ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ (ОЛДП) - российское пра­во­слав­ное ре­ли­ги­оз­но-про­све­ти­тель­ское об­ще­ст­во (1863-1918).

Ос­но­ва­но в Мо­ск­ве по ини­циа­ти­ве митрополита Фи­ла­ре­та (Дроз­до­ва) в це­лях рас­про­стра­не­ния сре­ди ду­хо­вен­ст­ва и на­ро­да «ре­ли­ги­оз­но-нрав­ст­вен­ных зна­ний». Из­на­чаль­но дея­тель­ность ОЛДП бы­ла свя­за­на с от­кры­той в 1863 году Московской епар­хи­аль­ной библиотекой. В за­ле библиотеки в Вы­со­ко­пет­ров­ском мо­на­сты­ре про­хо­ди­ли об­щие со­б­ра­ния ОЛДП, за­бо­тив­ше­го­ся о по­пол­не­нии библиотеки пе­чат­ны­ми из­да­ния­ми и ру­ко­пи­ся­ми (ру­ко­пис­ный от­дел от­крыт в 1877 году; в 1913 году библиотека на­счи­ты­ва­ла 30 тысяч книг, 400 на­зва­ний пе­рио­дических из­да­ний и 1264 ру­ко­пи­си XV-XIX веков, 648 из них с 1921 года хра­нят­ся в Епар­хи­аль­ном со­б­ра­нии ГИМ). В 1902-1917 годах ОЛДП, вклю­чая Цер­ков­но-ар­хео­ло­гический му­зей (от­крыт в 1900 году), по­ме­ща­лось в Московском епар­хи­аль­ном до­ме. При почетном по­пе­чи­тель­ст­ве московских ми­тро­по­ли­тов ОЛДП управ­ля­лось вы­бор­ным со­ве­том. Пред­се­да­телями совета бы­ли ар­химандрит Иа­ко­в (Крот­ко­в) (1863-1870), про­тои­е­ре­и И.Н. Ро­ж­де­ст­вен­ский (1870-1892), И.Д. Пе­тро­пав­лов­ский (1892-1894), М.С. Бо­го­люб­ский (1894-1902), И.Ф. Ман­све­то­в (1902-1908; прот. Н.И. Бо­голюб­ский, из­бран­ный пред­се­да­те­лем в 1905 году, не был ут­вер­ждён) и Н.Д. Из­веко­в (1908-1917). Чле­на­ми ОЛДП, по­ми­мо московского ду­хо­вен­ст­ва и пре­по­да­ва­те­лей Мо­с­ков­ской ду­хов­ной ака­де­мии и се­ми­на­рий, бы­ли свет­ские учё­ные и ли­те­ра­то­ры ( И.С. Ак­са­ков , Н.И. Бар­суков, Е.В. Бар­сов, В.П. Бе­з­обра­зов, О.М. Бо­дян­ский, Ю.Ф. Са­ма­рин, С.М. Со­ловь­ёв, И.И. Срез­нев­ский, С.Н. Тру­бец­кой и др.). Основными фор­ма­ми дея­тель­но­сти ОЛДП бы­ли со­бра­ния его чле­нов с пред­став­ле­ни­ем до­кла­дов и их об­суж­де­ни­ем, по­вре­мен­ные и пе­рио­дические из­да­ния. При ОЛДП су­щест­во­ва­ли от­де­лы: ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический и ико­но­ве­де­ния [в 1900 году объ­е­ди­не­ны в цер­ков­но-ар­хео­ло­гический от­дел, при ко­то­ром в 1902 году соз­дана Ко­мис­сия по ос­мот­ру и изу­че­нию памят­ни­ков цер­ков­ной ста­ри­ны (председатель А.И. Ус­пен­ский)], пуб­лич­ных бо­го­слов­ских чте­ний, за­ко­но­учи­тель­ский, вне­бого­слу­жеб­ных со­бе­се­до­ва­ний, рас­про­ст­ра­не­ния ду­хов­но-нравственных книг. В Санкт-Пе­тер­бур­ге су­щест­во­вал фи­ли­ал (Пе­тер­бургский от­дел) ОЛДП (с 1872 года); его за­се­да­ния по­се­щал Ф.М. Дос­то­ев­ский.

В 1863-1894 и 1910-1917 годах из­да­вал­ся журнал «Чте­ния в ОЛДП» (в 1863-1871 годах «Чте­ния в Мо­с­ков­ском ОЛДП»; в 1863-1868 годах не­ре­гу­ляр­но, да­лее 4 раза в год, а в 1871-1894 и 1910-1913 годах еже­ме­сяч­но), в нём опуб­ли­ко­ва­ны многие док­ла­ды и ре­фе­ра­ты, за­чи­тан­ные на за­се­да­ни­ях, до­ку­мен­ты из ар­хи­ва ОЛДП, опи­са­ния и об­зо­ры книж­ных, ру­ко­пис­ных и му­зей­ных со­б­ра­ний, ре­зуль­та­ты об­сле­до­ва­ния па­мят­ни­ков московской цер­ков­ной ста­ри­ны. ОЛДП так­же из­да­ва­ло ли­ст­ки «Вос­крес­ные бе­се­ды» (1867-1906, с 1870 года еже­не­дель­но), га­зе­ту «Мос­ков­ские епар­хи­аль­ные ве­до­мо­сти» (1869-1879), переименованную в «Мо­с­ков­ские цер­ков­ные ве­до­мо­сти» (1880-1917, еже­не­дель­но, здесь пе­ча­та­лись еже­год­ные от­чё­ты ОЛДП), сборники «Мо­с­ков­ская цер­ков­ная ста­ри­на: Тру­ды Ко­мис­сии по осмот­ру и изу­че­нию па­мят­ни­ков цер­ков­ной ста­ри­ны» (т. 1-4, 1904-1911) и «Тру­ды цер­ков­но-ар­хео­ло­ги­че­ско­го от­де­ла при ОЛДП» (выпуск 1, 1911), а так­же мно­го­численные кни­ги и бро­шю­ры.

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