ОБУХОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ
ОБУХОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ - российский композитор, теоретик музыки.
Из дворян. Двоюродный брат певицы Н.А. Обуховой. В 1913-1916 годах учился в Санкт-Петербургской консерватории по классу теории и композиции (среди педагогов - М.О. Штейнберг, Н.Н. Черепнин). В 1918 году эмигрировал. Жил в Париже, круг общения включал М. Равеля (который давал Обухову уроки оркестровки и высоко ценил его музыкальный талант), С.А. Кусевицкого, музыкального критика Б.Ф. Шлёцера (написал ряд статей о композиторе в журнале «La Revue Musicale»), пианистку М.А. Осенак де Брольи.
Значительное влияние на Обухова оказали эстетика и стилистика поздних сочинений А.Н. Скрябина и русская религиозная философия начала XX века, главным образом идеи Вл. С. Соловьёва; Обухов был склонен к мистицизму (некоторые свои сочинения подписывал «Nicolas l’illuminé», «Nicholas l’Extasié»). С 1914 года сочинял главным образом в изобретённой им самим 12-тоновой системе («гармония 12 тонов без удвоений»), близкой додекафонии (Ю.Н. Холопов называет её «несерийная додекафония»). Около 1915 года создал соответствующий способ нотации, при котором каждый из 12 звуков получил самостоятельное наименование и изображение на нотоносце (отныне в этой системе Обухов записывал почти все сочинения). Нотация Обухова полемически обсуждалась в России в 1910-е годы и во Франции в середине 1940-х годов (ею заинтересовался А. Онеггер). В 1929 году изобрёл (совместно с инженером П. Довилье) электромузыкальный инструмент сroix sonore (буквально - звучащий крест), близкий терменвоксу и «волнам Мартено»; с демонстрацией этого инструмента и музыки для него Обухов и Осенак де Брольи в 1930-е годы с успехом гастролировали во Франции и Бельгии.
Центральное сочинение Обухова - мистерия «Книга жизни» в 7 частях (на текст композитора, основанный на Библии), над которой он работал предположительно в 1918-1924 годах (не издана, хранится в Национальной библиотеке Франции). «Вступление к Книге жизни» (для голосов, 2 фортепиано и оркестра) было впервые исполнено в 1926 году в Парижской опере в концерте под управлением С.А. Кусевицкого (с участием автора в качестве пианиста). Среди других сочинений: фортепианные пьесы и циклы пьес (в том числе «Шесть молитв», 1915), Три литургические поэмы на слова К.Д. Бальмонта для голоса и фортепиано (1918, 1919, 1921), Всемирный гимн (Hymne mondial) на собственный текст (для «звучащего креста», голоса и 2 фортепиано, 1937), Третий и последний завет (для 5 голосов, «звучащего креста», органа, 2 фортепиано и оркестра) (большинство сочинений существует в нескольких вариантах).
Автор труда «Traité d’harmonie tonale, atonale et totale» (1947; с предисловием А. Онеггера).
Музыкальные сочинения Обухова не пользовались широким признанием современников, большинство из них не изданы; интерес к ним появился в странах Западной Европы в 2000-е годы.