Объясне́ние в истори́ческом иссле́­до­вании

Объясне́ние в истори́ческом иссле́­до­вании — 1) познание специфической сущности исторического события; 2) процедура «связывания» теоретического знания в форме закона истории с эмпирическим знанием в форме исторического факта; 3) упорядочение обнаруженных фактов при помощи понятий и категорий. О. в и. и. представляет собой, с одной стороны, когнитивную процедуру, делающую понятным предмет исторического исследования, а с другой стороны — форму эмпирического и теоретического знания. Эта процедура предполагает производство такого исторического знания, которое отвечает на вопросы: какая существует связь между историческими явлениями определенного кластера; какова сущность исторических явлений данного кластера; что общего между историческими явлениями этого кластера; какова связь между историческими явлениями данного кластера с историческими явлениями других кластеров. Кластер исторических явлений — это тот фрагмент исторической действительности, который является предметом конкретного исторического исследования.

О. в и. и. начинается уже на стадии исторического описания в процессе, во‑первых, представления научных исторических фактов в понятийной форме, во‑вторых, в ходе их логической систематизации, раскрывающей, с одной стороны, обусловленность одних фактов другими, а с другой — повторяемость определенных последовательностей исторических фактов. Полученные в ходе такой логической систематизации исторических фактов знания получили название эмпирических исторических объяснений. Затем процедуры О. в и. и. продолжаются уже на теоретической стадии исторического исследования. На этой стадии начинается выяснение вопроса о том, какова сущность исторических явлений данного кластера, которая раскрывается посредством определенного научного понятия как особой формы теоретического знания (категориальный синтез, объяснение через сущность). Связь между историческими явлениями определенного кластера устанавливают двумя способами: 1) дедуктивным — путем подведения исторических явлений данного кластера под определенную историческую теорию (объяснение, исходя из теоретических соображений); 2) индуктивным — путем установления у исторических явлений общих признаков (объяснение через типизацию). Связь между историческими явлениями одного кластера с историческими явлениями других кластеров устанавливается путем подведения исторических явлений данного кластера под теорию большей общности, охватывающей и другие кластеры исторических явлений (объяснение, исходя общих теоретических соображений, контекстуальное объяснение).

В современной исторической эпистемологии существуют разные представления о характере и моделях О. в и. и. Сторонники классической традиции в историческом познании считают, что историческое объяснение является обязательной процедурой, свидетельствующей о его научном характере, поскольку оно выступает одним из важнейших способов производства теоретического исторического знания. Сторонники неклассической традиции полагают, что историческое объяснение не является теоретической процедурой, поскольку исторические события и процессы не являются идеализированными объектами. Существуют различные модели О. в и. и., выбор которых обусловлен методологическими позициями исследователей. Эти модели представляют собой, с одной стороны, когнитивные аналоги объяснительных процедур, применяемых в научно-­исследовательских практиках, а с другой — стандарты для оценки адекватности исторических объяснений в рамках методологического позиционирования этих практик. Можно выделить следующие модели О. в и. и.: дескриптивные и дефинитивные; генетические, каузальные, телеологические, интенциональные, структурные и функциональные; объяснения через закон, мотив и понимание.

О. в и. и. является, наряду с пониманием и презентацией, основной когнитивной процедурой, связанной с интерпретацией исторической действительности. При этом процедуры объяснения и понимания в историческом исследовании неразрывно связаны между собой. Однако в классической науке процедуры объяснения предшествуют процедурам понимания (понимание через объяснение), в неклассической, наоборот, процедуры понимания предваряют процедуры объяснения (объяснение через понимание).

Лит. : Ракитов А. И. Историческое познание: системно-­гносеологический подход. М., 1982; Берлин И. Подлинная цель познания. Избранные эссе / Пер. с англ. и коммент. В. В. Сапова. М., 2002; Копейкина О. Ю. Проблема исторического объяснения: традиции и современность. Ставрополь, 2005; Репина Л. П. Историческая теория после «культурного поворота» // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 2008. Вып. 20. С. 5–13; Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования: концептуальная интерпретация когнитивных практик. Saarbrücken, 2010. А. В. Лубский.