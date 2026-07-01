ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ (ОЛЕАЭ) - российское на­уч­ное об­ще­ст­во в 1863-1931 годах.

Ос­но­ва­но при Московском университете по ини­циа­ти­ве А.П. Бо­гда­но­ва (главный дея­тель общества в 1860-1870-е годы) и Г.Е. Щу­ров­ско­го; ус­тав общества ут­вер­ждён 14 марта 1864 года. Пер­вым из ес­те­ст­вен­но-на­уч­ных об­ществ по­ста­ви­ло пе­ред со­бой за­да­чу по­пу­ля­ри­за­ции на­учных зна­ний.

Спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту ин­те­ре­са различных сло­ёв на­се­ле­ния к ес­тественным нау­кам. Су­ще­ст­во­ва­ло на член­ские взно­сы, пра­ви­тельственные суб­си­дии, по­жерт­во­ва­ния ча­ст­ных лиц. К началу XX века фак­ти­че­ски пред­став­ля­ло со­бой фе­де­ра­цию не­сколь­ких на­учных об­ществ. Свыше 2 тысяч чле­нов (к 1917 году). В со­ста­ве ОЛЕАЭ дей­ст­во­ва­ли: от­де­лы - ан­тро­по­ло­гии (с 1864 года; пред­се­да­те­ли по­сле­до­ва­тель­но - Д.П. Сон­цов, А.П. Бо­гда­нов, Д.Н. Ану­чин, П.А. Ми­на­ков) и эт­но­гра­фии (с 1867 года; Н.А. По­пов, В.Ф. Мил­лер, Ану­чин, А.Н. Мак­си­мов); от­де­ле­ния - фи­зических на­ук (с 1867 года, пер­вый председатель - А.Ю. Да­ви­дов, в 1881-1889 годах А.Г. Сто­ле­тов; в 1890 году раз­де­ле­но на фи­зическое и хи­мическое от­де­ле­ния), зоо­ло­гии (с 1881 года, пер­вый председатель - Бо­гда­нов), бо­та­ни­ки (с 1884 года, К.А. Ти­ми­ря­зев), гео­гра­фии (с 1892 года, Ану­чин), фи­зио­ло­гии (с 1896 года, Л.З. Мо­ро­хо­вец), бак­те­рио­логии (с 1900 года, Г.Н. Габ­ри­чев­ский), гео­ло­гии (с 1911 года, А.П. Пав­лов); ко­мис­сии - фи­зи­ко-хи­ми­че­ская (1884-1890, В.В. Мар­ков­ни­ков), то­по­гра­фо-гео­де­зи­че­ская (1890-е годы, И.А. Иве­ро­нов), му­зы­каль­но-эт­но­гра­фи­че­ская (с 1901 года, Н.А. Ян­чук), гео­гра­фо-пе­да­го­ги­че­ская (с 1902 года, Ану­чин), по воз­ду­хо­пла­ва­нию (с 1904 года, Н.Е. Жу­ков­ский) и др.

Про­во­ди­ло пуб­лич­ные за­се­да­ния (5-6 раз в год) и об­ще­дос­туп­ные лек­ции. Ор­га­ни­зо­ва­ло в Мо­ск­ве вы­став­ки: Эт­но­гра­фи­че­скую (1867; в рам­ках вы­став­ки со­сто­ял­ся так­же Слав. съезд), По­литех­ни­че­скую (1872), Ан­тро­по­ло­ги­че­скую (1879) и Гео­гра­фи­че­скую (1892). На ос­но­ве их экс­по­зи­ций по хо­да­тай­ст­ву ОЛЕАЭ уч­ре­ж­де­ны Московский эт­но­гра­фический му­зей при Ру­мян­цев­ском му­зее (1867), Московский му­зей при­клад­ных зна­ний (1872, ны­не По­ли­тех­нический му­зей), Ан­тро­по­ло­ги­че­ский (1883, от­крыт для по­се­ти­те­лей в 1907 году) и Гео­гра­фи­че­ский (1892) му­зеи Московского университета . При со­дей­ст­вии К.П. фон Ка­уф­ма­на сна­ря­ди­ло экс­пе­ди­цию А.П. Фед­чен­ко в Тур­ке­стан (1868-1871). В конце 1860-х - 1870-е годы при ак­тив­ном уча­стии чле­нов общества В.Н. Уль­я­ни­на и Н.К. Зен­ге­ра ор­га­ни­зо­ва­ло пер­вые экс­пе­ди­ции для изу­че­ния фау­ны Чёр­но­го, Балтийского и Бе­ло­го мо­рей, позд­нее чле­ны общества уча­ст­во­ва­ли в экс­пе­ди­ци­ях РГО. Суб­си­ди­ро­ва­ло на­учные ко­ман­ди­ров­ки Ф.А. Бре­ди­хи­на, А.И. Ба­бу­хи­на, А.О. Ко­ва­лев­ско­го, И.И. Меч­ни­ко­ва, Ф.В. Ов­сян­ни­ко­ва. ОЛЕАЭ уч­ре­ди­ло пре­мии - имени В.П. Мош­ни­на за ис­сле­до­ва­ния по фи­зи­ке и хи­мии (1888), имени А.П. Рас­цве­то­ва по ан­тро­по­ло­гии (1889), имени Е.К. Кан­дин­ской по био­ло­гии (1899), имени А.П. Бо­гда­но­ва по зоо­ло­гии (1905). Ко­мис­сия для ис­сле­до­ва­ния фау­ны Московской губернии при Зоо­ло­гическом от­де­ле­нии ор­га­ни­зо­ва­ла гид­ро­био­ло­гическую стан­цию на бе­ре­гу Бе­ло­го озера в селе Ко­си­но Московского уезда (1908), позд­нее общество от­кры­ло био­ло­гическую стан­цию в селе Демь­я­но­во, близ Кли­на (в 1917 году пе­ре­ве­де­на в село Бол­ше­во Московского уезда). Библиотека общества к 1917 году на­счи­ты­ва­ла 250 тысяч то­мов (на­хо­ди­лась в По­ли­тех­ническом му­зее, в 1922 году во­шла в со­став объ­е­ди­нён­ной пуб­лич­ной Библиотеки По­ли­тех­нического му­зея и ОЛЕАЭ).

