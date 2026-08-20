Общество стáрых большевикóв

Общество стáрых большевикóв (ОСБ) — общественная организация в России и СССР. Образовано постановлением 13 февраля 1922. Руководящие органы ОСБ: бюро, центральный совет, избиравший из своего состава постоянно действующий президиум. В них в разное время входили: А. С. Енукидзе, Ф. В. Ленгник, П. Н. Лепешинский, В. П. Ногин и др. Формально членами общества числились все высшие руководители Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП(б)). ОСБ занималось пропагандой старых революционных традиций в среде молодых членов партии, материальной помощью ветеранам РКП(б). В 1922 ОСБ совместно с Обществом бывших политических каторжан и ссыльно­поселенцев явилось инициатором создания Международной организации помощи борцам революции. Содействовало работе Истпарта (Комиссия по истории Октябрьской революции и Коммунистической партии) в сборе историко-­революционных материалов. Ветераны партии выступали с лекциями и докладами на предприятиях и в учреждениях, организовывали вечера воспоминаний и встречи с молодежью, шефствовали над детскими, пионерскими и комсомольскими организациями. 18 августа 1927 бюро ОСБ призвало членов партии дать отпор оппозиции. При ОСБ действовало издательство «Старый большевик», которое выпускало историко-­революционные сборники статей и воспоминаний. 16 мая 1935 было принято решение о самоликвидации общества. Во время Большого террора 1937–1938 многие бывшие члены общества подверглись репрессиям.

Лит. : Шрамко С. Их звали старые большевики. Состав Всесоюзного общества старых большевиков по данным на 1 января 1933 г. М., 1933; Федоров С. В. Всесоюзное общество старых большевиков // Историческое познание: Традиции и новации. Ижевск, 1996. В. И. Плотников.