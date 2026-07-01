ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ - в международном праве положение о добровольном возложении на себя сторонами международного договора обязанности разрешать возникающие между ними споры в судебном порядке.
Если такое обязательство имеет взаимный характер или оно прямо оговорено в договоре, спор может быть передан в международный суд, арбитраж, третейский суд или другой судебный орган по требованию лишь одной из сторон без согласия другой стороны.
В соответствии со статьей 36 Статута Международного суда ООН государства могут в любое время заявить, что они признают без особого о том соглашения, ipso facto, в отношении любого иного государства, принявшего такое же обязательство, юрисдикцию Суда обязательной. В международных договорах обязательная юрисдикция предусматривается путём: указания на то, что споры будут решаться любыми способами, определёнными статьями 33 Устава ООН (так, согласно статье 13 Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года, при возникновении спора между двумя или несколькими договаривающимися сторонами относительно толкования или применения конвенции он будет решён путём переговоров или любым другим методом урегулирования споров, приемлемым для сторон в споре); указания на конкретный судебный орган (так, в разделе 32 Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 года определено, что все разногласия, вытекающие из толкования или применения этой конвенции, передаются Международному суду ООН); передачи спора в специализированный (не судебный) орган (так, в соответствии со статьи 7 Соглашения о международном транспортном коридоре «Север - Юг» 2000 любые споры, разногласия или претензии, возникающие в связи с применением, толкованием, нарушением соглашения, передаются в Координационный совет на рассмотрение и урегулирование, который создан для решения всех вопросов, касающихся реализации соглашения, и состоит из представителей компетентных органов сторон); учреждения специального постоянно действующего органа (например, Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 года в статье 11 предусматривает создание постоянно действующего арбитража в соответствии с процедурой, установленной Конференцией сторон); создания судебного органа ad hoc (например, в статье 16 Соглашения между Правительством РФ и Организацией экономического сотрудничества и развития о привилегиях и иммунитетах Организации в РФ 1994 года говорится о том, что стороны для разрешения спора образуют арбитраж ad hoc, который будет состоять из трёх арбитров). Признание обязательной юрисдикции является добровольным. Государства в процессе подписания или ратификации договора вправе представить письменное заявление относительно обязательной юрисдикции. Например, СССР при присоединении к Международной конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 года сделал оговорку о том, что не считает для себя обязательными положения статьи ХIII этой конвенции, согласно которой любой спор между сторонами передаётся на решение Международного суда, и заявил, что для передачи такого спора Международному суду необходимо в каждом отдельном случае согласие всех сторон, участвующих в споре. По ряду договоров о правах человека СССР в 1989 году сделал заявление о признании обязательной юрисдикции Международного суда ООН.