В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов ОЛЕАЭ со­хра­ни­ло ор­га­ни­за­ци­он­но-кад­ро­вую ос­но­ву, од­на­ко за­се­да­ния общества ста­ли про­хо­дить ре­же и бы­ли ма­ло­чис­лен­ны. Ак­тив­но уча­ст­во­ва­ло в крае­ведческом дви­же­нии. Раз­ра­бо­та­ло про­грам­му пер­вой кон­фе­рен­ции по крае­ве­де­нию (1921), на ко­то­рой бы­ло об­ра­зо­ва­но Цен­траль­ное бю­ро крае­ве­де­ния; в 1921-1924 годах тес­но со­труд­ни­ча­ло с московской сек­ци­ей это­го бю­ро (её воз­гла­вил учё­ный сек­ре­тарь общества В.В. Бо­гда­нов). ОЛЕАЭ - один из главных ор­га­ни­за­то­ров пер­вой кон­фе­рен­ции по изу­че­нию про­из­во­дительных сил СССР (1923), пред­ста­ви­те­ли всех от­де­ле­ний общества во­шли в соз­дан­ное на этой кон­фе­рен­ции Бю­ро по изу­че­нию про­из­во­дительных сил стра­ны при Гос­пла­не СССР. В 1931 году по рас­по­ря­же­нию Нар­ком­про­са РСФСР сли­то с Мо­с­ков­ским об­ще­ст­вом ис­пы­та­те­лей при­ро­ды.

Пер­вым из ес­тест­вен­но-на­учных об­ществ нача­ло пуб­ли­ка­цию сво­их ма­те­риа­лов на русский язык. Из­да­ва­ло свои «Из­вес­тия…» (т. 1-130, 1865-1916), «Эт­но­гра­фи­че­ское обо­зре­ние» (книги 1-112, 1889-1918), «Тру­ды То­по­гра­фо-гео­де­зи­че­ской ко­мис­сии» (выпуски 1-21, 1894-1907), сборники «Зем­ле­ве­де­ние» (т. 1-25, 1894-1922), журнал «Le Physiologiste Russe» (1898-1912), «За­пис­ки Гео­ло­ги­че­ско­го от­де­ле­ния…» (т. 1-4, 1913-1916), «Ме­же­вой сбор­ник» (выпуски 1-4, 1904-1905), «Рус­ский ан­тро­по­ло­ги­че­ский жур­нал» (т. 1-19, 1900-1930, с пе­ре­ры­ва­ми). Под­раз­де­ле­ния общества из­да­ва­ли на­учные мо­но­гра­фии в се­рии «Ме­муа­ры…» (15 книг в 1925-1929 годах).

Пре­зи­ден­ты со­ве­та общества: Г.Е. Щу­ров­ский (1863-1884), А.Ю. Да­ви­дов (1884-1885), А.П. Бо­гда­нов (1886-1888), В.Ф. Мил­лер (1889-1890), Д.Н. Ану­чин (1890-1922), П.П. Пет­ров (1923), А.Н. Се­вер­цов (1924-1930).

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