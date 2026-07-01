ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Оформляющее или организующее акт товарообмена относительное гражданское правоотношение, один из участников которого (должник) обязан совершить в пользу другого участника (кредитора) определённое действие имущественного характера либо воздержаться от него, а кредитор вправе потребовать от должника исполнения его обязанности.
Содержание обязательства. Стороны О. – должник и кредитор. Содержание О. – право кредитора требовать от должника определённого поведения и обязанность должника (долг). Исполнению должником своего долга нередко сопутствуют дополнит. действия кредитора (по принятию исполнения, выдаче расписки, подписанию акта приёмки и т. п.) – «кредиторские обязанности», исполнения которых должник вправе требовать от кредитора. Объект О. – любой разрешённый объект гражд. оборота, включая вещи, определённые индивидуальными и родовыми признаками, имуществ. комплексы, разл. имуществ. права и обязанности.
В Институциях Юстиниана (составной части его кодификации Corpus juris civilis) О. определялось как связывающие его участников «правовые оковы» (juris vinculum); в ст. 103 Псковской судной грамоты для обозначения взаимосвязи (сплетения) сторон использовано слово «суплетка» (отсюда старинный обряд связывания рук договаривающихся и термин «обвязательство» – потеря должником самостоятельности, тягостные путы, кабала). О. – такое состояние «связанности» должника в отношении кредитора, при котором последний получает господство над поведением должника (а в древности и над самим должником). Исторически О. возникли в форме личной ответственности должника за причинённый им вред личности или имуществу др. лица; постепенно произошла замена такой ответственности (Haftung) имуществ. долгом (Schuld), само О. превратилось из личного в имуществ. правоотношение, а регулирующие его правовые нормы – в особую часть гражд. (частного) права. Традиционное понимание О. как гражданско-правовой связи конкретных лиц, в силу которой одно из них обязано совершить нечто в пользу другого, имеющего право требовать от него соответствующего поведения, исторически сложилось в римском праве: рим. юрист Павел указывал, что сущность О. «не в том, чтобы сделать какой-нибудь предмет… нашим, но чтобы обязать другого перед нами с тем, чтобы он что-нибудь нам дал, сделал или предоставил»; поэтому кредитор в обязательстве не может удовлетворить свою потребность собств. действиями, а нуждается в сотрудничестве должника, который обязан ему нечто передать (dare), сделать (facere) или предоставить (praestare), откуда вытекает традиц. деление О. на виды по содержанию: по передаче вещи (в собственность или в пользование), по произ-ву работ, по оказанию услуг; римскому праву были известны и О. по воздержанию от конкретного действия (non facere). Рим. юрист Гай делил О. на два вида по основаниям их возникновения: из договоров (ex contractu) и из деликтов (ex delictu, т. е. из неправомерных действий).
Основания возникновения обязательств. В совр. гражд. праве О. возникают как из договоров (в т. ч. не предусмотренных законом, но соответствующих его общим началам и смыслу) и неправомерных действий (деликтов и неосновательного обогащения), так и из односторонних сделок и иных действий граждан и юридич. лиц (напр., из действий в чужом интересе без поручения), а также из актов публичной власти (напр., из решения муниципального органа о предоставлении гражданину жилого помещения по договору социального найма), из судебных решений и даже из «правопорождающих» событий (напр., наступление страхового случая). В доктрине с 19 в. признаются О. с неимуществ. содержанием (напр., О. не нарушать покой соседа музыкой во время нахождения его дома), которых нет в практике из-за отсутствия адекватных мер юридич. защиты (неустойка придаёт им имуществ. характер). Это сближает их с натуральными (имущественными) О., по которым также невозможно принудительное исполнение, хотя произведённое должником исполнение признаётся основательным и не может быть истребовано обратно (напр., О. с истекшим сроком давности). О. может не только оформлять конкретный акт товарообмена, но и ограничиваться установлением его будущих условий (напр., О. из предварит. договора о заключении в будущем конкретного «товарообменного» договора; О. из договора простого товарищества о совместных действиях с общей целью). Оно может заключаться в воздержании от определённых действий (конкуренции, разглашения коммерч. информации и т. п.).
