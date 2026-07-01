ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТОРОВ

ОБЩЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ АРХИТЕКТОРОВ (ОСА) - од­на из пер­вых в СССР груп­пи­ро­вок ар­хитектурного аван­гар­диз­ма.

Соз­да­но в Мо­ск­ве в 1925 году по ини­циа­ти­ве ар­хи­тек­то­ров-кон­ст­рук­ти­ви­стов А.А. Вес­ни­на (смотри Вес­ни­ны) и М.Я. Гинз­бур­га . Председатель ОСА - А.А. Вес­нин, его за­мес­ти­те­ли - Гинз­бург и В.А. Вес­нин, сек­ре­тарь Г.М. Ор­лов. Ос­но­ву ОСА со­став­ля­ли вы­пу­ск­ни­ки и сту­ден­ты ар­хитектурных ву­зов Мо­ск­вы, в том числе вы­пу­ск­ни­ки мас­тер­ской А.А. Вес­ни­на во Вху­те­ма­се (М.О. Барщ, А.К. Бу­ров, И.И. Ле­о­ни­дов, Л.К. Ко­ма­ро­ва), Московского института гражданских ин­же­не­ров и МВТУ (И.С. Ни­ко­ла­ев, Г.Г. Вег­ман, Ор­лов, А.С. Фи­сен­ко), а так­же И.А. и П.А. Го­ло­со­вы, А.С. Ни­коль­ский и др.

Це­лью объ­е­ди­не­ния ста­ви­лись изу­че­ние и про­па­ган­да идей кон­ст­рук­ти­виз­ма , пре­одо­ле­ние ху­дожественных ка­но­нов клас­сической ар­хи­тек­ту­ры, ус­та­нов­ле­ние при­ори­те­та кон­ст­рук­тив­ной це­ле­со­об­раз­но­сти ар­хитектурной фор­мы; функ­цио­наль­ное на­зна­че­ние со­ору­же­ния счи­та­лось ос­но­вой его фор­мо­об­ра­зо­ва­ния. Дек­ла­ри­ро­ва­лось вклю­че­ние в чис­ло чле­нов ОСА, на­ря­ду с ар­хи­тек­то­ра­ми, всех спе­циа­ли­стов стро­ительной сфе­ры (кон­ст­рук­то­ров, тех­но­ло­гов, ин­же­не­ров и др.). В за­да­чи ОСА вхо­ди­ло уст­рой­ст­во вы­ста­вок, раз­ра­бот­ка но­вых ар­хитектурных ти­пов (до­ма-ком­му­ны, ра­бо­чие клу­бы и пр.), уча­стие в кон­кур­сах. Ре­дак­ция пе­чат­но­го ор­га­на ОСА - журнал «Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра» (1926-1930) - фак­ти­че­ски вы­пол­ня­ла роль ру­ко­во­дя­ще­го ор­га­на объ­е­ди­не­ния. В 1927 году ОСА про­ве­ло Пер­вую вы­став­ку современной ар­хи­тек­ту­ры (в зда­нии Вху­те­ма­са); её ор­га­ни­за­то­ры объ­ек­тив­но по­до­шли к вы­бо­ру уча­ст­ни­ков, про­де­мон­ст­ри­ро­вав 224 ра­бо­ты «про­грес­сив­ных» ар­хи­тек­то­ров различных на­прав­ле­ний. В 1928 году про­шла 1-я кон­фе­рен­ция ОСА, в 1929 году - 1-й съезд ОСА. В 1931 году ОСА во­шло в со­став Московского об­ла­ст­но­го от­де­ле­ния Все­со­юз­но­го ар­хитектурного на­учного общества в фор­ме Сек­то­ра ар­хи­тек­то­ров со­циа­ли­стического строи­тель­ст­ва, ко­то­рый был уп­разд­нён в 1932 году в свя­зи с со­зда­ни­ем Сою­за советских ар­хи­тек­то­ров.

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