ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖЕСТВ

ОБЩЕСТВО ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖЕСТВ (ОПХ) - российская об­ще­ст­вен­ная ор­га­ни­за­ция, Общество воз­ник­ло в 1820 году в Санкт-Пе­тер­бур­ге по ини­циа­ти­ве князя И.А. Га­га­ри­на (из ро­да Га­га­ри­ных ), статс-сек­ре­та­ря П.А. Ки­ки­на, ху­дож­ни­ков-лю­би­те­лей - под­полковника А.И. Дмит­рие­ва-Ма­мо­но­ва (из ро­да Дмит­рие­вых-Ма­мо­но­вых) и фли­гель-адъ­ю­тан­та Л.И. Ки­ля; ста­ви­ло сво­ей це­лью «по­мо­гать ху­дож­ни­кам, ока­зы­ваю­щим да­ро­ва­ние, и спо­соб­ст­во­вать к рас­про­стра­не­нию всех изящ­ных ис­кусств… по­лез­ны­ми из­да­ния­ми ста­рать­ся уго­ж­дать пуб­ли­ке».

Пер­во­на­чаль­но чле­на­ми ОПХ бы­ли в основном ме­це­на­ты, про­све­щён­ные ари­сто­кра­ты и лю­би­те­ли искусства [в том числе государственные дея­те­ли - гра­фы В.П. Ко­чу­бей , И.Ф. Пас­ке­вич, П.Н. Иг­нать­ев, М.С. Во­рон­цов, С.С. Ува­ров, А.Х. Бен­кен­дорф, А.Г. Ку­ше­лев-Без­бо­род­ко, В.А. Му­син-Пуш­кин (из ро­да Му­си­ных-Пуш­ки­ных)], так­же пи­са­те­ли, ху­дож­ни­ки, му­зы­кан­ты и ху­дожественные кри­ти­ки [В.А. Жу­ков­ский, князь В.Ф. Одо­ев­ский, граф М.Ю. Ви­ель­горский (смотри Ви­ель­гор­ские), А.Г. Вар­нек, князь Г.Г. Га­га­рин, граф Ф.П. Тол­стой и др.]. Пер­вый ус­тав общества ут­вер­ждён императором Ни­ко­ла­ем I в 1833 году; оно на­хо­ди­лось под по­кро­ви­тель­ст­вом императорского дво­ра и по­лу­ча­ло еже­год­ные де­неж­ные суб­си­дии. Пред­се­да­те­ля­ми комитета ОПХ со­стоя­ли: Ки­кин (до 1834 года), граф В.В. Му­син-Пуш­кин-Брюс (смотри в статье Брю­сы; 1835-1836), К.А. На­рыш­кин (из ро­да На­рыш­ки­ных; 1836-1838), граф П.И. Ку­тай­сов (1838-1839); чле­ны императорской фа­ми­лии (с 1840 года) - гер­цог М. Лейх­тен­берг­ский (из ро­да Лейх­тен­берг­ских; 1840-1851), его суп­ру­га великая княгиня Ма­рия Ни­ко­ла­ев­на (1851-1875), их дочь прин­цес­са Е.М. Оль­ден­бург­ская (1878-1914; в 1915-1917 годах почетный председатель), великий князь Пётр Ни­ко­лае­вич (1915-1917). Сек­ре­та­ря­ми комитета бы­ли Ф.Ф. Шу­берт (1820-1833), В.И. Гри­го­ро­вич (1833-1842), граф Н.И. Му­син-Пуш­кин (1853-1856), Ф.Ф. Львов (1856-1864), Д.В. Гри­го­ро­вич (1864-1884), Н.П. Соб­ко (1884-1900), Н.К. Ре­рих (1901-1906), В.И. За­ру­бин (1906-1917).

