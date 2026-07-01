ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО - под­от­расль гра­ж­дан­ско­го (ча­ст­но­го) пра­ва , пред­став­ляю­щая со­бой сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ную со­во­куп­ность гра­ж­дан­ско-пра­во­вых норм, пред­на­зна­чен­ную для ре­гу­ли­ро­ва­ния обя­за­тель­ст­вен­ных от­но­ше­ний - главной со­став­ной час­ти гра­ж­дан­ско­го (иму­ще­ст­вен­но­го) обо­ро­та как юри­дической фор­мы то­ва­ро­об­ме­на, пе­ре­хо­да то­ва­ров (иму­ще­ст­вен­ных благ) от од­них лиц к дру­гим.

Обязательственное право юри­ди­че­ски за­кре­п­ля­ет вза­им­ные пра­ва и обя­зан­но­сти уча­ст­ни­ков то­ва­ро­об­ме­на (гражданского обо­ро­та), по­стро­ен­но­го на на­ча­лах юри­дического ра­вен­ст­ва то­ва­ро­вла­дель­цев, их са­мо­стоя­тель­но­сти и ини­циа­ти­вы в осу­ще­ст­в­ле­нии сво­их прав, сво­бо­ды до­го­во­ров и ис­клю­че­ния про­из­воль­но­го вме­ша­тель­ст­ва пуб­лич­ной вла­сти в ча­ст­ные де­ла. В обязательственном праве пре­об­ла­да­ют дис­по­зи­тив­ные нор­мы (смотри Диспозитивность ), по­зво­ляю­щие его субъ­ек­там са­мо­стоя­тель­но ор­га­ни­зо­вы­вать ак­ты то­ва­ро­об­ме­на, а са­мо оно яв­ля­ет­ся од­ним из основных пра­во­вых ин­ст­ру­мен­тов управ­ле­ния и ор­га­ни­за­ции ры­ноч­ной эко­но­ми­ки. Главный вид обя­за­тель­ст­вен­ных от­но­ше­ний - обя­за­тель­ст­ва, воз­ник­шие из до­го­во­ров их уча­ст­ни­ков; по­это­му до­го­вор­ное пра­во - часть обязательственного права. Ис­то­ри­че­ски пер­вы­ми воз­ник­ли нор­мы об обя­за­тель­ст­вах из не­доз­во­лен­ных дей­ст­вий (де­лик­тов и не­ос­но­ва­тель­но­го обо­га­ще­ния), с раз­ви­ти­ем иму­ще­ст­вен­но­го обо­ро­та ус­ту­пив­шие главное ме­сто нор­мам об обя­за­тель­ст­вах из до­го­во­ров.

В ин­сти­ту­ци­он­ной сис­те­ме рим­ско­го ча­ст­но­го пра­ва («Ли­ца», «Ве­щи», «Ис­ки») обязательственное право (obligationes) бы­ло лишь ча­стью раз­де­ла «Ве­щи» (res), то есть иму­щественно пра­ва. Та­ко­вым оно до сих пор ос­та­ёт­ся в по­стро­ен­ной по ин­сти­ту­ци­он­ной сис­те­ме фран­цуз­ской (ро­ман­ской) сис­те­ма­ти­ке гражданского пра­ва, где счи­та­ет­ся од­ним из ос­но­ва­ний при­об­ре­те­ния пра­ва соб­ст­вен­но­сти. Обязательственное право при­зна­но са­мо­стоятельной ча­стью (под­от­рас­лью) гражданского пра­ва в XIX веке в пан­дект­ной (гер­ман­ской) сис­те­ме, ко­то­рую впер­вые пред­ло­жил про­фес­сор Университета имени Кар­ла - Ру­прех­та в Гей­дель­бер­ге Г.А. Хай­се (1778-1851) в ра­бо­те «Ос­но­вы сис­те­мы об­ще­го граж­дан­ско­го пра­ва для нужд лек­ций по пан­дек­ти­сти­ке» («Grundriss eines Systems des ge­meinen Civilrechts zum Behuf von Pan­dec­ten-Vorlesungen», 1807). За­ко­но­да­тель­но оно впер­вые за­кре­п­ле­но в Сак­сон­ском гражданском уло­же­нии 1863 года, а за­тем в Гер­ман­ском гражданском уло­же­нии 1896 года. С это­го вре­ме­ни обязательственное право под­раз­де­ля­ет­ся на об­щую и особен­ную час­ти.

