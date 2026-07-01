ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ - в ме­ж­ду­на­род­ном пра­ве по­ло­же­ние о доб­ро­воль­ном воз­ло­же­нии на се­бя сто­ро­на­ми ме­ж­ду­народного до­го­во­ра обя­зан­но­сти раз­ре­шать воз­ни­каю­щие ме­ж­ду ни­ми спо­ры в су­деб­ном по­ряд­ке.

Ес­ли та­кое обя­за­тель­ст­во име­ет вза­им­ный ха­рак­тер или оно пря­мо ого­во­ре­но в до­го­во­ре, спор мо­жет быть пе­ре­дан в ме­ж­ду­народный суд, ар­бит­раж , тре­тей­ский суд или другой су­деб­ный ор­ган по тре­бо­ва­нию лишь од­ной из сто­рон без со­гла­сия другой сто­ро­ны.

В со­от­вет­ст­вии со статьей 36 Ста­ту­та Меж­ду­на­род­но­го су­да ООН го­су­дар­ст­ва мо­гут в лю­бое вре­мя зая­вить, что они при­зна­ют без осо­бо­го о том со­гла­ше­ния, ipso facto, в от­но­ше­нии лю­бо­го ино­го го­су­дар­ст­ва, при­няв­ше­го та­кое же обя­за­тель­ст­во, юрис­дик­цию Су­да обя­за­тель­ной. В ме­ж­ду­народных до­го­во­рах обязательная юрисдикция пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся пу­тём: ука­за­ния на то, что спо­ры бу­дут ре­шать­ся лю­бы­ми спо­со­ба­ми, оп­ре­де­лён­ны­ми статьями 33 Ус­та­ва ООН (так, со­глас­но статье 13 Кон­вен­ции о транс­гра­нич­ном за­гряз­не­нии воз­ду­ха на боль­шие рас­стоя­ния 1979 года, при воз­ник­но­ве­нии спо­ра ме­ж­ду дву­мя или не­сколь­ки­ми до­го­ва­ри­ваю­щи­ми­ся сто­ро­на­ми от­но­си­тель­но тол­ко­ва­ния или при­ме­не­ния кон­вен­ции он бу­дет ре­шён пу­тём пе­ре­го­во­ров или лю­бым другим ме­то­дом уре­гу­ли­ро­ва­ния спо­ров, при­ем­ле­мым для сто­рон в спо­ре); ука­за­ния на кон­крет­ный су­деб­ный ор­ган (так, в раз­де­ле 32 Кон­вен­ции о при­ви­ле­ги­ях и им­му­ни­те­тах спе­циа­ли­зированных уч­ре­ж­де­ний ООН 1947 года оп­ре­де­ле­но, что все раз­но­гла­сия, вы­те­каю­щие из тол­кова­ния или при­ме­не­ния этой кон­вен­ции, пе­ре­да­ют­ся Ме­ж­ду­народному су­ду ООН); пе­ре­да­чи спо­ра в спе­циа­ли­зи­ро­ван­ный (не су­деб­ный) ор­ган (так, в со­от­вет­ст­вии со статьи 7 Со­гла­ше­ния о ме­ж­ду­народном транс­порт­ном ко­ри­до­ре «Се­вер - Юг» 2000 лю­бые спо­ры, раз­но­гла­сия или пре­тен­зии, воз­ни­каю­щие в свя­зи с при­ме­не­ни­ем, тол­ко­ва­ни­ем, на­ру­ше­ни­ем со­гла­ше­ния, пе­ре­да­ют­ся в Ко­ор­ди­национный со­вет на рас­смот­ре­ние и уре­гу­ли­ро­ва­ние, ко­то­рый соз­дан для ре­ше­ния всех во­про­сов, ка­саю­щих­ся реа­ли­за­ции со­гла­ше­ния, и со­сто­ит из пред­ста­ви­те­лей ком­пе­тент­ных ор­га­нов сто­рон); уч­ре­ж­де­ния специального по­сто­ян­но дей­ст­вую­ще­го ор­га­на (например, Вен­ская кон­вен­ция об ох­ра­не озо­но­во­го слоя 1985 года в статье 11 пре­ду­смат­ри­ва­ет со­зда­ние по­сто­ян­но дей­ст­вую­ще­го ар­бит­ра­жа в со­от­вет­ст­вии с про­це­ду­рой, ус­та­нов­лен­ной Кон­фе­рен­ци­ей сто­рон); со­зда­ния су­деб­но­го ор­га­на ad hoc (например, в статье 16 Со­гла­ше­ния ме­ж­ду Пра­ви­тель­ст­вом РФ и Ор­га­ни­за­ци­ей эко­но­мического со­труд­ни­че­ст­ва и раз­ви­тия о при­ви­ле­ги­ях и им­му­ни­те­тах Ор­га­ни­за­ции в РФ 1994 года го­во­рит­ся о том, что сто­ро­ны для раз­ре­ше­ния спо­ра об­ра­зу­ют ар­бит­раж ad hoc, ко­то­рый бу­дет со­сто­ять из трёх ар­бит­ров). При­зна­ние обязательной юрисдикции яв­ля­ет­ся доб­ро­воль­ным. Го­су­дар­ст­ва в про­цес­се под­пи­са­ния или ра­ти­фи­ка­ции до­го­во­ра впра­ве пред­ста­вить письменное за­яв­ле­ние от­но­си­тель­но обязательной юрисдикции. Например, СССР при при­сое­ди­не­нии к Ме­ж­ду­народной кон­вен­ции по пре­дот­вра­ще­нию за­гряз­не­ния мо­ря неф­тью 1954 года сде­лал ого­вор­ку о том, что не счи­та­ет для се­бя обя­за­тель­ны­ми по­ло­же­ния статьи ХIII этой кон­вен­ции, со­глас­но ко­то­рой лю­бой спор ме­ж­ду сто­ро­на­ми пе­ре­да­ёт­ся на ре­ше­ние Ме­ж­ду­народного су­да, и зая­вил, что для пе­ре­да­чи та­ко­го спо­ра Ме­ж­ду­народному су­ду не­об­хо­ди­мо в ка­ж­дом отдельном слу­чае со­гла­сие всех сто­рон, уча­ст­вую­щих в спо­ре. По ря­ду до­го­во­ров о пра­вах че­ло­ве­ка СССР в 1989 году сде­лал за­яв­ле­ние о при­зна­нии обязательной юрисдикции Ме­ж­ду­народного су­да ООН .

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