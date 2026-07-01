ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - прин­цип ор­га­ни­за­ции сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния : за­ко­но­да­тель­ное вве­де­ние обя­зан­но­сти для де­тей оп­ре­де­лён­но­го воз­рас­та по­се­щать шко­лу и по­лу­чать об­ра­зо­ва­ние ус­та­нов­лен­но­го объ­ё­ма и со­дер­жа­ния.

Пер­вая сис­те­ма обязательного обучения бы­ла соз­да­на в Шот­лан­дии (За­кон об об­ра­зо­ва­нии 1496), в 1647 году обязательное обучение за­ко­но­да­тель­но вве­де­но в Северной Аме­ри­ке (на тер­ри­то­рии современного шта­та Мас­са­чу­сетс), в 1763 году - в Прус­сии, в 1774 году - в Ав­ст­рии. С XIX века в раз­ви­том школь­ном за­ко­но­да­тель­ст­ве обязательное обучение кон­кре­ти­зи­ру­ет­ся че­рез ука­за­ние воз­рас­та или уров­ня по­лу­чае­мо­го об­ще­го об­ра­зо­ва­ния. В за­ру­беж­ных стра­нах обыч­но свя­за­но толь­ко с воз­рас­том уча­щих­ся (со сро­ка­ми обу­че­ния).

В до­ре­во­люционной Рос­сии обязательное обучение пре­ду­смат­ри­ва­лось в ус­та­вах о народных учи­ли­щах, но прак­ти­че­ски не реа­ли­зо­вы­ва­лось. Прин­цип обязательного обучения про­воз­гла­шён пер­вы­ми до­ку­мен­та­ми, на ос­но­ве ко­то­рых раз­вер­ну­лось строи­тель­ст­во советской шко­лы как еди­ной и тру­до­вой. В 1920-х годах в свя­зи с под­го­тов­кой к вве­де­нию все­об­ще­го обу­че­ния в со­юз­ных рес­пуб­ли­ках бы­ли про­ве­де­ны пе­ре­пи­си де­тей, вы­яв­ле­ны их кон­тин­ген­ты, под­ле­жа­щие обу­че­нию; ус­та­нов­ле­на административная от­вет­ст­вен­ность за со­блю­де­ние прин­ци­па обязательного обучения. В советской шко­ле, ре­шав­шей за­да­чи мас­со­во­го обу­че­ния де­тей тру­дя­щих­ся, прин­цип обязательного обучения с середины 1930-х годов рас­про­стра­нял­ся на всех уча­щих­ся не­за­ви­си­мо от их со­ци­аль­но­го про­ис­хо­ж­де­ния. В 1970-1980-х годах обя­за­тель­ным бы­ло по­лу­че­ние мо­ло­дё­жью об­ще­го сред­не­го об­ра­зо­ва­ния. По Кон­сти­ту­ции Российской Фе­де­ра­ции (1993) и За­ко­ну об об­ра­зо­ва­нии Российской Фе­де­ра­ции (1992) обя­за­тель­ным при­зна­но по­лу­че­ние ос­нов­но­го об­ще­го об­ра­зо­ва­ния в об­ще­об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ни­ях до 18-лет­не­го воз­рас­та. Го­су­дар­ст­во га­ран­ти­ру­ет гра­ж­да­нам по­лу­че­ние бес­плат­но­го об­ще­го сред­не­го и на кон­курс­ной ос­но­ве бес­плат­но­го профессионального об­ра­зо­ва­ния в государственных, му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­вательных уч­ре­ж­де­ни­ях в пре­де­лах государственных об­ра­зо­вательных стан­дар­тов, ес­ли об­ра­зо­ва­ние дан­но­го уров­ня гра­ж­да­нин по­лу­ча­ет впер­вые.

Со 2-й половины XX века обес­пе­че­ние обязательного обучения как од­но из тре­бо­ва­ний к современным ци­ви­ли­зо­ван­ным го­су­дар­ст­вам по обес­пе­че­нию ими прав че­ло­ве­ка за­кре­п­ле­но в ме­ж­ду­народном пра­ве, в ча­ст­но­сти в до­ку­мен­тах ООН. В современных ус­ло­ви­ях обязательное обучение рас­про­стра­ня­ет­ся лишь на оп­ре­де­лён­ную воз­рас­тную груп­пу гра­ж­дан, то есть на де­тей и мо­ло­дёжь, и ча­ще все­го от­но­сит­ся толь­ко к об­ще­му об­ра­зо­ва­нию. Вме­сте с тем в ка­че­ст­ве важ­ных на­прав­ле­ний раз­ви­тия сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния в ря­де стран вы­дви­га­ют­ся обя­за­тель­ное профессиональное обу­че­ние вы­пу­ск­ни­ков ба­зо­вых школ, не про­дол­жаю­щих учё­бу в об­ще­об­ра­зо­вательных или профессиональных учеб­ных за­ве­де­ни­ях, а так­же обес­пе­че­ние и под­дер­жа­ние на дан­ном уров­не ква­ли­фи­ка­ции за­ня­тых.

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