ОБЩЕСТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РУСИ

ОБЩЕСТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РУСИ - российское ху­дожественное объ­е­ди­не­ние.

Соз­да­но в 1915 году в Пет­ро­гра­де по ини­циа­ти­ве князя А.А. Ши­рин­ско­го-Ших­ма­то­ва (пред­се­да­тель). Сре­ди чле­нов-уч­ре­ди­те­лей - ху­дож­ни­ки И.Я. Би­ли­бин, В.М. Вас­не­цов , К.Е. Ма­ков­ский, П.С. Нау­мов, П.И. Не­ра­дов­ский, М.В. Не­сте­ров , И.С. Ост­ро­ухов, Н.К. Ре­рих, С.Ю. Су­дей­кин, ар­хи­тек­то­ры Е.И. Кон­стан­ти­нов, С.С. Кри­чин­ский, В.А. По­кров­ский, В.Ф. Свинь­ин, А.В. Щу­сев, ис­то­рик искусства Д.В. Ай­на­лов, ис­то­ри­ки Н.П. Ли­ха­чёв, А.В. Пра­хов, пи­са­тель А.М. Ре­ми­зов, режиссер Н.Н. Ев­реи­нов. Главная цель общества - «рас­про­стра­не­ние в рус­ском на­ро­де ши­ро­ко­го зна­ком­ст­ва с древ­ним рус­ским твор­че­ст­вом во всех его про­яв­ле­ни­ях и даль­ней­шее пре­ем­ствен­ное его раз­ви­тие в при­ме­не­нии к со­вре­мен­ным ус­ло­ви­ям». Об­шир­ная про­грам­ма об-ва по сбо­ру све­де­ний о па­мят­ни­ках русской ста­ри­ны, со­дей­ст­вию су­ще­ствую­щим хра­ни­ли­щам русских древ­но­стей, раз­ра­бот­ке специальных учеб­ных про­грамм для ре­мес­лен­ных и кус­тар­ных мас­тер­ских, из­да­тель­ской дея­тель­но­сти и т. д. ос­та­лась в значительной сте­пе­ни не­осу­ще­ст­в­лён­ной. Общество пре­кра­ти­ло свою дея­тель­ность в феврале 1917 года (к это­му мо­мен­ту на­счи­ты­ва­ло 285 чле­нов).

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