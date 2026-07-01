ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ - принцип избирательного права в ряде стран, в соответствии с которым участие в выборах рассматривается как обязанность или общественная функция избирателя.
Введение обязательного голосования обосновывается тем, что в ходе выборов избиратель не только реализует свои личные интересы, но и выполняет общественный долг, участвуя в формировании представительных учреждений. Впервые было введено в Бельгии в 1893 году. Используется в Австралии, ряде государств Европы (Кипр, Греция), Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Чили), Азии (Филиппины, Сингапур, Турция). В некоторых странах применяется с ограничениями. В факультативном порядке могут голосовать неграмотные (Бразилия, Эквадор), лица старше определённого возраста (65 лет - Эквадор, 70 лет - Аргентина, Боливия, Бразилия, Кипр, Перу, 75 лет - Люксембург) или молодые избиратели (от 16 до 18 лет - Бразилия). В Аргентине, Бельгии и Люксембурге обязательное голосование распространяется также на иностранцев, если они зарегистрированы в качестве избирателей.
Введение обязательного голосования связано с теорией национального суверенитета, когда избиратель рассматривается как один из органов, посредством которого выражается суверенная воля нации. Направлено на сокращение абсентеизма. Обязательное голосование не исключает проведения свободных выборов, поскольку обязательным является только участие в голосовании и избиратель может отдать незаполненный или испорченный бюллетень.
Нарушение обязанности участвовать в выборах без уважительной причины, как правило, влечёт применение санкций - штрафа, исключения из избирательных списков, ограничения возможностей поступления на государственную или муниципальную службу (например, в Бразилии). В ряде стран (Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Филиппины) не предусматривается каких-либо наказаний за неисполнение данной обязанности.