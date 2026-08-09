ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ В РОССИИ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА И СТАРИНЫ
ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ В РОССИИ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА И СТАРИНЫ - общественная организация в России в 1909-1917 годах, занимавшаяся изучением, сохранением и реставрацией художественных и исторических памятников.
Создано весной 1909 года в Санкт-Петербурге по инициативе барона Н.Н. Врангеля на основе Комиссии по изучению и описанию Старого Петербурга (возникла в 1907 году) и редакции журнала «Старые годы». Устав утверждён 20 октября (2 ноября) 1909 года. В Совет общества входили: великий князь Николай Михайлович (председатель в 1909-1917 годах), А.Н. Бенуа и Е.Н. Волков (товарищи председателя), барон Врангель (секретарь), князь С.В. Оболенский (казначей), П.П. Вейнер, княгиня О.А. Оболенская и др. К 1911 году общество насчитывало 380 членов, к 1914 году - 590 (главным образом архитекторы, реставраторы, художники, историки искусства, коллекционеры, меценаты, представители аристократии и высшего чиновничества). Общие собрания и заседания Совета общества проходили в Санкт-Петербурге в Новомихайловском дворце (Дворцовая набережная, 18), в доме Вейнеров (ныне проспект Чернышевского, 9/38), на квартире княгини О.А. Оболенской (Моховая улица, 5), в помещении Императорского Российского пожарного общества (Большая Морская улица, 8). Отделения общества существовали в Вильне, Вологде, Казани, Ростове, Смоленске, Туле, Ярославле.
В его работе принимали участие видные деятели культуры и науки (Д.В. Айналов, А.И. Анисимов, А.П. Аплаксин, А.Е. Белогруд, Л.Н. Бенуа, И.Я. Билибин, А.Ф. Гауш, И.Э. Грабарь, М.В. Добужинский, В.Я. Курбатов, Е.Е. Лансере, Н.Е. Лансере, Г.К. Лукомский, Н.К. Рерих, В.В. Суслов, П.Ю. Сюзор, В.А. Щуко); меценаты (князь В.Н. Аргутинский-Долгоруков, графиня Н.Ф. Карлова, А.А. Половцов Младший, княгиня М.К. Тенишева); государственные деятели (граф П.Н. Апраксин, А.Ф. Кони, М.А. Остроградский, Н.А. Хомяков).
Основное место в деятельности общества занимали выявление, регистрация, фотофиксация и реставрация памятников архитектуры, борьба за сохранение предназначенных к сносу объектов культурного наследия в различных регионах страны. По инициативе и при участии членов общества в Санкт-Петербурге восстановлена историческая окраска зданий Двенадцати коллегий, Сената и Синода, Адмиралтейства, Биржи; сохранены павильоны Инженерного замка, усадьба Г.Р. Державина, дом архитектора Адамини, «Новая Голландия», Тучков буян, Чернышёв мост через Фонтанку; предотвращена застройка Таврического сада и Марсова поля, засыпка Лебяжьей канавки; отреставрированы дворец графа К.Г. Разумовского в Батурине, дворец графа П.В. Завадовского в селе Ляличи (под Брянском), собор Рождества Пресвятой Богородицы Ферапонтова монастыря, Екатерининский собор в городе Ямбург Санкт-Петербургской губернии, «палаты бояр Ромодановских» в Курске. Члены общества выступали за сохранение памятников архитектуры Суздаля, дома купца К.И. Коробова в Калуге, Московских ворот в Иркутске и т. д.
При участии общества организованы выставки произведений А.Г. Венецианова (1911) и О.А. Кипренского (1911-1912) из частных собраний (обе - в Русском музее), «Выставка художественно-архитектурных фотографий» и «Историческая выставка архитектуры и художественной промышленности» (обе - 1911 год), «Ломоносов и елизаветинское время» (1912), произведений изобразительного искусства из бывшей коллекции великой княгини Марии Николаевны (1913) в залах АХ, «Памяти П.П. Семёнова-Тян-Шанского» (1914) в Эрмитаже. Общество выпускало каталоги выставок, содействовало изданию «Истории русского искусства» под редакцией И.Э. Грабаря.
На общих собраниях обсуждались доклады, посвящённые вопросам изучения и реставрации памятников, а также борьбе против «современного архитектурного вандализма». Особое внимание уделялось критике «Положения об охране древностей», внесённого в 1911 году на рассмотрение в 3-ю Государственную думу (в итоге принято не было). Работа общества регулярно освещалась на страницах журналов «Старые годы» и «Аполлон», публиковались ежегодные «Отчёты» (1912-1916). С началом 1-й мировой войны деятельность общества постепенно свёртывалась и в 1917 году была прекращена. Архив общества хранится в Институте истории материальной культуры РАН.
Исторические источники:
Устав Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. СПб., 1910.