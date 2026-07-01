ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТОРОВ (ОСА) - одна из первых в СССР группировок архитектурного авангардизма.
Создано в Москве в 1925 году по инициативе архитекторов-конструктивистов А.А. Веснина (смотри Веснины) и М.Я. Гинзбурга. Председатель ОСА - А.А. Веснин, его заместители - Гинзбург и В.А. Веснин, секретарь Г.М. Орлов. Основу ОСА составляли выпускники и студенты архитектурных вузов Москвы, в том числе выпускники мастерской А.А. Веснина во Вхутемасе (М.О. Барщ, А.К. Буров, И.И. Леонидов, Л.К. Комарова), Московского института гражданских инженеров и МВТУ (И.С. Николаев, Г.Г. Вегман, Орлов, А.С. Фисенко), а также И.А. и П.А. Голосовы, А.С. Никольский и др.
Целью объединения ставились изучение и пропаганда идей конструктивизма, преодоление художественных канонов классической архитектуры, установление приоритета конструктивной целесообразности архитектурной формы; функциональное назначение сооружения считалось основой его формообразования. Декларировалось включение в число членов ОСА, наряду с архитекторами, всех специалистов строительной сферы (конструкторов, технологов, инженеров и др.). В задачи ОСА входило устройство выставок, разработка новых архитектурных типов (дома-коммуны, рабочие клубы и пр.), участие в конкурсах. Редакция печатного органа ОСА - журнал «Современная архитектура» (1926-1930) - фактически выполняла роль руководящего органа объединения. В 1927 году ОСА провело Первую выставку современной архитектуры (в здании Вхутемаса); её организаторы объективно подошли к выбору участников, продемонстрировав 224 работы «прогрессивных» архитекторов различных направлений. В 1928 году прошла 1-я конференция ОСА, в 1929 году - 1-й съезд ОСА. В 1931 году ОСА вошло в состав Московского областного отделения Всесоюзного архитектурного научного общества в форме Сектора архитекторов социалистического строительства, который был упразднён в 1932 году в связи с созданием Союза советских архитекторов.