­крет­но­го «то­ва­ро­об­мен­но­го» до­го­во­ра; О. из до­го­во­ра про­сто­го то­ва­ри­ще­ст­ва о со­вме­ст­ных дей­ст­ви­ях с об­щей це­лью). Оно мо­жет за­клю­чать­ся в воз­дер­жа­нии от оп­ре­де­лён­ных дей­ст­вий (кон­ку­рен­ции, раз­гла­ше­ния ком­мерч. ин­фор­ма­ции и т. п.).

Ви­ды обя­за­тельств. Об­щая сис­те­ма (клас­си­фи­ка­ция) О. от­ра­же­на в сис­те­ме обя­за­тель­ст­вен­но­го пра­ва . В за­ви­си­мо­сти от осо­бен­но­стей ста­ту­са уча­ст­ни­ков сре­ди до­го­вор­ных О. вы­де­ля­ют­ся О. при осу­ще­ст­в­ле­нии пред­при­ни­ма­тель­ской дея­тель­но­сти и О. с уча­сти­ем гра­ж­дан- по­тре­би­те­лей. По со­от­но­ше­нию прав и обя­зан­но­стей все О. де­лят­ся на од­но­сто­рон­ние, в ко­то­рых долж­ни­ку про­ти­во­сто­ит кре­ди­тор, и дву­сто­рон­ние (вза­им­ные), в ко­то­рых ка­ж­дый уча­ст­ник яв­ля­ет­ся и долж­ни­ком, и кре­ди­то­ром (напр., про­да­вец и по­ку­па­тель в обя­за­тель­ст­ве из до­го­во­ра ку­п­ли-про­да­жи ве­щи). В та­ком слу­чае их вза­им­ные обя­зан­но­сти в за­ви­си­мо­сти от ус­ло­вий до­го­во­ра или пред­пи­са­ний за­ко­на долж­ны ис­пол­нять­ся ли­бо од­но­вре­мен­но, ли­бо по­сле­до­ва­тель­но (встреч­ные обя­за­тель­ст­ва). О., в ко­то­ром сто­ро­ны свя­за­ны од­ним пра­вом и од­ной обя­зан­но­стью (напр., из до­го­во­ра зай­ма или из де­лик­та), счи­та­ет­ся про­стым, а не­сколь­ки­ми та­ки­ми свя­зя­ми (напр., из до­го­во­ра ку­п­ли-про­да­жи) – слож­ным. По­след­нее от­ли­ча­ет­ся от сме­шан­но­го О., со­стоя­ще­го из не­сколь­ких разл. и са­мо­стоят. до­го­вор­ных О. (напр., О. из до­го­во­ра бан­ков­ско­го счё­та с ус­ло­ви­ем кре­ди­то­ва­ния его вла­дель­ца, т. е. О. из кре­дит­но­го до­го­во­ра). Ес­ли пред­мет О. со­став­ля­ют неск. кон­крет­ных дей­ст­вий долж­ни­ка, оно мо­жет быть аль­тер­на­тив­ным (пра­во вы­бо­ра пред­ме­та ис­пол­не­ния при­над­ле­жит долж­ни­ку, а по ука­за­нию за­ко­на или до­го­во­ра – кре­ди­то­ру) ли­бо фа­куль­та­тив­ным (долж­ник име­ет пра­во на за­ме­ну од­но­го ис­пол­не­ния дру­гим, за­ра­нее оп­ре­де­лён­ным). В за­ви­си­мо­сти от воз­мож­но­сти ис­пол­нять О. по час­тям оно счи­та­ет­ся де­ли­мым или не­де­ли­мым. О. де­лят­ся на ос­нов­ные (глав­ные) и до­пол­ни­тель­ные (за­ви­си­мые, или ак­цес­сор­ные, от лат. accessio – при­бав­ле­ние, при­рост), обыч­но обес­пе­чи­ваю­щие над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние ос­нов­ных О. и по­то­му сле­дую­щие их юри­дич. судь­бе (пре­кра­ща­ют­ся или ста­но­вят­ся не­дей­ст­ви­тель­ны­ми в за­ви­си­мо­сти от судь­бы глав­но­го О.) (напр., О. по уп­ла­те не­ус­той­ки за на­ру­ше­ние до­го­вор­ных ус­ло­вий). О., в ко­то­рых по­лу­че­ние вы­го­ды од­ной из сто­рон на­хо­дит­ся в за­ви­си­мо­сти от слу­чай­но­го или ве­ро­ят­но­го ре­зуль­та­та (напр., из до­го­во­ров стра­хо­ва­ния или по­жиз­нен­ной рен­ты), на­зы­ва­ют­ся рис­ко­вы­ми, или алеа­тор­ны­ми. Раз­ли­ча­ют­ся так­же О. по до­сти­же­нию оп­ре­де­лён­но­го ре­зуль­та­та и О. по при­ло­же­нию макс. уси­лий (ко­то­рые в ана­ло­гич­ных ус­ло­ви­ях ис­поль­зо­ва­ло бы ра­зум­ное ли­цо, но без га­ран­тий до­сти­же­ния оп­ре­де­лён­но­го ре­зуль­та­та, напр. О. по ока­за­нию мед. ус­луг или по соз­да­нию ре­зуль­та­та творч. дея­тель­но­сти). Ес­ли О. не­раз­рыв­но свя­за­но с лич­но­стью долж­ни­ка или кре­ди­то­ра – в ча­ст­но­сти, не мо­жет быть ис­пол­не­но без лич­но­го уча­стия долж­ни­ка (напр., ав­то­ра в до­го­во­ре за­ка­за на со­зда­ние лит. про­из­ве­де­ния) или ис­пол­не­ние О. пред­на­зна­че­но лич­но для кре­ди­то­ра (напр., для по­тер­пев­ше­го в обя­за­тель­ст­ве из при­чи­не­ния вре­да здо­ро­вью) – оно на­зы­ва­ет­ся лич­ным; в нём не до­пус­ка­ет­ся за­ме­на со­от­вет­ст­вую­щей сто­ро­ны (пра­во­пре­ем­ст­во), а её ис­чез­но­ве­ние (смерть гра­ж­да­ни­на или ли­к­ви­да­ция юри­дич. ли­ца) вле­чёт пре­кра­ще­ние та­ко­го О. Его раз­но­вид­ность – лич­но-до­ве­ри­тель­ное до­го­вор­ное О., лю­бая сто­ро­на ко­то­ро­го впра­ве пре­кра­тить его ис­пол­не­ние в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке и без со­об­ще­ния мо­ти­вов (напр., О. из до­го­во­ра по­ру­че­ния или из уч­ре­дит. до­го­во­ра о со­зда­нии пол­но­го то­ва­ри­ще­ст­ва).

