ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ООО)
Созданное одним или несколькими лицами юридическое лицо, участники которого не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.
ООО – хозяйственное об-во («объединение капиталов»), не требующее личного участия в своей деятельности, поэтому его участниками могут быть любые граждане и юридические лица (кроме органов публичной власти). Возможно одновременное участие одного лица в нескольких ООО. Отсутствие личной ответственности участников по долгам ООО уравновешивается требованием создания уставного капитала и установленной законом структуры управления. Может быть создано одним лицом и/или состоять из одного лица («компания одного лица»); впервые это было разрешено в Германии в 1980, а с 1989 допускается Директивой ЕС.
Органы ООО – общее собрание и исполнит. органы (коллегиальный – правление, дирекция и т. п., и единоличный – генеральный директор, президент и т. п.) (двухзвенная система). Устав может предусматривать создание наблюдательного совета (в российском праве неудачно отождествлённого с исполнительным органом – советом директоров) – постоянно действующего органа участников, контролирующего исполнительные органы (трёхзвенная система). Ревизионная комиссия (ревизор) не является органом об-ва. Общее собрание разрешает наиболее важные вопросы его деятельности: образование исполнительных органов, утверждение годовых отчётов и бухгалтерских балансов, решения о реорганизации и ликвидации об-ва, об измене- ниях устава, обеспечивая учёт интересов всех участников. Текущее управление деятельностью осуществляют исполнительные органы, подотчётные общему собранию.
Участники ООО имеют права на участие в управлении, на получение дивидендов, на информацию и на ликвидационную квоту; некоторые из них в силу устава или решения общего собрания могут получать дополнит. права (на дополнительный голос, на назначение члена наблюдательного совета и/или правления и т. п.). Все они несут обязанности по внесению вкладов (оплате долей) и по неразглашению конфиденциальной информации; на них могут возлагаться дополнительные обязанности (по внесению дополнительных вкладов и др.). Участник ООО может выйти из него путём отчуждения своей доли иным лицам (при наличии у остающихся участников преимущественного права её покупки) либо об-ву в целом (если это предусмотрено уставом конкретного ООО), получив от него действительную стоимость своей доли; он может быть исключён из об-ва в судебном порядке. Участники ООО могут заключить договор о порядке осуществления своих прав на участие в управлении обществом и/или на распоряжение долями.
Первое ООО (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) возникло в Германии (действующий закон от 20.4. 1892) и в 20 в. воспринято большинством европейских правопорядков, где, как и в России, является наиболее распространённым видом юридических лиц (за исключением Швейцарии). В англо-американском праве ООО отсутствует (его примерные аналоги – closed corporation и private limited company, Ltd). В России ООО появилось во времена НЭПа как товарищество с ограниченной ответственностью (согласно статье 318 ГК РСФСР 1922 его участники-коммерсанты отвечали по его обязательствам и некоторой частью личного имущества), ставшее прообразом общества с дополнительной ответственностью.
ООО предназначено для мелких и средних предпринимателей, не желающих рисковать всем имуществом в полных и коммандитных товариществах или создавать акционерные общества (законодательные требования к которым ужесточаются). Отсюда ограничения количества участников (в России – 50) и возможности распоряжения долями (нотариальная форма), что призвано сохранять «личный» характер взаимоотношений их участников. В современных правопорядках в форме ООО может осуществляться ведение крупного бизнеса (в т. ч. в виде холдингов или концернов – материнских компаний, владеющих долями и акциями других хозяйственных обществ), а также деятельность, направленная на достижение некоммерческих целей.
Автор статьи: Е. А. Суханов.