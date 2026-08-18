ОБСКО-ИРТЫШСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБСКО-ИРТЫШСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная еди­ни­ца в РСФСР в Западной Си­би­ри.

Об­ра­зо­ва­на по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 17 января 1934 года в ре­зуль­та­те раз­ук­руп­не­ния Ураль­ской об­лас­ти. Вклю­чи­ла тер­ри­то­рии бывшего То­боль­ско­го, Тю­мен­ско­го и Ишим­ско­го ок­ру­гов уп­разд­нён­ной Ураль­ской области. Центр - город Тю­мень. Раз­де­ле­на на 7 рай­онов: Ва­га­ев­ский (Ва­гай­ский), Ниж­не­тав­дин­ский, Тав­дин­ский, То­боль­ский, Тю­мен­ский, Уват­ский, Яр­ков­ский; вклю­чи­ла так­же Ос­тя­ко-Во­гуль­ский и Ямаль­ский (Не­нец­кий) национальные ок­ру­га. Уп­разд­не­на по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 7 декабря 1934 года. Её тер­ри­то­рия во­шла в со­став вновь об­ра­зо­ван­ной Ом­ской об­лас­ти .

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