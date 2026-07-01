ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ
ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ - в процессуальном праве правило распределения между участниками процесса обязанности обосновать наличие тех или иных обстоятельств, существенных для разрешения дела.
Ещё в римском процессе встречаются указания о том, на ком лежит бремя доказывания: доказывание лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает, на отрицающем нет обязанности доказывать (ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat; negantis nulla probatio est).
В действующем праве в уголовном процессе обязанность доказывания является следствием конституционного принципа презумпции невиновности. Бремя доказывания лежит на стороне обвинения и заключается в обязанности дознавателя, следователя, прокурора в ходе уголовного судопроизводства осуществлять собирание, проверку и оценку доказательств, имеющих значение для решения вопроса о наличии или отсутствии события преступления и виновности в его совершении конкретного лица. Возложение обязанности доказывания на обвинителя является основой ряда правил, действующих в уголовном судопроизводстве. Так, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (он имеет право давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний, участвовать в процессе доказывания или не участвовать в нём). Если не устранены сомнения в доказанности виновности обвиняемого, то они толкуются в его пользу (это правило действует и в отношении любого из обстоятельств, ухудшающих положение обвиняемого). Приговор суда не может основываться на том, что обвиняемый не представил доказательств своей невиновности, не опроверг доводы обвинения. Защитник обвиняемого также не обязан доказывать невиновность обвиняемого. Выполнение обязанности доказывания органами расследования и прокурором включает в себя не только установление фактических обстоятельств дела и их юридические квалификации, но и соблюдение правил производства действий, направленных на получение доказательств. Те из них, которые получены с нарушением правил, признаются недопустимыми и не имеют юридической силы. Обвинение должно проверить все версии исследуемого события, в том числе и те, которые выдвинуты защитой. Обязанность доказывания включает в себя требование обоснованности ходатайств, с которыми по делам публичного и частно-публичного обвинения лицо, осуществляющее уголовное преследование, обращается к суду. Если по делам публичного и частно-публичного обвинения должностное лицо, осуществляющее уголовное преследование, придёт к выводу об отсутствии законных оснований для его продолжения, то дело прекращается. Лицо, подавшее заявление в суд по делу частного обвинения, - частный обвинитель - не несёт обязанности доказывания, но имеет процессуальные права, предоставляющие ему возможность отстаивать заявленные им требования. Отказ частного обвинителя поддерживать обвинение, как и его неявка в суд, влечёт прекращение уголовного дела.
В гражданском судопроизводстве в силу презумпции добросовестности обязанности доказывания распределяется между сторонами таким образом, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается как на основания своих требований и возражений. При этом суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела и какой стороне надлежит их доказывать. Аналогичное распределение обязанности доказывания действует и в арбитражном судопроизводстве. Особенность состоит в том, что обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.
В административном судопроизводстве действует принцип презумпции невиновности, в силу чего обязанность доказывания лежит на участнике процесса, отстаивающем обвинение лица в совершении правонарушения.