ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО - подотрасль гражданского (частного) права, представляющая собой систематизированную совокупность гражданско-правовых норм, предназначенную для регулирования обязательственных отношений - главной составной части гражданского (имущественного) оборота как юридической формы товарообмена, перехода товаров (имущественных благ) от одних лиц к другим.
Обязательственное право юридически закрепляет взаимные права и обязанности участников товарообмена (гражданского оборота), построенного на началах юридического равенства товаровладельцев, их самостоятельности и инициативы в осуществлении своих прав, свободы договоров и исключения произвольного вмешательства публичной власти в частные дела. В обязательственном праве преобладают диспозитивные нормы (смотри Диспозитивность), позволяющие его субъектам самостоятельно организовывать акты товарообмена, а само оно является одним из основных правовых инструментов управления и организации рыночной экономики. Главный вид обязательственных отношений - обязательства, возникшие из договоров их участников; поэтому договорное право - часть обязательственного права. Исторически первыми возникли нормы об обязательствах из недозволенных действий (деликтов и неосновательного обогащения), с развитием имущественного оборота уступившие главное место нормам об обязательствах из договоров.
В институционной системе римского частного права («Лица», «Вещи», «Иски») обязательственное право (obligationes) было лишь частью раздела «Вещи» (res), то есть имущественно права. Таковым оно до сих пор остаётся в построенной по институционной системе французской (романской) систематике гражданского права, где считается одним из оснований приобретения права собственности. Обязательственное право признано самостоятельной частью (подотраслью) гражданского права в XIX веке в пандектной (германской) системе, которую впервые предложил профессор Университета имени Карла - Рупрехта в Гейдельберге Г.А. Хайсе (1778-1851) в работе «Основы системы общего гражданского права для нужд лекций по пандектистике» («Grundriss eines Systems des gemeinen Civilrechts zum Behuf von Pandecten-Vorlesungen», 1807). Законодательно оно впервые закреплено в Саксонском гражданском уложении 1863 года, а затем в Германском гражданском уложении 1896 года. С этого времени обязательственное право подразделяется на общую и особенную части.
Многообразие отношений товарооборота (экономического обмена) и его объектов (вещи, имуществ. права и обязанности, работы и услуги) влечёт широкую дифференциацию обязательственных отношений и появление многочисленных институтов и субинститутов обязательственного права. Общие положения об обязательствах и договорах, а также об отдельных видах обязательств сосредоточены в ГК РФ, а отдельные правила - в различных федеральных законах и подзаконных актах (содержание которых в этой части должно соответствовать нормам ГК). Все они составляют единую систему российской обязательственного права, общая часть которого содержит общие положения об обязательствах и общие положения о договоре, а особенная часть включает: 1) обязательства из договоров по передаче вещей в собственность (купля-продажа, мена, дарение, рента); 2) обязательства из договоров по передаче вещей в пользование (аренда, в том числе лизинг; наём жилого помещения, безвозмездное пользование); 3) обязательства из договоров по произ-ву работ (подряд, включая строит. подряд и проектно-изыскательские работы); 4) обязательства по оказанию услуг (возмездное оказание услуг, транспортные и экспедиционные услуги, хранение, поручение, комиссия, агентирование, доверит. управление имуществом, страхование, заём и кредит, факторинг, банковский счёт и банковский вклад, безналичные расчёты); 5) обязательства по приобретению и использованию исключительных прав (договоры заказа на создание объекта исключительных прав, договоры на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, лицензионные договоры, договоры об отчуждении исключительных прав, договор коммерческой концессии); 6) обязательства из многосторонних и односторонних действий (простое товарищество, учредительный договор, публичное обещание награды, конкурс, действия в чужом интересе без поручения); 7) натуральные обязательства, не подлежащие судебной защите; 8) внедоговорные (правоохранительные) обязательства (из причинения вреда и из неосновательного обогащения).
Примерно так же обязательственное право оформлено в основных континентальных европейских правопорядках; хотя многие из них имеют отдельные торговые кодексы, содержащие некоторые нормы обязательственного права, последние считаются специальными по отношению к общим положениям ГК. В англо-американском праве отсутствует единое понятие обязательственного права и законодательная систематизация (в том числе кодификация) норм об обязательствах; в доктрине выработаны противостоящие понятия договорного и деликтного права (Contract law и Tort law). Современное обязательственное право характеризуется известной дифференциацией: в нём выделяются нормы о договорных обязательствах с участием граждан-потребителей (право защиты потребителей - Verbraucherschutzrecht) и нормы о договорных обязательствах между предпринимателями (коммерческое право - Handelsrecht); нормы о договорных обязательствах в отдельных отраслях экономической деятельности нередко становятся базой для комплексного законодательства, неточно именуемого «торговым», «жилищным», «строительным», «транспортным», «банковским» и т. п. «правом». В сфере предпринимательских отношений договорное право как главная часть обязательственного права подвержено международной интеграции и унификации в форме многосторонних международных соглашений (конвенций), систематизированных обычаев делового оборота («унифицированных правил»), единообразных «принципов договорного (контрактного) права», широко применяемых к обязательствам из международных коммерческих контрактов, а также используемых в ходе совершенствования национального обязательственного права.