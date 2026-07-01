ОБУХОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА

ОБУХОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА - российская пе­ви­ца (мец­цо-со­пра­но), народный артист СССР (1937).

Из дво­рян. Состояла в родстве с Е.А. Бо­ра­тын­ским, двою­род­ная се­ст­ра ком­по­зи­то­ра Н.Б. Обу­хо­ва. В 1901-1906 годах бра­ла уро­ки пе­ния у Э. Лип­ман в Ниц­це. В 1912 году окон­чи­ла Московской консерватории по клас­су У.А. Ма­зет­ти. Од­на из круп­ней­ших отечественных пе­виц, в 1916-1948 годах со­ли­ст­ка московского Боль­шо­го те­ат­ра. Де­бю­ти­ро­ва­ла в пар­тии По­ли­ны («Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го ); сре­ди луч­ших пар­тий: Мар­фа («Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го), Лю­ба­ша, Ка­ще­ев­на, Вес­на-Крас­на («Цар­ская не­вес­та», «Ка­щей Бес­смерт­ный», «Сне­гу­роч­ка» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва), Кон­ча­ков­на («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на), Да­ли­ла («Сам­сон и Да­ли­ла» К. Сен-Сан­са), Эр­да, Фрик­ка («Зо­ло­то Рей­на», «Валь­ки­рия» Р. Ваг­не­ра), Ам­не­рис («Аи­да» Дж. Вер­ди), Кар­мен («Кар­мен» Ж. Би­зе). Уча­ст­во­ва­ла в пер­вой в Боль­шом те­ат­ре по­ста­нов­ке опе­ры «Лю­бовь к трём апель­си­нам» С.С. Про­кофь­е­ва (пар­тия Кла­ри­че, 1927). Ис­пол­ня­ла соль­ную пар­тию в 9-й сим­фо­нии Л. ван Бет­хо­ве­на под ру­ко­вод­ством га­ст­ро­лёров (1925, ди­ри­жёр О. Клем­пе­рер; 1929, ди­ри­жёр О. Фрид; 1932, ди­ри­жёр А. Ко­утс), в Ре­к­вие­ме В.А. Мо­цар­та (1929, ди­ри­жёр Н.С. Го­ло­ва­нов), вы­сту­па­ла в ка­мер­ном ре­пер­туа­ре. 17 сентября 1922 года при­ня­ла уча­стие в пер­вом со­вет­ском ра­дио­кон­цер­те (ро­манс По­ли­ны из опе­ры «Пи­ко­вая да­ма»). По­след­нее кон­церт­ное вы­сту­п­ле­ние со­стоя­лось 26 июня 1961 года в Мо­ск­ве (кон­церт па­мя­ти А.В. Не­жда­но­вой). Государственная премия СССР (1943). На­гра­ж­де­на ор­де­ном Ле­ни­на (1937).

С 2004 года в Ли­пец­ке про­хо­дит все­российский кон­курс во­ка­ли­стов име­ни Обу­хо­вой.