ОБВИНЕНИЕ

ОБВИНЕНИЕ - ут­вер­жде­ние о со­вер­ше­нии оп­ре­де­лён­ным ли­цом дея­ния, за­пре­щён­но­го уго­лов­ным за­ко­ном, вы­дви­ну­тое в ус­та­нов­лен­ном по­ряд­ке (смотри Деяние преступное ).

Основная фор­ма осу­ще­ст­в­ле­ния про­цес­су­аль­ной функ­ции уго­лов­но­го пре­сле­до­ва­ния. Раз­ли­ча­ют пуб­лич­ное обвинение, ча­ст­но-пуб­лич­ное об­ви­не­ние, ча­ст­ное об­ви­не­ние. Пуб­лич­ное обвинение - об­ви­не­ние от име­ни го­су­дар­ст­ва в ин­те­ре­сах выс­шей спра­вед­ли­во­сти - под­дер­жи­ва­ет­ся спе­ци­аль­но упол­но­мо­чен­ны­ми на то долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми ( про­ку­рор , сле­до­ва­тель). При на­ли­чии дос­та­точ­ных до­ка­за­тельств, даю­щих ос­но­ва­ния для обвинения кого-либо в со­вер­ше­нии пре­сту­п­ле­ния, сле­до­ва­тель вы­но­сит по­ста­нов­ле­ние о при­вле­че­нии ли­ца в ка­че­ст­ве об­ви­няе­мо­го. Дос­та­точ­ны­ми при этом яв­ля­ют­ся до­каза­тель­ст­ва, ус­та­нав­ли­ваю­щие со­бы­тие пре­сту­п­ле­ния, его ква­ли­фи­ка­цию, ви­нов­ное со­вер­ше­ние его ли­цом, под­ле­жа­щим при­вле­че­нию в ка­че­ст­ве об­ви­няе­мо­го, а так­же от­сут­ст­вие об­стоя­тельств, уст­ра­няю­щих уго­лов­ную от­вет­ст­вен­ность. В про­цес­се пред­ва­рительного рас­сле­до­ва­ния обвинение мо­жет быть из­ме­не­но. По окон­ча­нии пред­ва­ри­тель­но­го след­ст­вия сле­до­ва­тель со­став­ля­ет об­ви­ни­тель­ное за­клю­че­ние, со­дер­жа­щее окон­чательные вы­во­ды след­ст­вия о фор­му­ли­ров­ке обвинения, ко­то­рое на­прав­ля­ет­ся с уго­лов­ным де­лом в суд, - оно оп­ре­де­ля­ет для су­да пред­мет и гра­ни­цы обвинения, ко­то­рое мо­жет быть пред­ме­том су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва. По де­лам, рас­сле­до­ва­ние по ко­то­рым про­во­дит­ся в фор­ме доз­на­ния, обвинение не предъ­яв­ля­ет­ся, при­вле­че­ние ли­ца в ка­че­ст­ве об­ви­няе­мо­го осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на ос­но­ве об­ви­ни­тель­но­го ак­та. Обвинение в су­де под­дер­жи­ва­ет государственный об­ви­ни­тель (про­ку­рор). (смотри Публичность судопроизводства ).

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