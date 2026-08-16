Обу́ховская оборóна

Обу́ховская оборóна — одно из первых открытых политических выступлений российских рабочих под Санкт-­Петербургом, переросшее 7[20] мая 1901 в столкновение с полицией и вой­сками. В 1901 на Обуховском заводе вели революционную пропаганду около 20 социал-­демократических кружков (в том числе во главе с А. В. Шотманом), которые охватывали около 100–250 человек. 1 мая началась забастовка 14 предприятий Выборгской стороны, а затем и Невской заставы. Руководители кружков, используя возмущение рабочих увольнением 26 человек, призвали к забастовке. 7 мая несколько тысяч рабочих, собравшихся около завода, потребовали внесения 1 мая в табель праздников, освобождения арестованных, восстановления уволенных, введения 8‑часового рабочего дня, отмены сверхурочных, ночных и праздничных работ, узаконения института депутатов, повышения заработка и др. В этот день произошло столкновение рабочих с полицией. Оборону возглавили рабочие завода А. И. Гаврилов и А. И. Ермаков. Отбив несколько атак, бастующие забаррикадировались на территории фабрики и продолжали забрасывать полицейских камнями. На помощь к бастующим пытались пробиться представители близлежащих заводов. Лишь к вечеру роты Омского полка залпами и прикладами очистили улицы и восстановили порядок. Восемь рабочих были убиты, многие ранены. 28 сентября 1901 семеро участников О. о. были приговорены к тюремному заключению, 20 человек — к арестантским ротам, Гаврилов и Ермаков — к каторге. В результате О. о. на заводе было создано представительство уполномоченных от рабочих.

Лит. : Шерих Д. Ю. Невская застава. Берег левый… М. – СПб., 2006; Андрейчев В. Ф. Александровское. Мурзинка. Фарфоровый завод: забытое об известном. СПб., 2012; Обуховский завод. 150 лет во славу Отечества. 1863–2013 гг. СПб., 2013. А. В. Шубин.