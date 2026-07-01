ОБЪЯВЛЕНИЕ УМЕРШИМ
ОБЪЯВЛЕНИЕ УМЕРШИМ - институт гражданского права, направленный на урегулирование имущественных и личных неимущественных отношений лиц, пропавших без вести.
Согласно ГК РФ, гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определённого несчастного случая, - в течение 6 мес (статья 45). Если в течение этого времени, несмотря на принятые меры, не удалось установить, жив ли он, необходимо урегулировать юридические последствия данной ситуации для заинтересованных в этом лиц. Они вправе обратиться в суд с заявлением об объявлении гражданина умершим, а решение суда об этом влечёт те же юридические последствия, что и фактическая смерть гражданина: открытие наследства, прекращение брака, прекращение обязательств личного характера и т. д. При этом решение суда основывается на предположении (презумпции) о смерти гражданина, не исключающем возможности его явки, и этим отличается от судебного установления факта смерти (при котором суд уверен в смерти лица). Поэтому закон говорит об «объявлении», а не о «признании» гражданина умершим. Для объявления гражданина умершим не требуется предварительное судебное признание его безвестно отсутствующим (смотри Безвестное отсутствие).
Днём смерти гражданина, объявленного умершим, признаётся день вступления в законную силу соответствующего судебного решения, а при наличии обстоятельств, угрожавших смертью или дающих возможность предполагать его гибель от несчастного случая, суд может признать таковым день предполагаемой гибели гражданина (это особенно важно для определения круга возможных наследников и объёма наследственного имущества).
В том исключительном случае, когда гражданин, объявленный умершим, фактически находится в живых, он сохраняет свою право- и дееспособность, а совершённые им сделки действительны. Если он является к месту своего жительства либо обнаруживается место его пребывания, решение суда об объявлении его умершим подлежит отмене, а гражданин вправе потребовать возврата своего имущества от наследников и других лиц, которые получили его безвозмездно либо приобрели это имущество по возмездным сделкам, зная, что его собственник находится в живых. Он также восстанавливается в брачно-семейных правах, если только до отмены указанного судебного решения его бывший супруг не вступил в новый брак, а дети не были усыновлены (удочерены) др. лицом (лицами).
В западно-европейских континентальных правопорядках объявление гражданина умершим обычно становится следствием его длительного безвестного отсутствия (неизвестности фактического места нахождения и длительного отсутствия каких-либо сведений о нём). В этом случае, а также при возникновении обоснованных (серьёзных) сомнений в нахождении его в живых (прежде всего - при исчезновении в обстоятельствах, угрожавших смертью) по заявлению заинтересованных лиц или прокурора может быть вынесено судебное решение об объявлении такого гражданина умершим либо безвестно отсутствующим (что, как правило, равносильно объявлению умершим). Лишь в некоторых правопорядках суд вправе объявить лицо умершим независимо от признания его безвестно отсутствующим либо объявить его безвестно отсутствующим, отказав в требовании о признании его умершим (статья 58 и статья 62 Гражданского кодекса Италии). Срок для обращения в суд при «простом» безвестном отсутствии чаще всего составляет 10 лет с момента получения последних сведений об отсутствующем, а при «квалифицированном отсутствии» (исчезновении при катастрофах и других обстоятельствах, заведомо угрожавших смертью) - от 1 года до 3 мес с момента появления таких обстоятельств. Судебное признание лица умершим, как и объявление его безвестно отсутствующим, основывается на презумпции его смерти и влечёт те же юридические последствия, что и фактическая смерть.