По за­ка­зу ОПХ вы­пус­ка­лись ли­то­гра­фической се­рии и аль­бо­мы («Ви­ды Санкт-Пе­тер­бур­га и его ок­ре­ст­но­стей», 1821-1826; «Порт­ре­ты зна­ме­ни­тых рос­си­ян», 1821; «Сце­ны из рус­ско­го на­род­но­го бы­та», 1852, и др.), к ра­бо­те над ко­то­ры­ми при­вле­ка­лись из­вест­ные мас­те­ра - К.П. Бег­гров, К.П. Брюл­лов, С.Ф. Га­лак­тио­нов, И.С. Щед­ров­ский; А.Г. Ве­не­циа­нов и его уче­ни­ки ис­пол­ня­ли став­шие по­пу­ляр­ны­ми хро­мо­ли­то­гра­фии, ко­то­рые про­да­ва­лись в ма­га­зи­не общества на Нев­ском проспекте. Из­да­ва­лись так­же учеб­ные по­со­бия и ат­ла­сы для на­чи­наю­щих жи­во­пис­цев . С 1823 года ОПХ из­да­ва­ло «Жур­нал изящ­ных ис­кусств» (под редакцией В.И. Гри­го­ро­ви­ча), в 1836-1840 годах - «Ху­до­же­ст­вен­ную га­зе­ту» (под редакцией Н.В. Ку­коль­ни­ка). Оно ока­зы­ва­ло ма­те­ри­аль­ную под­держ­ку многим уче­ни­кам пе­тербургской АХ; за­гра­нич­ны­ми пен­сио­не­ра­ми общества бы­ли А.П. Брюл­лов, К.П. Брюл­лов, А.А. Ива­нов, К.А. Тру­тов­ский, Г.Г. Чер­не­цов, Н.Г. Чер­не­цов и др. С 1826 года общество ор­га­ни­зо­вы­ва­ло вы­став­ки-про­да­жи ху­дожественных про­из­ве­де­ний, с 1837 года - ху­дожественные ло­те­реи и аук­цио­ны, с 1860 года - еже­год­ные кон­кур­сы мо­ло­дых ху­дож­ни­ков с при­су­ж­де­ни­ем имен­ных де­неж­ных пре­мий (сре­ди пер­вых на­гра­ж­дён­ных - В.Г. Пе­ров, Л.Л. Ка­ме­нев, И.И. Шиш­кин, М.К. Клодт, Ф.А. Ва­силь­ев, А.К. Сав­ра­сов, И.Е. Ре­пин, В.Е. Ма­ков­ский).

