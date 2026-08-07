ОБСТФЕЛЛЕР СИГБЬЁРН

ОБСТФЕЛЛЕР СИГБЬЁРН - норвежский пи­са­тель.

Учил­ся в университете города Кри­стиа­ния (ны­не Ос­ло) (1886-1888), за­тем в По­ли­тех­ническом институте (1888). В 1890-1891 годах жил в США , ра­бо­тал ин­же­не­ром. Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1892 году. В по­этическом сборнике «Сти­хи» («Digte», 1893) ощу­ти­мо влия­ние Ш. Бод­ле­ра и эс­те­ти­ки нео­ро­ман­тиз­ма. Ав­тор по­этического сборника «Две но­вел­лы» («To novelletter», 1895), ро­ма­на «Кор­сет» («Korset», 1896), драм «Крас­ные ка­п­ли» («De røde draaber», 1897), «Эс­тер» («Esther», 1899) и «По вес­не» («Om våren», 1902), сти­хо­тво­ре­ний в про­зе. Твор­че­ст­во Обстфеллер, для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны сти­ра­ние гра­ни­цы ме­ж­ду про­зой и сти­хом, ин­те­рес к под­соз­на­тель­но­му, уст­рем­лён­ность за пре­де­лы ви­ди­мой ре­аль­но­сти, за­ло­жи­ло ос­но­вы национального мо­дер­низ­ма. По­смерт­но опуб­ли­ко­ван не­за­конченный ро­ман «Днев­ник пас­то­ра» («En præsts dagbog», 1900), от­ра­зив­ший ду­хов­ные по­ис­ки писателя.

Сочинения:

Samlede skrifter. Oslo, 2000. Bd 1-3.