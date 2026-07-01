ОБУХОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

ОБУХОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ - российский ком­по­зи­тор, тео­ре­тик му­зы­ки.

Из дво­рян. Двою­род­ный брат пе­ви­цы Н.А. Обу­хо­вой . В 1913-1916 годах учил­ся в Санкт-Петербургской консерватории по клас­су тео­рии и ком­по­зи­ции (сре­ди пе­да­го­гов - М.О. Штейн­берг, Н.Н. Че­реп­нин). В 1918 году эмиг­ри­ро­вал. Жил в Па­ри­же, круг об­ще­ния вклю­чал М. Ра­ве­ля (ко­то­рый да­вал Обухову уро­ки ор­ке­ст­ров­ки и вы­со­ко це­нил его музыкальный та­лант), С.А. Ку­се­виц­ко­го, музыкального кри­ти­ка Б.Ф. Шлё­це­ра (на­пи­сал ряд ста­тей о ком­по­зи­то­ре в журнале «La Revue Musicale»), пиа­ни­ст­ку М.А. Осе­нак де Бро­льи.

Зна­чительное влия­ние на Обухова ока­за­ли эс­те­ти­ка и сти­ли­сти­ка позд­них со­чи­не­ний А.Н. Скря­би­на и русская ре­лигиозная фи­ло­со­фия начала XX века, главным образом идеи Вл. С. Со­ловь­ё­ва; Обухов был скло­нен к мис­ти­циз­му (не­ко­то­рые свои со­чи­не­ния под­пи­сы­вал «Nicolas l’illuminé», «Nicholas l’Extasié»). С 1914 года со­чи­нял главным образом в изо­бре­тён­ной им са­мим 12-то­но­вой сис­те­ме («гар­мо­ния 12 то­нов без уд­вое­ний»), близ­кой до­де­ка­фо­нии (Ю.Н. Хо­ло­пов на­зы­ва­ет её «не­се­рий­ная до­де­ка­фо­ния»). Около 1915 года со­здал со­от­вет­ст­вую­щий спо­соб но­та­ции, при ко­то­ром ка­ж­дый из 12 зву­ков по­лу­чил са­мо­сто­ятельное на­име­но­ва­ние и изо­бра­же­ние на но­то­нос­це (от­ны­не в этой сис­те­ме Обухов за­пи­сы­вал поч­ти все со­чи­не­ния). Но­та­ция Обухова по­ле­ми­че­ски об­су­ж­да­лась в Рос­сии в 1910-е годы и во Фран­ции в середине 1940-х годов (ею за­ин­те­ре­со­вал­ся А. Онег­гер). В 1929 году изо­брёл (совместно с инженером П. До­ви­лье) элек­тро­му­зы­каль­ный ин­ст­ру­мент сroix sonore (буквально - зву­ча­щий крест), близ­кий тер­мен­вок­су и «вол­нам Мар­те­но»; с де­мон­ст­ра­ци­ей это­го ин­ст­ру­мен­та и му­зы­ки для не­го Обухов и Осе­нак де Бро­льи в 1930-е годы с ус­пе­хом га­ст­ро­ли­ро­ва­ли во Фран­ции и Бель­гии.

Центральное со­чи­не­ние Обухова - мис­те­рия «Кни­га жиз­ни» в 7 час­тях (на текст ком­по­зи­то­ра, ос­но­ван­ный на Биб­лии), над ко­то­рой он ра­бо­тал пред­по­ло­жи­тель­но в 1918-1924 годах (не из­да­на, хра­нит­ся в Национальной библиотеке Фран­ции). «Всту­п­ле­ние к Кни­ге жиз­ни» (для го­ло­сов, 2 фортепиано и ор­ке­ст­ра) бы­ло впер­вые ис­пол­не­но в 1926 году в Па­риж­ской опе­ре в кон­цер­те под управлением С.А. Ку­се­виц­ко­го (с уча­сти­ем ав­то­ра в ка­че­ст­ве пиа­ни­ста). Сре­ди других со­чи­не­ний: фортепианные пье­сы и цик­лы пьес (в том числе «Шесть мо­литв», 1915), Три ли­тур­ги­че­ские по­эмы на сло­ва К.Д. Баль­мон­та для го­ло­са и фортепиано (1918, 1919, 1921), Все­мир­ный гимн (Hymne mondial) на собственный текст (для «зву­ча­ще­го кре­ста», го­ло­са и 2 фортепиано, 1937), Тре­тий и по­след­ний за­вет (для 5 го­ло­сов, «зву­ча­ще­го кре­ста», ор­га­на, 2 фортепиано и ор­ке­ст­ра) (боль­шин­ст­во со­чи­не­ний су­ще­ст­ву­ет в нес­коль­ких ва­ри­ан­тах).

Ав­тор тру­да «Traité d’harmonie to­na­le, atonale et totale» (1947; с пре­дисловием А. Онег­ге­ра).

Музыкальные со­чи­не­ния Обухова не поль­зо­ва­лись ши­ро­ким при­зна­ни­ем со­вре­мен­ни­ков, боль­шин­ст­во из них не из­да­ны; ин­те­рес к ним поя­вил­ся в стра­нах Западной Ев­ро­пы в 2000-е годы.