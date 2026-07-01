ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ (ОЛЕАЭ) - российское научное общество в 1863-1931 годах.
Основано при Московском университете по инициативе А.П. Богданова (главный деятель общества в 1860-1870-е годы) и Г.Е. Щуровского; устав общества утверждён 14 марта 1864 года. Первым из естественно-научных обществ поставило перед собой задачу популяризации научных знаний.
Способствовало росту интереса различных слоёв населения к естественным наукам. Существовало на членские взносы, правительственные субсидии, пожертвования частных лиц. К началу XX века фактически представляло собой федерацию нескольких научных обществ. Свыше 2 тысяч членов (к 1917 году). В составе ОЛЕАЭ действовали: отделы - антропологии (с 1864 года; председатели последовательно - Д.П. Сонцов, А.П. Богданов, Д.Н. Анучин, П.А. Минаков) и этнографии (с 1867 года; Н.А. Попов, В.Ф. Миллер, Анучин, А.Н. Максимов); отделения - физических наук (с 1867 года, первый председатель - А.Ю. Давидов, в 1881-1889 годах А.Г. Столетов; в 1890 году разделено на физическое и химическое отделения), зоологии (с 1881 года, первый председатель - Богданов), ботаники (с 1884 года, К.А. Тимирязев), географии (с 1892 года, Анучин), физиологии (с 1896 года, Л.З. Мороховец), бактериологии (с 1900 года, Г.Н. Габричевский), геологии (с 1911 года, А.П. Павлов); комиссии - физико-химическая (1884-1890, В.В. Марковников), топографо-геодезическая (1890-е годы, И.А. Иверонов), музыкально-этнографическая (с 1901 года, Н.А. Янчук), географо-педагогическая (с 1902 года, Анучин), по воздухоплаванию (с 1904 года, Н.Е. Жуковский) и др.
Проводило публичные заседания (5-6 раз в год) и общедоступные лекции. Организовало в Москве выставки: Этнографическую (1867; в рамках выставки состоялся также Слав. съезд), Политехническую (1872), Антропологическую (1879) и Географическую (1892). На основе их экспозиций по ходатайству ОЛЕАЭ учреждены Московский этнографический музей при Румянцевском музее (1867), Московский музей прикладных знаний (1872, ныне Политехнический музей), Антропологический (1883, открыт для посетителей в 1907 году) и Географический (1892) музеи Московского университета. При содействии К.П. фон Кауфмана снарядило экспедицию А.П. Федченко в Туркестан (1868-1871). В конце 1860-х - 1870-е годы при активном участии членов общества В.Н. Ульянина и Н.К. Зенгера организовало первые экспедиции для изучения фауны Чёрного, Балтийского и Белого морей, позднее члены общества участвовали в экспедициях РГО. Субсидировало научные командировки Ф.А. Бредихина, А.И. Бабухина, А.О. Ковалевского, И.И. Мечникова, Ф.В. Овсянникова. ОЛЕАЭ учредило премии - имени В.П. Мошнина за исследования по физике и химии (1888), имени А.П. Расцветова по антропологии (1889), имени Е.К. Кандинской по биологии (1899), имени А.П. Богданова по зоологии (1905). Комиссия для исследования фауны Московской губернии при Зоологическом отделении организовала гидробиологическую станцию на берегу Белого озера в селе Косино Московского уезда (1908), позднее общество открыло биологическую станцию в селе Демьяново, близ Клина (в 1917 году переведена в село Болшево Московского уезда). Библиотека общества к 1917 году насчитывала 250 тысяч томов (находилась в Политехническом музее, в 1922 году вошла в состав объединённой публичной Библиотеки Политехнического музея и ОЛЕАЭ).
В Гражданскую войну 1917-1922 годов ОЛЕАЭ сохранило организационно-кадровую основу, однако заседания общества стали проходить реже и были малочисленны. Активно участвовало в краеведческом движении. Разработало программу первой конференции по краеведению (1921), на которой было образовано Центральное бюро краеведения; в 1921-1924 годах тесно сотрудничало с московской секцией этого бюро (её возглавил учёный секретарь общества В.В. Богданов). ОЛЕАЭ - один из главных организаторов первой конференции по изучению производительных сил СССР (1923), представители всех отделений общества вошли в созданное на этой конференции Бюро по изучению производительных сил страны при Госплане СССР. В 1931 году по распоряжению Наркомпроса РСФСР слито с Московским обществом испытателей природы.
Первым из естественно-научных обществ начало публикацию своих материалов на русский язык. Издавало свои «Известия…» (т. 1-130, 1865-1916), «Этнографическое обозрение» (книги 1-112, 1889-1918), «Труды Топографо-геодезической комиссии» (выпуски 1-21, 1894-1907), сборники «Землеведение» (т. 1-25, 1894-1922), журнал «Le Physiologiste Russe» (1898-1912), «Записки Геологического отделения…» (т. 1-4, 1913-1916), «Межевой сборник» (выпуски 1-4, 1904-1905), «Русский антропологический журнал» (т. 1-19, 1900-1930, с перерывами). Подразделения общества издавали научные монографии в серии «Мемуары…» (15 книг в 1925-1929 годах).
Президенты совета общества: Г.Е. Щуровский (1863-1884), А.Ю. Давидов (1884-1885), А.П. Богданов (1886-1888), В.Ф. Миллер (1889-1890), Д.Н. Анучин (1890-1922), П.П. Петров (1923), А.Н. Северцов (1924-1930).