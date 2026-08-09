ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ В РОССИИ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА И СТАРИНЫ

ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ В РОССИИ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА И СТАРИНЫ - об­ще­ст­вен­ная ор­га­ни­за­ция в Рос­сии в 1909-1917 годах, за­ни­мав­шая­ся изу­че­ни­ем, со­хра­не­ни­ем и рес­тав­ра­ци­ей ху­дожественных и ис­то­рических па­мят­ни­ков.

Соз­да­но вес­ной 1909 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге по ини­циа­ти­ве ба­ро­на Н.Н. Вран­ге­ля на ос­но­ве Ко­мис­сии по изу­че­нию и опи­са­нию Ста­ро­го Пе­тер­бур­га (воз­ник­ла в 1907 году) и ре­дак­ции журнала «Ста­рые го­ды». Ус­тав ут­вер­ждён 20 октября (2 ноября) 1909 года. В Со­вет общества вхо­ди­ли: великий князь Ни­ко­лай Ми­хай­ло­вич (пред­се­да­тель в 1909-1917 годах), А.Н. Бе­нуа и Е.Н. Вол­ков (то­ва­ри­щи пред­се­да­те­ля), ба­рон Вран­гель (сек­ре­тарь), князь С.В. Обо­лен­ский (ка­зна­чей), П.П. Вей­нер, княгиня О.А. Обо­лен­ская и др. К 1911 году общество на­счи­ты­ва­ло 380 чле­нов, к 1914 году - 590 (главным образом ар­хи­тек­то­ры, рес­тав­ра­то­ры, ху­дож­ни­ки, ис­то­ри­ки искусства, кол­лек­цио­не­ры, ме­це­на­ты, пред­ста­ви­те­ли ари­сто­кра­тии и выс­ше­го чи­нов­ни­че­ст­ва). Об­щие со­б­ра­ния и за­се­да­ния Со­ве­та общества про­хо­ди­ли в Санкт-Пе­тер­бур­ге в Но­во­ми­хай­лов­ском двор­це (Двор­цо­вая набережная, 18), в до­ме Вей­не­ров (ны­не проспект Чер­ны­шев­ско­го, 9/38), на квар­ти­ре княгини О.А. Обо­лен­ской (Мо­хо­вая улица, 5), в по­ме­ще­нии Императорского Российского по­жар­но­го общества (Боль­шая Мор­ская улица, 8). От­де­ле­ния общества су­ще­ст­во­ва­ли в Виль­не, Во­ло­где, Ка­за­ни, Рос­то­ве, Смо­лен­ске, Ту­ле, Яро­слав­ле.

В его ра­бо­те при­ни­ма­ли уча­стие вид­ные дея­те­ли куль­ту­ры и нау­ки (Д.В. Ай­на­лов, А.И. Ани­си­мов, А.П. Ап­лак­син, А.Е. Бе­ло­груд, Л.Н. Бе­нуа, И.Я. Би­ли­бин, А.Ф. Га­уш, И.Э. Гра­барь, М.В. До­бу­жин­ский, В.Я. Кур­ба­тов, Е.Е. Лан­се­ре, Н.Е. Лан­се­ре , Г.К. Лу­ком­ский, Н.К. Ре­рих, В.В. Су­слов, П.Ю. Сю­зор, В.А. Щу­ко); ме­це­на­ты (князь В.Н. Ар­гу­тин­ский-Дол­го­ру­ков, графиня Н.Ф. Кар­ло­ва, А.А. По­лов­цов Млад­ший, княгиня М.К. Те­ни­ше­ва); государственные дея­те­ли (граф П.Н. Ап­рак­син, А.Ф. Ко­ни, М.А. Ост­ро­град­ский, Н.А. Хо­мя­ков).

