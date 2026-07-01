ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ - принцип организации системы образования: законодательное введение обязанности для детей определённого возраста посещать школу и получать образование установленного объёма и содержания.
Первая система обязательного обучения была создана в Шотландии (Закон об образовании 1496), в 1647 году обязательное обучение законодательно введено в Северной Америке (на территории современного штата Массачусетс), в 1763 году - в Пруссии, в 1774 году - в Австрии. С XIX века в развитом школьном законодательстве обязательное обучение конкретизируется через указание возраста или уровня получаемого общего образования. В зарубежных странах обычно связано только с возрастом учащихся (со сроками обучения).
В дореволюционной России обязательное обучение предусматривалось в уставах о народных училищах, но практически не реализовывалось. Принцип обязательного обучения провозглашён первыми документами, на основе которых развернулось строительство советской школы как единой и трудовой. В 1920-х годах в связи с подготовкой к введению всеобщего обучения в союзных республиках были проведены переписи детей, выявлены их контингенты, подлежащие обучению; установлена административная ответственность за соблюдение принципа обязательного обучения. В советской школе, решавшей задачи массового обучения детей трудящихся, принцип обязательного обучения с середины 1930-х годов распространялся на всех учащихся независимо от их социального происхождения. В 1970-1980-х годах обязательным было получение молодёжью общего среднего образования. По Конституции Российской Федерации (1993) и Закону об образовании Российской Федерации (1992) обязательным признано получение основного общего образования в общеобразоват. учреждениях до 18-летнего возраста. Государство гарантирует гражданам получение бесплатного общего среднего и на конкурсной основе бесплатного профессионального образования в государственных, муниципальных образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
Со 2-й половины XX века обеспечение обязательного обучения как одно из требований к современным цивилизованным государствам по обеспечению ими прав человека закреплено в международном праве, в частности в документах ООН. В современных условиях обязательное обучение распространяется лишь на определённую возрастную группу граждан, то есть на детей и молодёжь, и чаще всего относится только к общему образованию. Вместе с тем в качестве важных направлений развития системы образования в ряде стран выдвигаются обязательное профессиональное обучение выпускников базовых школ, не продолжающих учёбу в общеобразовательных или профессиональных учебных заведениях, а также обеспечение и поддержание на данном уровне квалификации занятых.