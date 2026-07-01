ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖЕСТВ
ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖЕСТВ (ОПХ) - российская общественная организация, Общество возникло в 1820 году в Санкт-Петербурге по инициативе князя И.А. Гагарина (из рода Гагариных), статс-секретаря П.А. Кикина, художников-любителей - подполковника А.И. Дмитриева-Мамонова (из рода Дмитриевых-Мамоновых) и флигель-адъютанта Л.И. Киля; ставило своей целью «помогать художникам, оказывающим дарование, и способствовать к распространению всех изящных искусств… полезными изданиями стараться угождать публике».
Первоначально членами ОПХ были в основном меценаты, просвещённые аристократы и любители искусства [в том числе государственные деятели - графы В.П. Кочубей, И.Ф. Паскевич, П.Н. Игнатьев, М.С. Воронцов, С.С. Уваров, А.Х. Бенкендорф, А.Г. Кушелев-Безбородко, В.А. Мусин-Пушкин (из рода Мусиных-Пушкиных)], также писатели, художники, музыканты и художественные критики [В.А. Жуковский, князь В.Ф. Одоевский, граф М.Ю. Виельгорский (смотри Виельгорские), А.Г. Варнек, князь Г.Г. Гагарин, граф Ф.П. Толстой и др.]. Первый устав общества утверждён императором Николаем I в 1833 году; оно находилось под покровительством императорского двора и получало ежегодные денежные субсидии. Председателями комитета ОПХ состояли: Кикин (до 1834 года), граф В.В. Мусин-Пушкин-Брюс (смотри в статье Брюсы; 1835-1836), К.А. Нарышкин (из рода Нарышкиных; 1836-1838), граф П.И. Кутайсов (1838-1839); члены императорской фамилии (с 1840 года) - герцог М. Лейхтенбергский (из рода Лейхтенбергских; 1840-1851), его супруга великая княгиня Мария Николаевна (1851-1875), их дочь принцесса Е.М. Ольденбургская (1878-1914; в 1915-1917 годах почетный председатель), великий князь Пётр Николаевич (1915-1917). Секретарями комитета были Ф.Ф. Шуберт (1820-1833), В.И. Григорович (1833-1842), граф Н.И. Мусин-Пушкин (1853-1856), Ф.Ф. Львов (1856-1864), Д.В. Григорович (1864-1884), Н.П. Собко (1884-1900), Н.К. Рерих (1901-1906), В.И. Зарубин (1906-1917).
По заказу ОПХ выпускались литографической серии и альбомы («Виды Санкт-Петербурга и его окрестностей», 1821-1826; «Портреты знаменитых россиян», 1821; «Сцены из русского народного быта», 1852, и др.), к работе над которыми привлекались известные мастера - К.П. Беггров, К.П. Брюллов, С.Ф. Галактионов, И.С. Щедровский; А.Г. Венецианов и его ученики исполняли ставшие популярными хромолитографии, которые продавались в магазине общества на Невском проспекте. Издавались также учебные пособия и атласы для начинающих живописцев. С 1823 года ОПХ издавало «Журнал изящных искусств» (под редакцией В.И. Григоровича), в 1836-1840 годах - «Художественную газету» (под редакцией Н.В. Кукольника). Оно оказывало материальную поддержку многим ученикам петербургской АХ; заграничными пенсионерами общества были А.П. Брюллов, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, К.А. Трутовский, Г.Г. Чернецов, Н.Г. Чернецов и др. С 1826 года общество организовывало выставки-продажи художественных произведений, с 1837 года - художественные лотереи и аукционы, с 1860 года - ежегодные конкурсы молодых художников с присуждением именных денежных премий (среди первых награждённых - В.Г. Перов, Л.Л. Каменев, И.И. Шишкин, М.К. Клодт, Ф.А. Васильев, А.К. Саврасов, И.Е. Репин, В.Е. Маковский).
После утверждения нового устава ОПХ (1857), помимо действит. членов (около 140; в том числе граф С.Ю. Витте, П.М. Третьяков, барон А.Л. Штиглиц, П.П. Гнедич, Н.П. Кондаков, Д.А. Ровинский, В.В. Стасов), в него вошли св. 600 членов-соучастников, среди них - известные художники, архитекторы и меценаты (И.К. Айвазовский, Альберт Н. Бенуа, Н.Л. Бенуа, А.П. Боголюбов, А.П. Брюллов, Б.П. Виллевальде, Н.Н. Ге, М. Зичи, Ф.И. Иордан, Н.Н. Каразин, П.К. Клодт, А.И. Куинджи, Л.Ф. Лагорио, М.О. Микешин, князь М.К. Тенишева, братья Чернецовы, А.И. Штакеншнейдер). В 1857 году в ведение ОПХ перешла основанная в 1839 году Санкт-Петербургская рисовальная школа для вольноприходящих, были открыты новые специализированные классы, расширен преподавательский состав (среди учителей - А.И. Корзухин, И.Н. Крамской, Э.К. Липгарт, Н.С. Самокиш, А.И. Творожников); в 1889 году организованы первые пригородные отделения школы для детей фабрично-заводских рабочих; с 1888 года для выпускников введены пенсионерские поездки по России, с 1901 года - заграничные (ежегодно для двух выпускников). Радикальная реформа Рисовальной школы связана с директорством Н.К. Рериха (1906-1918), когда усилилось преподавание общеобразовательных предметов (в том числе истории искусства), были созданы художественно-промышленные мастерские (рукодельная, ткацкая, иконописная, керамическая, живописи по фарфору, чеканки и др.). В это время число учеников школы и её отделений достигло около 2 тысяч; к преподаванию были привлечены И.Я. Билибин, С.К. Маковский, В.В. Матэ, А.А. Рылов, Н.П. Химона, В.А. Щуко и др. В 1870 году при ОПХ организован Художественно-промышленный музей (первый директор - Д.В. Григорович, затем М.П. Боткин, П.П. Гнедич, С.П. Яремич). Под эгидой ОПХ издавались журналы «Искусство и художественная промышленность» (1898-1902, под редакцией Н.П. Собко) и «Художественные сокровища России» (1901-1907, под редакцией А.Н. Бенуа, с 1903 года - А.В. Прахова).
В марте - апреле 1917 года на экстренном общем собрании общество переименовано во Всероссийское ОПХ и избран новый комитет во главе с вице-председателем Л.Ф. Лагорио [председатели - П.П. Гнедич (1918-1919), П.И. Нерадовский (1919-1928) и Н.А. Сергеев (с мая 1928 года)]. Новый устав ОПХ (1919) подтвердил неизменность задач общества («содействовать процветанию художественного творчества в России»); одна из главных задач - сохранение Рисовальной школы и преобразование её под руководством Н.К. Рериха в Свободную академию. Однако в 1918 году по распоряжению Совнаркома денежные фонды ОПХ были аннулированы, Рисовальная школа передана в ведение отдела ИЗО Наркомпроса и превращена в художественно-промышленные мастерские. ОПХ продолжало устраивать аукционы художественных произведений; особо ценные приобретались для безвозмездной передачи в Эрмитаж, ГРМ и другие музеи. С 1924 году общество находилось в ведении Российской академии истории материальной культуры; в том же году в фонд академии передан музей ОПХ (в 1929 году его собрание разошлось по различным музеям). В 1930 году ОПХ упразднено как «несоответствующее духу времени».