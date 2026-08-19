ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ (ОРРИП) - в па­мять им­пе­ра­то­ра Алек­сан­д­ра III (ОРРИП), российское науч­ное об­щест­во в 1895-1918 годах.

Ос­но­ва­но в Санкт-Пе­тер­бур­ге по ини­циа­ти­ве К.Н. Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на, графа А.А. Го­ле­ни­ще­ва-Ку­ту­зо­ва (то­ва­рищ председатель общества) (смотри Гонищевы-Кутузовы ), Л.Н. Май­ко­ва, князя Д.П. Го­ли­цы­на, Д.С. Си­пя­ги­на, графа С.Д. Ше­ре­ме­те­ва (председатель общества) и других с це­лью «ум­но­же­ния и рас­про­стра­не­ния зна­ний по оте­че­ст­вен­ной ис­то­рии в ду­хе рус­ских на­чал». Ус­тав ут­вер­ждён 14 (26) октября 1895 года. Со­стоя­ло из 3 от­де­ле­ний: ис­то­ри­че­ско­го (изу­че­ние эпо­хи цар­ст­во­ва­ния Алек­сан­д­ра III), ис­пол­ни­тель­но­го (соз­да­ние и ком­плек­то­ва­ние биб­лио­тек учеб­ных за­ве­де­ний и народных биб­лио­тек), из­да­тель­ско­го. От­де­лы общества бы­ли от­кры­ты в Бе­жец­ке (1897), Мо­ск­ве, По­доль­ске, Сер­пу­хо­ве, Тиф­ли­се (Тби­ли­си), Ту­ле (все 5 в 1900 году), Виль­не (Виль­нюс) и Вят­ке (Ки­ров; оба в 1904 году). Сре­ди чле­нов - П.И. Бар­те­нев, А.П. Бах­ру­шин, Д.И. Ило­вай­ский, Н.П. Ли­ха­чёв, М.М. Осор­гин, С.Ф. Пла­то­нов , А.В. Пра­хов, П.П. Сой­кин, И.Д. Сы­тин, И.П. Хру­щов, Н.Д. Че­чу­лин (около 100 чле­нов в 1897 году, свыше 1100 в 1903 году). Де­неж­ные сред­ст­ва скла­ды­ва­лись из член­ских взно­сов, по­жерт­во­ва­ний ча­ст­ных лиц и уч­ре­ж­де­ний, до­хо­дов от про­да­жи из­да­ний общества. Чле­ны ОРРИП вве­ли в на­учный обо­рот многие исторические до­ку­мен­ты XVII-XIX веков, в том числе ма­те­риа­лы из ар­хи­вов Зим­не­го двор­ца, Се­на­та, МИД, се­мей­ных со­б­ра­ний чле­нов общества, уде­ля­ли боль­шое вни­ма­ние изу­че­нию русской ис­то­рии 2-й половины XIX века. Общество из­да­ва­ло сборник «Ста­ри­на и но­виз­на» (т. 1-22, 1897-1917), свои «Из­вес­тия…» (т. 1-5, 1900-1904), а так­же отдельные тру­ды - «Ча­сы до­су­га. Сбор­ник рас­ска­зов из рус­ской и чу­же­зем­ной жиз­ни» (1905), «Сбор­ник до­ку­мен­тов Му­зея гра­фа М.Н. Му­равь­ё­ва» (т. 1, 1906, со­ста­ви­тель А.В. Бе­лец­кий), «Сбор­ник чте­ний по рус­ской ис­то­рии с древ­ней­ших вре­мён до XVI ве­ка» (1907) и др. Пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года.

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