ОБЪЯВЛЕНИЕ УМЕРШИМ

ОБЪЯВЛЕНИЕ УМЕРШИМ - ин­сти­тут гра­ж­дан­ско­го пра­ва , на­прав­лен­ный на уре­гу­ли­ро­ва­ние иму­щественных и лич­ных не­иму­щественных от­но­ше­ний лиц, про­пав­ших без вес­ти.

Со­глас­но ГК РФ , гра­ж­да­нин мо­жет быть объ­яв­лен су­дом умер­шим, ес­ли в мес­те жи­тель­ст­ва гра­ж­да­ни­на нет све­де­ний о мес­те его пре­бы­ва­ния в те­че­ние 5 лет, а ес­ли он про­пал без вес­ти при об­стоя­тель­ст­вах, уг­ро­жав­ших смер­тью или даю­щих ос­но­ва­ние пред­по­ла­гать его ги­бель от оп­ре­де­лён­но­го не­сча­ст­но­го слу­чая, - в те­че­ние 6 мес (статья 45). Ес­ли в те­че­ние это­го вре­ме­ни, не­смот­ря на при­ня­тые ме­ры, не уда­лось ус­та­но­вить, жив ли он, не­об­хо­ди­мо уре­гу­ли­ро­вать юри­дические по­след­ст­вия дан­ной си­туа­ции для за­ин­те­ре­со­ван­ных в этом лиц. Они впра­ве об­ра­тить­ся в суд с за­яв­ле­ни­ем об объ­яв­ле­нии гра­ж­да­ни­на умер­шим, а ре­ше­ние су­да об этом вле­чёт те же юри­дические по­след­ст­вия, что и фак­ти­че­ская смерть гра­ж­да­ни­на: от­кры­тие на­след­ст­ва, пре­кра­ще­ние бра­ка, пре­кра­ще­ние обя­за­тельств лич­но­го ха­рак­те­ра и т. д. При этом ре­ше­ние су­да ос­но­вы­ва­ет­ся на пред­по­ло­же­нии (пре­зумп­ции) о смер­ти гра­ж­да­ни­на, не ис­клю­чаю­щем воз­мож­но­сти его яв­ки, и этим от­ли­ча­ет­ся от су­деб­но­го ус­та­нов­ле­ния фак­та смер­ти (при ко­то­ром суд уве­рен в смер­ти ли­ца). По­это­му за­кон го­во­рит об «объ­яв­ле­нии», а не о «при­зна­нии» гра­ж­да­ни­на умер­шим. Для объ­яв­ле­ния гра­ж­да­ни­на умер­шим не тре­бу­ет­ся пред­ва­ри­тель­ное су­деб­ное при­зна­ние его без­вест­но от­сут­ст­вую­щим (смотри Без­вест­ное от­сут­ст­вие).

Днём смер­ти гра­ж­да­ни­на , объ­яв­лен­но­го умер­шим, при­зна­ёт­ся день всту­п­ле­ния в за­кон­ную си­лу со­от­вет­ст­вую­ще­го су­деб­но­го ре­ше­ния, а при на­ли­чии об­стоя­тельств, уг­ро­жав­ших смер­тью или даю­щих воз­мож­ность пред­по­ла­гать его ги­бель от не­сча­ст­но­го слу­чая, суд мо­жет при­знать та­ко­вым день пред­по­ла­гае­мой ги­бе­ли гра­ж­да­ни­на (это осо­бен­но важ­но для оп­ре­де­ле­ния кру­га воз­мож­ных на­след­ни­ков и объ­ё­ма на­след­ст­вен­но­го иму­ще­ст­ва).

