ОБВИНЕНИЕ
ОБВИНЕНИЕ - утверждение о совершении определённым лицом деяния, запрещённого уголовным законом, выдвинутое в установленном порядке (смотри Деяние преступное).
Основная форма осуществления процессуальной функции уголовного преследования. Различают публичное обвинение, частно-публичное обвинение, частное обвинение. Публичное обвинение - обвинение от имени государства в интересах высшей справедливости - поддерживается специально уполномоченными на то должностными лицами (прокурор, следователь). При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения кого-либо в совершении преступления, следователь выносит постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Достаточными при этом являются доказательства, устанавливающие событие преступления, его квалификацию, виновное совершение его лицом, подлежащим привлечению в качестве обвиняемого, а также отсутствие обстоятельств, устраняющих уголовную ответственность. В процессе предварительного расследования обвинение может быть изменено. По окончании предварительного следствия следователь составляет обвинительное заключение, содержащее окончательные выводы следствия о формулировке обвинения, которое направляется с уголовным делом в суд, - оно определяет для суда предмет и границы обвинения, которое может быть предметом судебного разбирательства. По делам, расследование по которым проводится в форме дознания, обвинение не предъявляется, привлечение лица в качестве обвиняемого осуществляется на основе обвинительного акта. Обвинение в суде поддерживает государственный обвинитель (прокурор). (смотри Публичность судопроизводства).