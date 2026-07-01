ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ

ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ - в про­цес­су­аль­ном пра­ве пра­ви­ло рас­пре­де­ле­ния ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми про­цес­са обя­зан­но­сти обос­но­вать на­ли­чие тех или иных об­стоя­тельств, су­ще­ст­вен­ных для раз­ре­ше­ния де­ла.

Ещё в рим­ском про­цес­се встре­ча­ют­ся ука­за­ния о том, на ком ле­жит бре­мя до­ка­зы­ва­ния: до­ка­зы­ва­ние ле­жит на том, кто ут­вер­жда­ет, а не на том, кто от­ри­ца­ет, на от­ри­цаю­щем нет обя­зан­но­сти до­ка­зы­вать (ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat; negantis nulla probatio est).

В дей­ст­вую­щем пра­ве в уго­лов­ном про­цес­се обязанность доказывания яв­ля­ет­ся след­ст­ви­ем кон­сти­туционного прин­ци­па пре­зумп­ции не­ви­нов­но­сти . Бре­мя до­ка­зы­ва­ния ле­жит на сто­ро­не об­ви­не­ния и за­клю­ча­ет­ся в обя­зан­но­сти доз­на­ва­те­ля, сле­до­ва­те­ля, про­ку­ро­ра в хо­де уго­лов­но­го су­до­про­из­вод­ст­ва осу­ще­ст­в­лять со­би­ра­ние, про­вер­ку и оцен­ку до­ка­за­тельств, имею­щих зна­че­ние для ре­ше­ния во­про­са о на­ли­чии или от­сут­ст­вии со­бы­тия пре­сту­п­ле­ния и ви­нов­но­сти в его со­вер­ше­нии кон­крет­но­го ли­ца. Воз­ло­же­ние обязанности доказывания на об­ви­ни­те­ля яв­ля­ет­ся ос­но­вой ря­да пра­вил, дей­ст­вую­щих в уго­лов­ном су­до­про­из­вод­ст­ве. Так, об­ви­няе­мый не обя­зан до­ка­зы­вать свою не­ви­нов­ность (он име­ет пра­во да­вать по­ка­за­ния по предъ­яв­лен­но­му ему об­ви­не­нию ли­бо от­ка­зать­ся от да­чи по­ка­за­ний, уча­ст­во­вать в про­цес­се до­ка­зы­ва­ния или не уча­ст­во­вать в нём). Ес­ли не уст­ра­не­ны со­мне­ния в до­ка­зан­но­сти ви­нов­но­сти об­ви­няе­мо­го, то они тол­ку­ют­ся в его поль­зу (это пра­ви­ло дей­ст­ву­ет и в от­но­ше­нии лю­бо­го из об­стоя­тельств, ухуд­шаю­щих по­ло­же­ние об­ви­няе­мо­го). При­го­вор су­да не мо­жет ос­но­вы­вать­ся на том, что об­ви­няе­мый не пред­ста­вил до­ка­за­тельств сво­ей не­ви­нов­но­сти, не оп­ро­верг до­во­ды об­ви­не­ния. За­щит­ник об­ви­няе­мо­го так­же не обя­зан до­ка­зы­вать не­ви­нов­ность об­ви­няе­мо­го. Вы­пол­не­ние обязанности доказывания ор­га­на­ми рас­сле­до­ва­ния и про­ку­ро­ром вклю­ча­ет в се­бя не толь­ко ус­та­нов­ле­ние фак­тических об­стоя­тельств де­ла и их юри­дические ква­ли­фи­ка­ции, но и со­блю­де­ние пра­вил про­изводства дей­ст­вий, на­прав­лен­ных на по­лу­че­ние до­ка­за­тельств. Те из них, ко­то­рые по­лу­че­ны с на­ру­ше­ни­ем пра­вил, при­зна­ют­ся не­до­пус­ти­мы­ми и не име­ют юри­дической си­лы. Об­ви­не­ние долж­но про­ве­рить все вер­сии ис­сле­дуе­мо­го со­бы­тия, в том числе и те, ко­то­рые вы­дви­ну­ты за­щи­той. Обязанность доказывания вклю­ча­ет в се­бя тре­бо­ва­ние обос­но­ван­но­сти хо­да­тайств, с ко­то­ры­ми по де­лам пуб­лич­но­го и ча­ст­но-пуб­лич­но­го об­ви­не­ния ли­цо, осу­ще­ст­в­ляю­щее уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние, об­ра­ща­ет­ся к су­ду. Ес­ли по де­лам пуб­лич­но­го и ча­ст­но-пуб­лич­но­го об­ви­не­ния долж­но­ст­ное ли­цо, осу­ще­ст­в­ляю­щее уго­лов­ное пре­сле­до­ва­ние, при­дёт к вы­во­ду об от­сут­ст­вии за­кон­ных ос­но­ва­ний для его про­дол­же­ния, то де­ло пре­кра­ща­ет­ся. Ли­цо, по­дав­шее за­яв­ле­ние в суд по де­лу ча­ст­но­го об­ви­не­ния, - ча­ст­ный об­ви­ни­тель - не не­сёт обязанности доказывания, но име­ет про­цес­су­аль­ные пра­ва, пре­до­став­ляю­щие ему воз­мож­ность от­стаи­вать за­яв­лен­ные им тре­бо­ва­ния. От­каз ча­ст­но­го об­ви­ни­те­ля под­дер­жи­вать об­ви­не­ние, как и его не­яв­ка в суд, вле­чёт пре­кра­ще­ние уго­лов­но­го де­ла.

В гра­ж­дан­ском су­до­про­из­вод­ст­ве в си­лу пре­зумп­ции доб­ро­со­ве­ст­но­сти обязанности доказывания рас­пре­де­ля­ет­ся ме­ж­ду сто­ро­на­ми та­ким об­ра­зом, что ка­ж­дая сто­ро­на долж­на до­ка­зать те об­стоя­тель­ст­ва, на ко­то­рые ссы­ла­ет­ся как на ос­но­ва­ния сво­их тре­бо­ва­ний и воз­ра­же­ний. При этом суд оп­ре­де­ля­ет, ка­кие об­стоя­тель­ст­ва име­ют зна­че­ние для де­ла и ка­кой сто­ро­не над­ле­жит их до­ка­зы­вать. Ана­ло­гич­ное рас­пре­де­ле­ние обязанности доказывания дей­ству­ет и в ар­бит­раж­ном су­до­про­из­вод­ст­ве. Осо­бен­ность со­сто­ит в том, что обязанность доказывания об­стоя­тельств, по­слу­жив­ших ос­но­ва­ни­ем для при­ня­тия государственными ор­га­на­ми, ор­га­на­ми ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, ины­ми ор­га­на­ми, долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми ос­па­ри­вае­мых ак­тов, ре­ше­ний, со­вер­ше­ния дей­ст­вий (без­дей­ст­вия), воз­ла­га­ет­ся на со­от­вет­ст­вую­щие ор­ган или долж­но­ст­ное ли­цо.

В ад­ми­ни­ст­ра­тив­ном су­до­про­из­вод­ст­ве дей­ст­ву­ет прин­цип пре­зумп­ции не­ви­нов­но­сти, в си­лу че­го обязанность доказывания ле­жит на уча­ст­ни­ке про­цес­са, от­стаи­ваю­щем об­ви­не­ние ли­ца в со­вер­ше­нии пра­во­на­ру­ше­ния .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)