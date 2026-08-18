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ОБСКО-ИРТЫШСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБСКО-ИРТЫШСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в РСФСР в Западной Сибири.
Образована постановлением ВЦИК от 17 января 1934 года в результате разукрупнения Уральской области. Включила территории бывшего Тобольского, Тюменского и Ишимского округов упразднённой Уральской области. Центр - город Тюмень. Разделена на 7 районов: Вагаевский (Вагайский), Нижнетавдинский, Тавдинский, Тобольский, Тюменский, Уватский, Ярковский; включила также Остяко-Вогульский и Ямальский (Ненецкий) национальные округа. Упразднена постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 года. Её территория вошла в состав вновь образованной Омской области.
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