ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - прин­цип из­би­ра­тель­но­го пра­ва в ря­де стран, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым уча­стие в вы­бо­рах рас­смат­ри­ва­ет­ся как обя­зан­ность или об­ще­ст­вен­ная функ­ция из­би­ра­те­ля.

Вве­де­ние обязательного голосования обос­но­вы­ва­ет­ся тем, что в хо­де вы­бо­ров из­би­ра­тель не толь­ко реа­ли­зу­ет свои лич­ные ин­те­ре­сы, но и вы­пол­ня­ет об­щественный долг, уча­ст­вуя в фор­ми­ро­ва­нии пред­ста­вительных уч­ре­ж­де­ний. Впер­вые бы­ло вве­де­но в Бель­гии в 1893 году. Ис­поль­зу­ет­ся в Ав­ст­ра­лии, ря­де го­су­дарств Ев­ро­пы (Кипр, Гре­ция), Латинской Аме­ри­ки (Ар­ген­ти­на, Бра­зи­лия, Чи­ли), Азии (Фи­лип­пи­ны, Син­га­пур, Тур­ция). В не­ко­то­рых стра­нах при­ме­ня­ет­ся с ог­ра­ни­че­ния­ми. В фа­куль­та­тив­ном по­ряд­ке мо­гут го­ло­со­вать не­гра­мот­ные (Бра­зи­лия, Эк­ва­дор), ли­ца стар­ше оп­ре­де­лён­но­го воз­рас­та (65 лет - Эк­ва­дор, 70 лет - Ар­ген­тина, Бо­ли­вия, Бра­зи­лия, Кипр, Пе­ру, 75 лет - Люк­сем­бург) или мо­ло­дые из­би­ра­те­ли (от 16 до 18 лет - Бра­зи­лия). В Ар­ген­ти­не, Бель­гии и Люк­сем­бур­ге обязательное голосование рас­про­стра­ня­ет­ся так­же на ино­стран­цев, ес­ли они за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­ны в ка­че­ст­ве из­би­ра­те­лей .

Вве­де­ние обязательного голосования свя­за­но с тео­ри­ей национального су­ве­ре­ни­те­та , ко­гда из­би­ра­тель рас­смат­ри­ва­ет­ся как один из ор­га­нов, по­сред­ством ко­то­ро­го вы­ра­жа­ет­ся су­ве­рен­ная во­ля на­ции. На­прав­ле­но на со­кра­ще­ние аб­сен­те­из­ма. Обязательное голосование не ис­клю­ча­ет про­ве­де­ния сво­бод­ных вы­бо­ров, по­сколь­ку обя­за­тель­ным яв­ля­ет­ся толь­ко уча­стие в го­ло­со­ва­нии и из­би­ра­тель мо­жет от­дать не­за­пол­нен­ный или ис­пор­чен­ный бюл­ле­тень.

На­ру­ше­ние обя­зан­но­сти уча­ст­во­вать в вы­бо­рах без ува­жительной при­чи­ны, как пра­ви­ло, вле­чёт при­ме­не­ние санк­ций - штра­фа, ис­клю­че­ния из из­би­рательных спи­сков, ог­ра­ни­че­ния воз­мож­но­стей по­сту­п­ле­ния на го­су­дар­ст­вен­ную или му­ни­ци­паль­ную служ­бу (например, в Бра­зи­лии). В ря­де стран (Кос­та-Ри­ка, Гва­те­ма­ла, Гон­ду­рас, Фи­лип­пи­ны) не пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся каких-либо на­ка­за­ний за не­ис­пол­не­ние дан­ной обя­зан­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)