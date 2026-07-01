ОБЩЕСТВО СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ
ОБЩЕСТВО СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ (ОСБ) - общественная организация в РСФСР и СССР.
Образовано постановлением ЦК РКП(б) от 13 февраля 1922 года в Москве при Истпарте (с 1931 года Всесоюзное при Институте Маркса - Энгельса - Ленина). Членом ОСБ мог стать человек с непрерывным партийным стажем не менее 18 лет, не отходивший от большевистских позиций. Численность: 64 человека (1922), свыше 2 тысяч человек (1934). Руководящие органы ОСБ: бюро (1922-1931), Центральный совет, избиравший из своего состава постоянно действующий президиум (1931-1935). В них в разное время входили: А.С. Енукидзе, Ф.В. Ленгник, П.Н. Лепешинский, М.Н. Лядов, П.М. Никифоров, В.П. Ногин, Ф.Н. Самойлов, С.Н. Смидович, А.М. Стопани, Б.З. Шумяцкий и др. Формально членами общества числились все высшие руководители РКП(б) - ВКП(б): Н.И. Бухарин, К.Е. Ворошилов, Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, М.П. Томский и др. [в 1923 году все члены Политбюро ЦК и 38% членов ЦК РКП(б)]. Председатели ОСБ: М.С. Ольминский (с 1922), Е.М. Ярославский (с 1931). В структуре ОСБ действовали комиссии и секторы: культурно-пропагандистский и агитационно-массовый, организационно-плановый, местных отделений, литературно-издательский, технический, бытовой. В республиках, краях, областях, крупных городах существовали филиалы (отделения) общества. Финансировалось ЦК РКП(б) - ВКП(б).
Первоначально члены ОСБ видели свою главную цель в том, чтобы «оказывать содействие партии в деле укрепления или, в случае необходимости, выпрямлении партийной линии» (в уставе редакции 1925 года это положение отсутствует). Другие задачи ОСБ - пропаганда старых революционных традиций в среде молодых членов партии, материальная помощь ветеранам РКП(б) - ВКП(б). В 1922 году ОСБ совместно с Обществом бывших политических каторжан и ссыльнопоселенцев явилось инициатором создания Международной организации помощи борцам революции. Содействовало работе Истпарта в сборе историко-революционных материалов. Ветераны партии выступали с лекциями и докладами на предприятиях и в учреждениях, организовывали вечера воспоминаний и встречи с молодёжью, шефствовали над детскими, пионерскими и комсомольскими организациями. В ходе борьбы в ВКП(б) с «Объединённой оппозицией» бюро ОСБ 18 августа 1927 года опубликовало обращение к членам общества и ко всем членам партии с призывом дать отпор оппозиции и начать «систематическую идеологическую борьбу за правильную нефальсифицированную ленинскую линию». Члены общества имели персональные пенсии, различные льготы, дачи, пользовались специальными санаториями и домами отдыха. Их дети и внуки направлялись в специальные детские лагеря, имели преимущества при поступлении в вузы наравне с детьми рабочих.
При ОСБ действовало издательство «Старый большевик» с типографией. Оно выпускало историко-революционный сборник статей и воспоминаний «Старый большевик» (1930-1934, вышло 11 номеров), «Бюллетени…» (1931-1933), «Информационные листки…» (1933-1935).
По указанию руководства ВКП(б) пленум Центрального совета ОСБ 16 мая 1935 года принял решение о самоликвидации общества, мотивируя это тем, что оно выполнило свои задачи [решение подтверждено постановлением ЦК ВКП(б) от 2 августа 1935 года]. Архив ОСБ передан в Институт Маркса - Энгельса - Ленина. В 1937-1938 годах, во время политики «Большого террора», многие бывшие члены общества подверглись репрессиям.