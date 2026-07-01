ОБЩЕСТВО СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ

ОБЩЕСТВО СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ (ОСБ) - об­ще­ст­вен­ная ор­га­ни­за­ция в РСФСР и СССР.

Об­ра­зо­ва­но по­ста­новле­ни­ем ЦК РКП(б) от 13 февраля 1922 года в Моск­ве при Ист­пар­те (с 1931 года Все­союзное при Институте Мар­кса - Эн­гель­са - Ле­ни­на). Чле­ном ОСБ мог стать че­ло­век с не­прерыв­ным пар­тий­ным ста­жем не ме­нее 18 лет, не от­хо­див­ший от боль­ше­ви­ст­ских по­зи­ций. Чис­лен­ность: 64 человека (1922), свыше 2 тысяч человек (1934). Ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны ОСБ: бю­ро (1922-1931), Центральный со­вет, из­би­рав­ший из сво­его со­ста­ва по­сто­ян­но дей­ст­вую­щий пре­зи­ди­ум (1931-1935). В них в раз­ное вре­мя вхо­ди­ли: А.С. Ену­кид­зе, Ф.В. Ленг­ник, П.Н. Ле­пе­шин­ский, М.Н. Ля­дов , П.М. Ни­ки­фо­ров, В.П. Но­гин, Ф.Н. Са­мой­лов, С.Н. Сми­до­вич, А.М. Сто­па­ни, Б.З. Шу­мяц­кий и др. Фор­маль­но чле­на­ми общества чис­ли­лись все выс­шие ру­ко­во­ди­те­ли РКП(б) - ВКП(б): Н.И. Бу­ха­рин, К.Е. Во­ро­ши­лов, Л.Б. Ка­ме­нев, А.И. Ры­ков, И.В. Ста­лин , М.П. Том­ский и др. [в 1923 году все чле­ны По­лит­бю­ро ЦК и 38% чле­нов ЦК РКП(б)]. Пред­се­да­те­ли ОСБ: М.С. Оль­мин­ский (с 1922), Е.М. Яро­слав­ский (с 1931). В струк­ту­ре ОСБ дей­ст­во­ва­ли ко­мис­сии и сек­то­ры: куль­тур­но-про­па­ган­ди­ст­ский и аги­та­ци­он­но-мас­со­вый, ор­га­ни­за­ци­он­но-пла­но­вый, ме­ст­ных от­де­ле­ний, ли­те­ра­тур­но-из­да­тель­ский, тех­ни­че­ский, бы­то­вой. В рес­пуб­ли­ках, кра­ях, об­лас­тях, круп­ных го­ро­дах су­ще­ст­во­ва­ли фи­лиа­лы (от­де­ле­ния) общества. Фи­нан­си­ро­ва­лось ЦК РКП(б) - ВКП(б).

Пер­во­на­чаль­но чле­ны ОСБ ви­де­ли свою главную цель в том, что­бы «ока­зы­вать со­дей­ст­вие пар­тии в де­ле ук­ре­п­ле­ния или, в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти, вы­прям­ле­нии пар­тий­ной ли­нии» (в ус­та­ве редакции 1925 года это по­ло­же­ние от­сут­ст­ву­ет). Другие за­да­чи ОСБ - про­па­ган­да ста­рых ре­во­люционных тра­ди­ций в сре­де мо­ло­дых чле­нов пар­тии, ма­те­ри­аль­ная по­мощь ве­те­ра­нам РКП(б) - ВКП(б). В 1922 году ОСБ совместно с Об­ще­ст­вом быв­ших по­ли­ти­че­ских ка­тор­жан и ссыль­но­по­се­лен­цев яви­лось ини­циа­то­ром соз­да­ния Ме­ж­ду­народной ор­га­ни­за­ции по­мо­щи бор­цам ре­во­лю­ции. Со­дей­ст­во­ва­ло ра­бо­те Ист­пар­та в сбо­ре ис­то­ри­ко-ре­во­люционных ма­те­риа­лов. Ве­те­ра­ны пар­тии вы­сту­па­ли с лек­ция­ми и док­ла­да­ми на пред­при­яти­ях и в уч­ре­ж­де­ни­ях, ор­га­ни­зо­вы­ва­ли ве­че­ра вос­по­ми­на­ний и встре­чи с мо­ло­дё­жью, шеф­ст­во­ва­ли над дет­ски­ми, пио­нер­ски­ми и ком­со­моль­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми. В хо­де борь­бы в ВКП(б) с «Объ­е­ди­нён­ной оп­по­зи­ци­ей» бю­ро ОСБ 18 августа 1927 года опуб­ли­ко­ва­ло об­ра­ще­ние к чле­нам общества и ко всем чле­нам пар­тии с при­зы­вом дать от­пор оп­по­зи­ции и на­чать «сис­те­ма­ти­че­скую идео­ло­ги­че­скую борь­бу за пра­виль­ную не­фаль­си­фи­ци­ро­ван­ную ле­нин­скую ли­нию». Чле­ны общества име­ли пер­со­наль­ные пен­сии, различные льго­ты, да­чи, поль­зо­ва­лись специальными са­на­то­рия­ми и до­ма­ми от­ды­ха. Их де­ти и вну­ки на­прав­ля­лись в специальные дет­ские ла­ге­ря, име­ли пре­иму­ще­ст­ва при по­сту­п­ле­нии в ву­зы на­рав­не с деть­ми ра­бо­чих.

При ОСБ дей­ст­во­ва­ло издательство «Ста­рый боль­ше­вик» с ти­по­гра­фи­ей. Оно вы­пус­ка­ло ис­то­ри­ко-ре­во­люционный сборник ста­тей и вос­по­ми­на­ний «Ста­рый боль­ше­вик» (1930-1934, вы­шло 11 но­ме­ров), «Бюл­ле­те­ни…» (1931-1933), «Ин­фор­ма­ци­он­ные ли­ст­ки…» (1933-1935).

По ука­за­нию ру­ко­во­дства ВКП(б) пле­нум Центрального со­ве­та ОСБ 16 мая 1935 года при­нял ре­ше­ние о са­мо­ли­к­ви­да­ции общества, мо­ти­ви­руя это тем, что оно вы­пол­ни­ло свои за­да­чи [ре­ше­ние под­твер­жде­но по­ста­нов­ле­ни­ем ЦК ВКП(б) от 2 августа 1935 года]. Ар­хив ОСБ пе­ре­дан в Институт Мар­кса - Эн­гель­са - Ле­ни­на. В 1937-1938 годах, во вре­мя по­ли­ти­ки «Боль­шо­го тер­ро­ра», мно­гие бывшие чле­ны общества под­верг­лись ре­прес­си­ям.

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