Обя­за­тель­ст­ва со мно­же­ст­вен­но­стью лиц. О. с не­сколь­ки­ми долж­ни­ка­ми и/или кре­ди­то­ра­ми яв­ля­ет­ся до­ле­вым (ка­ж­дый из кре­ди­то­ров впра­ве тре­бо­вать, а ка­ж­дый из долж­ни­ков обя­зан ис­пол­нить в рав­ной до­ле с дру­ги­ми, ес­ли иное рас­пре­де­ле­ние до­лей не вы­те­ка­ет из за­ко­на или О.), а в слу­чае, пря­мо пре­ду­смот­рен­ном за­ко­ном или до­го­во­ром, – со­ли­дар­ным, в ко­то­ром не­де­лим долг (пас­сив­ное со­ли­дар­ное О.), пра­во тре­бо­ва­ния (ак­тив­ное со­ли­дар­ное О.) или то и дру­гое (сме­шан­ное со­ли­дар­ное О.). При со­ли­дар­ной обя­зан­но­сти кре­ди­тор впра­ве тре­бо­вать ис­пол­не­ния как от всех долж­ни­ков со­вме­ст­но, так и от лю­бо­го из них в от­дель­но­сти, при­чём как пол­но­стью, так и в час­ти; при со­ли­дар­ном тре­бо­ва­нии лю­бой из со­кре­ди­то­ров впра­ве предъ­я­вить к долж­ни­ку тре­бо­ва­ние в пол­ном объ­ё­ме, а до это­го мо­мен­та долж­ник впра­ве ис­пол­нить О. лю­бо­му из со­кре­ди­то­ров по сво­ему вы­бо­ру. В суб­си­ди­ар­ном О. кре­ди­тор по­сле об­ра­ще­ния к ос­нов­но­му долж­ни­ку и не­по­лу­че­ния от не­го пол­но­го удов­ле­тво­ре­ния впра­ве предъ­явить тре­бо­ва­ние к суб­си­ди­ар­но­му (за­пас­но­му) долж­ни­ку. О., в си­лу ко­то­ро­го долж­ник обя­зан со­вер­шить для кре­ди­то­ра ис­пол­не­ние в свя­зи с тем, что кре­ди­тор со­вер­шил ана­ло­гич­ное ис­пол­не­ние в поль­зу ино­го ли­ца вме­сто долж­ни­ка или по его ви­не, на­зы­ва­ет­ся рег­ресс­ным; напр., со­ли­дар­ный долж­ник, пол­но­стью ис­пол­нив­ший О., по­лу­ча­ет пра­во рег­рес­са (об­рат­но­го тре­бо­ва­ния) к ос­таль­ным со­долж­ни­кам, а ис­пол­нив­ший О. суб­си­ди­ар­ный долж­ник по­лу­ча­ет ана­ло­гич­ное пра­во в от­но­ше­нии осн. долж­ни­ка. Рег­ресс­ное О. воз­ни­ка­ет в си­лу ис­пол­не­ния дру­го­го (ос­нов­но­го) О.: ис­пол­нив­ший его долж­ник ста­но­вит­ся кре­ди­то­ром в рег­ресс­ном О., а долж­ник в нём тот, за ко­го (или по чьей ви­не) ис­пол­не­но осн. обя­за­тель­ст­во.