Мно­го­об­ра­зие от­но­ше­ний то­ва­ро­обо­ро­та (эко­но­мического об­ме­на) и его объ­ек­тов (ве­щи, иму­ществ. пра­ва и обя­зан­но­сти, ра­бо­ты и ус­лу­ги) вле­чёт ши­ро­кую диф­фе­рен­циа­цию обя­за­тельственных от­но­ше­ний и по­яв­ле­ние мно­го­численных ин­сти­ту­тов и суб­ин­сти­ту­тов обязательственного права. Об­щие по­ло­же­ния об обя­за­тель­ст­вах и до­го­во­рах, а так­же об отдельных ви­дах обя­за­тельств со­сре­до­то­че­ны в ГК РФ, а отдельные пра­ви­ла - в различных фе­де­раль­ных за­ко­нах и под­за­кон­ных ак­тах (со­дер­жа­ние ко­то­рых в этой час­ти долж­но со­от­вет­ст­во­вать нор­мам ГК). Все они со­став­ля­ют еди­ную сис­те­му российской обязательственного права, об­щая часть ко­то­ро­го со­дер­жит об­щие по­ло­же­ния об обя­за­тель­ст­вах и об­щие по­ло­же­ния о до­го­во­ре, а осо­бен­ная часть вклю­ча­ет: 1) обя­за­тель­ст­ва из до­го­во­ров по пе­ре­да­че ве­щей в соб­ствен­ность (ку­п­ля-про­да­жа, ме­на, да­ре­ние, рен­та); 2) обя­за­тель­ст­ва из до­го­во­ров по пе­ре­да­че ве­щей в поль­зо­ва­ние ( арен­да , в том числе ли­зинг; на­ём жи­ло­го по­ме­ще­ния, без­воз­мезд­ное поль­зо­ва­ние); 3) обя­за­тель­ст­ва из до­го­во­ров по про­из-ву ра­бот (под­ряд, вклю­чая стро­ит. под­ряд и про­ект­но-изы­ска­тель­ские ра­бо­ты); 4) обя­за­тель­ст­ва по ока­за­нию ус­луг (воз­мезд­ное ока­за­ние ус­луг, транс­порт­ные и экс­пе­диционные ус­лу­ги, хра­не­ние, по­ру­че­ние, ко­мис­сия, аген­ти­ро­ва­ние, до­ве­рит. управ­ле­ние иму­ще­ст­вом, стра­хо­ва­ние, за­ём и кре­дит, фак­то­ринг, бан­ков­ский счёт и бан­ков­ский вклад, без­на­лич­ные рас­чё­ты); 5) обя­за­тель­ст­ва по при­об­ре­те­нию и ис­поль­зо­ва­нию ис­клю­чительных прав (до­го­во­ры за­ка­за на соз­да­ние объ­ек­та ис­клю­чительных прав, до­го­во­ры на научно-исследовательские и опыт­но-кон­ст­рук­тор­ские ра­бо­ты, ли­цен­зи­он­ные до­го­во­ры, до­го­во­ры об от­чу­ж­де­нии ис­клю­чительных прав, до­го­вор ком­мерческой кон­цес­сии); 6) обя­за­тель­ст­ва из мно­го­сто­рон­них и од­но­сто­рон­них дей­ст­вий (про­стое то­ва­ри­ще­ст­во, уч­ре­дительный до­го­вор, пуб­лич­ное обе­ща­ние на­гра­ды, кон­курс, дей­ст­вия в чу­жом ин­те­ре­се без по­ру­че­ния); 7) на­ту­раль­ные обя­за­тель­ст­ва, не под­ле­жа­щие су­деб­ной за­щи­те; 8) вне­до­го­вор­ные (пра­во­ох­ра­ни­тель­ные) обя­за­тель­ст­ва (из при­чи­не­ния вре­да и из не­ос­но­ва­тель­но­го обо­га­ще­ния).

При­мер­но так же обязательственное право оформ­ле­но в основных кон­ти­нен­таль­ных ев­ропейских пра­во­по­ряд­ках; хо­тя мно­гие из них име­ют отдельные тор­го­вые ко­дек­сы, со­дер­жа­щие не­ко­то­рые нор­мы обязательственного права, по­след­ние счи­та­ют­ся спе­ци­аль­ны­ми по от­но­ше­нию к об­щим по­ло­же­ни­ям ГК. В анг­ло-аме­ри­кан­ском пра­ве от­сут­ст­ву­ет еди­ное по­ня­тие обязательственного права и за­ко­но­дательная сис­те­ма­ти­за­ция (в том числе ко­ди­фи­ка­ция) норм об обя­за­тель­ст­вах; в док­три­не вы­ра­бо­та­ны про­ти­во­стоя­щие по­ня­тия до­го­вор­но­го и де­ликт­но­го пра­ва (Contract law и Tort law). Со­вре­мен­ное обязательственное право ха­рак­те­ри­зу­ет­ся из­вест­ной диф­фе­рен­циа­ци­ей: в нём вы­де­ля­ют­ся нор­мы о до­го­вор­ных обя­за­тель­ст­вах с уча­сти­ем гра­ж­дан-по­тре­би­те­лей (пра­во за­щи­ты по­тре­би­те­лей - Verbraucherschutzrecht) и нор­мы о до­го­вор­ных обя­за­тель­ст­вах ме­ж­ду пред­при­ни­ма­те­ля­ми (ком­мер­че­ское пра­во - Handelsrecht); нор­мы о до­го­вор­ных обя­за­тель­ст­вах в отдельных от­рас­лях эко­но­мической дея­тель­но­сти не­ред­ко ста­но­вят­ся ба­зой для ком­плекс­но­го за­ко­но­да­тель­ст­ва, не­точ­но име­нуе­мо­го «тор­го­вым», «жи­лищ­ным», «строи­тель­ным», «транс­порт­ным», «бан­ков­ским» и т. п. «пра­вом». В сфе­ре пред­при­ни­ма­тель­ских от­но­ше­ний до­го­вор­ное пра­во как главная часть обязательственного права под­вер­же­но ме­ж­ду­народной ин­те­гра­ции и уни­фи­ка­ции в фор­ме мно­го­сто­рон­них ме­ж­ду­народных со­гла­ше­ний (кон­вен­ций), сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ных обы­ча­ев де­ло­во­го обо­ро­та («уни­фи­ци­ро­ван­ных пра­вил»), еди­но­об­раз­ных «прин­ци­пов до­го­вор­но­го (кон­тракт­но­го) пра­ва», ши­ро­ко при­ме­няе­мых к обя­за­тель­ст­вам из ме­ж­ду­народных коммерческих кон­трак­тов, а так­же ис­поль­зуе­мых в хо­де со­вер­шен­ст­во­ва­ния национального обя­за­тель­ст­вен­но­го пра­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)