Виды обязательств. Общая система (классификация) О. отражена в системе обязательственного права. В зависимости от особенностей статуса участников среди договорных О. выделяются О. при осуществлении предпринимательской деятельности и О. с участием граждан- потребителей. По соотношению прав и обязанностей все О. делятся на односторонние, в которых должнику противостоит кредитор, и двусторонние (взаимные), в которых каждый участник является и должником, и кредитором (напр., продавец и покупатель в обязательстве из договора купли-продажи вещи). В таком случае их взаимные обязанности в зависимости от условий договора или предписаний закона должны исполняться либо одновременно, либо последовательно (встречные обязательства). О., в котором стороны связаны одним правом и одной обязанностью (напр., из договора займа или из деликта), считается простым, а несколькими такими связями (напр., из договора купли-продажи) – сложным. Последнее отличается от смешанного О., состоящего из нескольких разл. и самостоят. договорных О. (напр., О. из договора банковского счёта с условием кредитования его владельца, т. е. О. из кредитного договора). Если предмет О. составляют неск. конкретных действий должника, оно может быть альтернативным (право выбора предмета исполнения принадлежит должнику, а по указанию закона или договора – кредитору) либо факультативным (должник имеет право на замену одного исполнения другим, заранее определённым). В зависимости от возможности исполнять О. по частям оно считается делимым или неделимым. О. делятся на основные (главные) и дополнительные (зависимые, или акцессорные, от лат. accessio – прибавление, прирост), обычно обеспечивающие надлежащее исполнение основных О. и потому следующие их юридич. судьбе (прекращаются или становятся недействительными в зависимости от судьбы главного О.) (напр., О. по уплате неустойки за нарушение договорных условий). О., в которых получение выгоды одной из сторон находится в зависимости от случайного или вероятного результата (напр., из договоров страхования или пожизненной ренты), называются рисковыми, или алеаторными. Различаются также О. по достижению определённого результата и О. по приложению макс. усилий (которые в аналогичных условиях использовало бы разумное лицо, но без гарантий достижения определённого результата, напр. О. по оказанию мед. услуг или по созданию результата творч. деятельности). Если О. неразрывно связано с личностью должника или кредитора – в частности, не может быть исполнено без личного участия должника (напр., автора в договоре заказа на создание лит. произведения) или исполнение О. предназначено лично для кредитора (напр., для потерпевшего в обязательстве из причинения вреда здоровью) – оно называется личным; в нём не допускается замена соответствующей стороны (правопреемство), а её исчезновение (смерть гражданина или ликвидация юридич. лица) влечёт прекращение такого О. Его разновидность – лично-доверительное договорное О., любая сторона которого вправе прекратить его исполнение в одностороннем порядке и без сообщения мотивов (напр., О. из договора поручения или из учредит. договора о создании полного товарищества).
Обязательства со множественностью лиц. О. с несколькими должниками и/или кредиторами является долевым (каждый из кредиторов вправе требовать, а каждый из должников обязан исполнить в равной доле с другими, если иное распределение долей не вытекает из закона или О.), а в случае, прямо предусмотренном законом или договором, – солидарным, в котором неделим долг (пассивное солидарное О.), право требования (активное солидарное О.) или то и другое (смешанное солидарное О.). При солидарной обязанности кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, причём как полностью, так и в части; при солидарном требовании любой из сокредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объёме, а до этого момента должник вправе исполнить О. любому из сокредиторов по своему выбору. В субсидиарном О. кредитор после обращения к основному должнику и неполучения от него полного удовлетворения вправе предъявить требование к субсидиарному (запасному) должнику. О., в силу которого должник обязан совершить для кредитора исполнение в связи с тем, что кредитор совершил аналогичное исполнение в пользу иного лица вместо должника или по его вине, называется регрессным; напр., солидарный должник, полностью исполнивший О., получает право регресса (обратного требования) к остальным содолжникам, а исполнивший О. субсидиарный должник получает аналогичное право в отношении осн. должника. Регрессное О. возникает в силу исполнения другого (основного) О.: исполнивший его должник становится кредитором в регрессном О., а должник в нём тот, за кого (или по чьей вине) исполнено осн. обязательство.
Обязательства с участием третьих лиц. Существуют О., исполнение по которым должник производит не кредитору, а иному лицу (обычно указанному в договоре) и которое вправе требовать от должника исполнения в свою пользу (напр., О. из договоров банковского вклада в пользу третьих лиц или из договоров страхования в пользу третьих лиц). Такое исполнение отличается от исполнения третьему лицу (переадресования исполнения), при котором у последнего нет права требования. В О. в пользу третьего лица сохраняется первоначальный кредитор, который вправе требовать исполнения при отсутствии у третьего лица намерения воспользоваться своим правом или отказе от своего права, поэтому речь не идёт о замене кредитора (уступке права). О., не являющееся личным, может исполняться не должником, а третьим лицом (перепоручение исполнения, или возложение исполнения на третье лицо), причём кредитор обязан принять от последнего такое исполнение (напр., покупатель получает товар не от продавца, а по его указанию – непосредственно от изготовителя). При этом за ненадлежащее исполнение перед кредитором отвечает его должник, а не фактически исполняющее О. третье лицо.
Перемена лиц в обязательстве. Стороны О., не являющегося личным, могут заменяться путём уступки права (замены кредитора) и/или перевода долга (замены должника). Переход права (требования) по О. к др. кредитору (цессия) допускается без согласия должника, если иное не предусмотрено законом или договором; перевод долга на нового должника допускается только с согласия кредитора. В особом порядке оформляется уступка прав и перевод долга по ценным бумагам.
Прекращение обязательств. О. прекращается надлежащим исполнением (см. Исполнение обязательства), а также по др. основаниям, предусмотренным законом или договором: предоставлением отступного, зачётом встречного однородного требования, новацией в др. обязательство, прощением долга, невозможностью исполнения, совпадением должника и кредитора в одном лице и др.
Автор статьи: Е. А. Суханов.