По­сле ут­вер­жде­ния но­во­го ус­та­ва ОПХ (1857), по­ми­мо дей­ст­вит. чле­нов (около 140; в том числе граф С.Ю. Вит­те , П.М. Треть­я­ков, ба­рон А.Л. Штиг­лиц, П.П. Гне­дич, Н.П. Кон­да­ков, Д.А. Ро­вин­ский, В.В. Ста­сов), в не­го во­шли св. 600 чле­нов-со­уча­ст­ни­ков, сре­ди них - из­вест­ные ху­дож­ни­ки, ар­хи­тек­то­ры и ме­це­на­ты (И.К. Ай­ва­зов­ский, Аль­берт Н. Бе­нуа, Н.Л. Бе­нуа, А.П. Бо­го­лю­бов, А.П. Брюл­лов, Б.П. Вил­ле­валь­де, Н.Н. Ге, М. Зи­чи, Ф.И. Иор­дан, Н.Н. Ка­ра­зин, П.К. Клодт, А.И. Ку­инд­жи, Л.Ф. Ла­го­рио, М.О. Ми­ке­шин, князь М.К. Те­ни­ше­ва, братья Чер­не­цо­вы, А.И. Шта­кен­ш­ней­дер). В 1857 году в ве­де­ние ОПХ пе­ре­шла ос­но­ван­ная в 1839 году Санкт-Пе­тербургская ри­со­валь­ная шко­ла для воль­но­при­хо­дя­щих, бы­ли от­кры­ты но­вые спе­циа­ли­зированные клас­сы, рас­ши­рен пре­по­да­ва­тель­ский со­став (сре­ди учи­те­лей - А.И. Кор­зу­хин, И.Н. Крам­ской, Э.К. Лип­гарт, Н.С. Са­мо­киш, А.И. Тво­рож­ни­ков); в 1889 году ор­га­ни­зо­ва­ны пер­вые при­го­род­ные от­де­ле­ния шко­лы для де­тей фаб­рич­но-за­вод­ских ра­бо­чих; с 1888 года для вы­пу­ск­ни­ков вве­де­ны пен­сио­нер­ские по­езд­ки по Рос­сии, с 1901 года - за­гра­нич­ные (еже­год­но для двух вы­пуск­ни­ков). Ра­ди­каль­ная ре­фор­ма Ри­со­валь­ной шко­лы свя­за­на с ди­рек­тор­ст­вом Н.К. Ре­ри­ха (1906-1918), ко­гда уси­ли­лось пре­по­да­ва­ние об­ще­об­ра­зо­вательных пред­ме­тов (в том числе ис­то­рии искусства), бы­ли соз­да­ны ху­дожественно-промышленные мас­тер­ские (ру­ко­дель­ная, ткац­кая, ико­но­пис­ная, ке­ра­ми­че­ская, жи­во­пи­си по фар­фо­ру, че­кан­ки и др.). В это вре­мя чис­ло уче­ни­ков шко­лы и её от­де­ле­ний дос­тиг­ло около 2 тысяч; к пре­по­да­ва­нию бы­ли при­вле­че­ны И.Я. Би­ли­бин, С.К. Ма­ков­ский, В.В. Ма­тэ, А.А. Ры­лов, Н.П. Хи­мо­на, В.А. Щу­ко и др. В 1870 году при ОПХ ор­га­ни­зо­ван Ху­дожественно-промышленный му­зей (пер­вый ди­рек­тор - Д.В. Гри­го­ро­вич, за­тем М.П. Бот­кин, П.П. Гне­дич, С.П. Яре­мич). Под эги­дой ОПХ из­да­ва­лись жур­на­лы «Ис­кус­ст­во и ху­до­же­ст­вен­ная про­мыш­лен­ность» (1898-1902, под редакцией Н.П. Соб­ко) и «Ху­до­же­ст­вен­ные со­кро­ви­ща Рос­сии» (1901-1907, под редакцией А.Н. Бе­нуа, с 1903 года - А.В. Пра­хо­ва).

В мар­те - апреле 1917 года на экс­трен­ном об­щем со­б­ра­нии общество пе­ре­име­но­ва­но во Все­российское ОПХ и из­бран но­вый комитет во гла­ве с ви­це-председателем Л.Ф. Ла­го­рио [пред­се­да­те­ли - П.П. Гне­дич (1918-1919), П.И. Не­ра­дов­ский (1919-1928) и Н.А. Сер­ге­ев (с мая 1928 года)]. Но­вый ус­тав ОПХ (1919) под­твер­дил не­из­мен­ность за­дач общества («со­дей­ст­во­вать про­цве­та­нию ху­до­же­ст­вен­но­го твор­че­ст­ва в Рос­сии»); од­на из глав­ных за­дач - со­хра­не­ние Ри­со­валь­ной шко­лы и пре­об­ра­зо­ва­ние её под руководством Н.К. Ре­ри­ха в Сво­бод­ную ака­де­мию. Од­на­ко в 1918 году по рас­по­ря­же­нию Сов­нар­ко­ма де­неж­ные фон­ды ОПХ бы­ли ан­ну­ли­ро­ва­ны, Ри­со­валь­ная шко­ла пе­ре­да­на в ве­де­ние от­де­ла ИЗО Нар­ком­про­са и пре­вра­ще­на в ху­дожественно-промышленные мас­тер­ские. ОПХ про­дол­жа­ло уст­раи­вать аук­цио­ны ху­дожественных про­из­ве­де­ний; осо­бо цен­ные при­об­ре­та­лись для без­воз­мезд­ной пе­ре­да­чи в Эр­ми­таж, ГРМ и другие му­зеи. С 1924 году общество на­хо­ди­лось в ве­де­нии Российской ака­де­мии ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры; в том же го­ду в фонд ака­де­мии пе­ре­дан му­зей ОПХ (в 1929 году его со­б­ра­ние ра­зо­шлось по различным му­зе­ям). В 1930 году ОПХ уп­разд­не­но как «не­со­от­вет­ст­вую­щее ду­ху вре­ме­ни».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)