В том ис­клю­чи­тель­ном слу­чае, ко­гда гра­ж­да­нин, объ­яв­лен­ный умер­шим, фак­ти­че­ски на­хо­дит­ся в жи­вых, он со­хра­ня­ет свою пра­во- и дее­спо­соб­ность, а со­вер­шён­ные им сдел­ки дей­ст­ви­тель­ны. Ес­ли он яв­ля­ет­ся к мес­ту сво­его жи­тель­ст­ва ли­бо об­на­ру­жи­ва­ет­ся ме­сто его пре­бы­ва­ния, ре­ше­ние су­да об объ­яв­ле­нии его умер­шим под­ле­жит от­ме­не, а гра­ж­да­нин впра­ве по­тре­бо­вать воз­вра­та сво­его иму­ще­ст­ва от на­след­ни­ков и других лиц, ко­то­рые по­лу­чи­ли его без­воз­мезд­но ли­бо при­об­ре­ли это иму­ще­ст­во по воз­мезд­ным сдел­кам, зная, что его соб­ст­вен­ник на­хо­дит­ся в жи­вых. Он так­же вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся в брач­но-се­мей­ных пра­вах, ес­ли толь­ко до от­ме­ны ука­зан­но­го су­деб­но­го ре­ше­ния его бывший суп­руг не всту­пил в но­вый брак, а де­ти не бы­ли усы­нов­ле­ны (удо­че­ре­ны) др. ли­цом (ли­ца­ми).

В западно-ев­ропейских кон­ти­нен­таль­ных пра­во­по­ряд­ках объ­яв­ле­ние гра­ж­да­ни­на умер­шим обыч­но ста­но­вит­ся след­ст­ви­ем его дли­тель­но­го без­вест­но­го от­сут­ст­вия (не­из­вест­нос­ти фак­тического мес­та на­хо­ж­де­ния и дли­тель­но­го от­сут­ст­вия ка­ких-ли­бо све­де­ний о нём). В этом слу­чае, а так­же при воз­ник­но­ве­нии обос­но­ван­ных (серь­ёз­ных) со­мне­ний в на­хо­ж­де­нии его в жи­вых (пре­ж­де все­го - при ис­чез­но­ве­нии в об­стоя­тель­ст­вах, уг­ро­жав­ших смер­тью) по за­яв­ле­нию за­ин­те­ре­со­ван­ных лиц или про­ку­ро­ра мо­жет быть вы­не­се­но су­деб­ное ре­ше­ние об объ­яв­ле­нии та­ко­го гра­ж­да­ни­на умер­шим ли­бо без­вест­но от­сут­ст­вую­щим (что, как пра­ви­ло, рав­но­силь­но объ­яв­ле­нию умер­шим). Лишь в не­ко­то­рых пра­во­по­ряд­ках суд впра­ве объ­я­вить ли­цо умер­шим не­за­ви­си­мо от при­зна­ния его без­вест­но от­сут­ст­вую­щим ли­бо объ­я­вить его без­вест­но от­сут­ст­вую­щим, от­ка­зав в тре­бо­ва­нии о при­зна­нии его умер­шим (статья 58 и статья 62 Гражданского ко­дек­са Ита­лии). Срок для об­ра­ще­ния в суд при «про­стом» без­вест­ном от­сут­ст­вии ча­ще все­го со­став­ля­ет 10 лет с мо­мен­та по­лу­че­ния по­след­них све­де­ний об от­сут­ст­вую­щем, а при «ква­ли­фи­ци­ро­ван­ном от­сут­ст­вии» (ис­чез­но­ве­нии при ка­та­ст­ро­фах и других об­стоя­тель­ст­вах, за­ве­до­мо уг­ро­жав­ших смер­тью) - от 1 го­да до 3 мес с мо­мен­та по­яв­ле­ния та­ких об­стоя­тельств. Су­деб­ное при­зна­ние ли­ца умер­шим, как и объ­яв­ле­ние его без­вест­но от­сут­ст­вую­щим, ос­но­вы­ва­ет­ся на пре­зумп­ции его смер­ти и вле­чёт те же юри­дические по­след­ст­вия, что и фак­тическая смерть.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)