Основное ме­сто в дея­тель­но­сти общества за­ни­ма­ли вы­яв­ле­ние, ре­ги­ст­ра­ция, фо­то­фик­са­ция и рес­тав­ра­ция па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры, борь­ба за со­хра­не­ние пред­на­зна­чен­ных к сно­су объ­ек­тов куль­тур­но­го на­сле­дия в различных ре­гио­нах стра­ны. По ини­циа­ти­ве и при уча­стии чле­нов общества в Санкт-Пе­тер­бур­ге вос­ста­нов­ле­на ис­то­рическая ок­ра­ска зда­ний Две­на­дца­ти кол­ле­гий, Се­на­та и Си­но­да, Ад­ми­рал­тей­ст­ва, Бир­жи; со­хра­не­ны па­виль­о­ны Ин­же­нер­но­го зам­ка, усадь­ба Г.Р. Дер­жа­ви­на , дом архитектора Ада­ми­ни, «Но­вая Гол­лан­дия», Туч­ков бу­ян, Чер­ны­шёв мост че­рез Фон­тан­ку; пре­д­от­вра­ще­на за­строй­ка Тав­ри­че­ско­го са­да и Мар­со­ва по­ля, за­сып­ка Ле­бяжь­ей ка­нав­ки; от­рес­тав­ри­ро­ва­ны дво­рец графа К.Г. Ра­зу­мов­ско­го в Ба­ту­ри­не, дво­рец графа П.В. За­ва­дов­ско­го в селе Ля­ли­чи (под Брян­ском), со­бор Ро­ж­де­ст­ва Пресвятой Бо­го­ро­ди­цы Фе­ра­пон­то­ва мо­на­сты­ря, Ека­те­ри­нин­ский со­бор в городе Ям­бург Санкт-Пе­тербургской губернии, «па­ла­ты бо­яр Ро­мо­да­нов­ских» в Кур­ске. Чле­ны общества вы­сту­па­ли за со­хра­не­ние па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры Суз­да­ля, до­ма куп­ца К.И. Ко­ро­бо­ва в Ка­лу­ге, Мо­с­ков­ских во­рот в Ир­кут­ске и т. д.

При уча­стии общества ор­га­ни­зо­ва­ны вы­став­ки про­из­ве­де­ний А.Г. Ве­не­циа­но­ва (1911) и О.А. Ки­прен­ско­го (1911-1912) из ча­ст­ных со­б­ра­ний (обе - в Рус­ском му­зее), «Вы­став­ка ху­до­же­ст­вен­но-ар­хи­тек­тур­ных фо­то­гра­фий» и «Ис­то­ри­че­ская вы­став­ка ар­хи­тек­ту­ры и ху­до­же­ст­вен­ной про­мыш­лен­но­сти» (обе - 1911 год), «Ло­мо­но­сов и ели­за­ве­тин­ское вре­мя» (1912), про­из­ве­де­ний изо­бра­зительного искусства из бывшей кол­лек­ции великой княгини Ма­рии Ни­ко­ла­ев­ны (1913) в за­лах АХ, «Па­мя­ти П.П. Се­мёно­ва-Тян-Шан­ско­го» (1914) в Эр­ми­та­же. Общество вы­пус­ка­ло ка­та­ло­ги вы­ста­вок, со­дей­ст­во­ва­ло из­да­нию «Ис­то­рии рус­ско­го ис­кус­ст­ва» под редакцией И.Э. Гра­ба­ря.

На об­щих со­б­ра­ни­ях об­су­ж­да­лись док­ла­ды, по­свя­щён­ные во­про­сам изу­че­ния и рес­тав­ра­ции па­мят­ни­ков, а так­же борь­бе про­тив «со­вре­мен­но­го ар­хи­тек­тур­но­го ван­да­лиз­ма». Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­лось кри­ти­ке «По­ло­же­ния об ох­ра­не древ­но­стей», вне­сён­но­го в 1911 году на рас­смот­ре­ние в 3-ю Государственную ду­му (в ито­ге при­ня­то не бы­ло). Ра­бо­та общества ре­гу­ляр­но ос­ве­ща­лась на стра­ни­цах жур­на­лов «Ста­рые го­ды» и «Апол­лон», пуб­ли­ко­ва­лись еже­год­ные «От­чё­ты» (1912-1916). С на­ча­лом 1-й ми­ро­вой вой­ны дея­тель­ность общества по­сте­пен­но свёр­ты­ва­лась и в 1917 году бы­ла пре­кра­ще­на. Ар­хив общества хра­нит­ся в Институте ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры РАН.

Исторические ис­точники:

Ус­тав Об­ще­ст­ва за­щи­ты и со­хра­не­ния в Рос­сии па­мят­ни­ков ис­кус­ст­ва и ста­ри­ны. СПб., 1910.

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