ОБЩЕСТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РУСИ
ОБЩЕСТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РУСИ - российское художественное объединение.
Создано в 1915 году в Петрограде по инициативе князя А.А. Ширинского-Шихматова (председатель). Среди членов-учредителей - художники И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, К.Е. Маковский, П.С. Наумов, П.И. Нерадовский, М.В. Нестеров, И.С. Остроухов, Н.К. Рерих, С.Ю. Судейкин, архитекторы Е.И. Константинов, С.С. Кричинский, В.А. Покровский, В.Ф. Свиньин, А.В. Щусев, историк искусства Д.В. Айналов, историки Н.П. Лихачёв, А.В. Прахов, писатель А.М. Ремизов, режиссер Н.Н. Евреинов. Главная цель общества - «распространение в русском народе широкого знакомства с древним русским творчеством во всех его проявлениях и дальнейшее преемственное его развитие в применении к современным условиям». Обширная программа об-ва по сбору сведений о памятниках русской старины, содействию существующим хранилищам русских древностей, разработке специальных учебных программ для ремесленных и кустарных мастерских, издательской деятельности и т. д. осталась в значительной степени неосуществлённой. Общество прекратило свою деятельность в феврале 1917 года (к этому моменту насчитывало 285 членов).