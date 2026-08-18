ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ
ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ (Обмоху) - российское художественное объединение.
Основано в Москве в 1919 группой студентов-выпускников первых ГСХМ, учившихся у Б.Д. Григорьева (Г.Г. Александров, Н.И. Глушков, Л.И. Жарова, П.И. Жуков, К.А. Козлова, Н.М. Меншутин, А.И. Наумов, Н.П. Прусаков, С.Я. Светлов), Г.Б. Якулова (Н.Ф. Денисовский, С.Н. Костин, К.К. Медунецкий, В.А. и Г.А. Стенберги) и А.В. Лентулова (В.П. Комарденков, А.И. Замошкин, А.С. Перекатов и др.). По предложению А.В. Луначарского общество состояло при отделе ИЗО Наркомпроса и в первый период своей деятельности выполняло конкретные задания по агитационному искусству (оформление массовых празднеств, театральных постановок, изготовление транспарантов, плакатов, панно, значков, также организация передвижных выставок в деревнях и др.). Продукция объединения выходила как результат коллективной работы Обмоху. Его члены создавали также станковую живопись, пространственные и скульптурные композиции. Художественные искания Обмоху неразрывно связаны с проблематикой русского конструктивизма конца 1910-х - начала 1920-х годов. В 1919-1921 годов общество провело четыре (по другим данным, две) выставки в Москве, в них участвовали также Лентулов, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, Якулов. Работы членов Обмоху были представлены на Первой русской художественной выставке в Берлине (1922). В начале 1922 года общество распалось; его участники сформировали группировку «Конструктивисты» (1922), Первую рабочую организацию художников (1923-1924); часть членов общества вошли в ОСТ (1925).