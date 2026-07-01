ОБУХОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА
ОБУХОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА - российская певица (меццо-сопрано), народный артист СССР (1937).
Из дворян. Состояла в родстве с Е.А. Боратынским, двоюродная сестра композитора Н.Б. Обухова. В 1901-1906 годах брала уроки пения у Э. Липман в Ницце. В 1912 году окончила Московской консерватории по классу У.А. Мазетти. Одна из крупнейших отечественных певиц, в 1916-1948 годах солистка московского Большого театра. Дебютировала в партии Полины («Пиковая дама» П.И. Чайковского); среди лучших партий: Марфа («Хованщина» М.П. Мусоргского), Любаша, Кащеевна, Весна-Красна («Царская невеста», «Кащей Бессмертный», «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова), Кончаковна («Князь Игорь» А.П. Бородина), Далила («Самсон и Далила» К. Сен-Санса), Эрда, Фрикка («Золото Рейна», «Валькирия» Р. Вагнера), Амнерис («Аида» Дж. Верди), Кармен («Кармен» Ж. Бизе). Участвовала в первой в Большом театре постановке оперы «Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьева (партия Клариче, 1927). Исполняла сольную партию в 9-й симфонии Л. ван Бетховена под руководством гастролёров (1925, дирижёр О. Клемперер; 1929, дирижёр О. Фрид; 1932, дирижёр А. Коутс), в Реквиеме В.А. Моцарта (1929, дирижёр Н.С. Голованов), выступала в камерном репертуаре. 17 сентября 1922 года приняла участие в первом советском радиоконцерте (романс Полины из оперы «Пиковая дама»). Последнее концертное выступление состоялось 26 июня 1961 года в Москве (концерт памяти А.В. Неждановой). Государственная премия СССР (1943). Награждена орденом Ленина (1937).
С 2004 года в Липецке проходит всероссийский конкурс вокалистов имени Обуховой.