Обя­за­тель­ст­ва с уча­сти­ем тре­ть­их лиц. Су­ще­ст­ву­ют О., ис­пол­не­ние по ко­то­рым долж­ник про­из­во­дит не кре­ди­то­ру, а ино­му ли­цу (обыч­но ука­зан­но­му в до­го­во­ре) и ко­то­рое впра­ве тре­бо­вать от долж­ни­ка ис­пол­не­ния в свою поль­зу (напр., О. из до­го­во­ров бан­ков­ско­го вкла­да в поль­зу треть­их лиц или из до­го­во­ров стра­хо­ва­ния в поль­зу треть­их лиц). Та­кое ис­пол­не­ние от­ли­ча­ет­ся от ис­пол­не­ния треть­ему ли­цу (пе­ре­ад­ре­со­ва­ния ис­пол­не­ния), при ко­то­ром у по­след­не­го нет пра­ва тре­бо­ва­ния. В О. в поль­зу третье­го ли­ца со­хра­ня­ет­ся пер­во­на­чаль­ный кре­ди­тор, ко­то­рый впра­ве тре­бо­вать ис­пол­не­ния при от­сут­ст­вии у третье­го ли­ца на­ме­ре­ния вос­поль­зо­вать­ся сво­им пра­вом или от­ка­зе от сво­его пра­ва, по­это­му речь не идёт о за­ме­не кре­ди­то­ра (ус­туп­ке пра­ва). О., не яв­ляю­щее­ся лич­ным, мо­жет ис­пол­нять­ся не долж­ни­ком, а треть­им ли­цом (пе­ре­по­ру­че­ние ис­пол­не­ния, или воз­ло­же­ние ис­пол­не­ния на третье ли­цо), при­чём кре­ди­тор обя­зан при­нять от по­след­не­го та­кое ис­пол­не­ние (напр., по­ку­па­тель по­лу­ча­ет то­вар не от про­дав­ца, а по его ука­за­нию – не­по­сред­ст­вен­но от из­го­то­ви­те­ля). При этом за не­над­ле­жа­щее ис­пол­не­ние пе­ред кре­ди­то­ром от­ве­ча­ет его долж­ник, а не фак­ти­че­ски ис­пол­няю­щее О. третье ли­цо.

Пе­ре­ме­на лиц в обя­за­тель­ст­ве. Сто­ро­ны О., не яв­ляю­ще­го­ся лич­ным, мо­гут за­ме­нять­ся пу­тём ус­туп­ки пра­ва (за­ме­ны кре­ди­то­ра) и/или пе­ре­во­да дол­га (за­ме­ны долж­ни­ка). Пе­ре­ход пра­ва (тре­бо­ва­ния) по О. к др. кре­ди­то­ру (цес­сия) до­пус­ка­ет­ся без со­гла­сия долж­ни­ка, ес­ли иное не пре­ду­смот­ре­но за­ко­ном или до­го­во­ром; пе­ре­вод дол­га на но­во­го долж­ни­ка до­пус­ка­ет­ся толь­ко с со­гла­сия кре­ди­то­ра. В осо­бом по­ряд­ке оформ­ля­ет­ся ус­туп­ка прав и пе­ре­вод дол­га по цен­ным бу­ма­гам.

Пре­кра­ще­ние обя­за­тельств. О. пре­кра­ща­ет­ся над­ле­жа­щим ис­пол­не­ни­ем (см. Ис­пол­не­ние обя­за­тель­ст­ва), а так­же по др. ос­но­ва­ни­ям, пре­ду­смот­рен­ным за­ко­ном или до­го­во­ром: пре­дос­тав­ле­ни­ем от­ступ­но­го, за­чё­том встреч­но­го од­но­род­но­го тре­бо­ва­ния, но­ва­ци­ей в др. обя­за­тель­ст­во, про­ще­ни­ем дол­га, не­воз­мож­но­стью ис­пол­не­ния, со­в­па­де­ни­ем долж­ни­ка и кре­ди­то­ра в од­ном ли­це и др.

Автор статьи: Е. А. Су­ха­нов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)