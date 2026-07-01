ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ (ОЛДП) - российское православное религиозно-просветительское общество (1863-1918).
Основано в Москве по инициативе митрополита Филарета (Дроздова) в целях распространения среди духовенства и народа «религиозно-нравственных знаний». Изначально деятельность ОЛДП была связана с открытой в 1863 году Московской епархиальной библиотекой. В зале библиотеки в Высокопетровском монастыре проходили общие собрания ОЛДП, заботившегося о пополнении библиотеки печатными изданиями и рукописями (рукописный отдел открыт в 1877 году; в 1913 году библиотека насчитывала 30 тысяч книг, 400 названий периодических изданий и 1264 рукописи XV-XIX веков, 648 из них с 1921 года хранятся в Епархиальном собрании ГИМ). В 1902-1917 годах ОЛДП, включая Церковно-археологический музей (открыт в 1900 году), помещалось в Московском епархиальном доме. При почетном попечительстве московских митрополитов ОЛДП управлялось выборным советом. Председателями совета были архимандрит Иаков (Кротков) (1863-1870), протоиереи И.Н. Рождественский (1870-1892), И.Д. Петропавловский (1892-1894), М.С. Боголюбский (1894-1902), И.Ф. Мансветов (1902-1908; прот. Н.И. Боголюбский, избранный председателем в 1905 году, не был утверждён) и Н.Д. Извеков (1908-1917). Членами ОЛДП, помимо московского духовенства и преподавателей Московской духовной академии и семинарий, были светские учёные и литераторы (И.С. Аксаков, Н.И. Барсуков, Е.В. Барсов, В.П. Безобразов, О.М. Бодянский, Ю.Ф. Самарин, С.М. Соловьёв, И.И. Срезневский, С.Н. Трубецкой и др.). Основными формами деятельности ОЛДП были собрания его членов с представлением докладов и их обсуждением, повременные и периодические издания. При ОЛДП существовали отделы: историко-археологический и иконоведения [в 1900 году объединены в церковно-археологический отдел, при котором в 1902 году создана Комиссия по осмотру и изучению памятников церковной старины (председатель А.И. Успенский)], публичных богословских чтений, законоучительский, внебогослужебных собеседований, распространения духовно-нравственных книг. В Санкт-Петербурге существовал филиал (Петербургский отдел) ОЛДП (с 1872 года); его заседания посещал Ф.М. Достоевский.
В 1863-1894 и 1910-1917 годах издавался журнал «Чтения в ОЛДП» (в 1863-1871 годах «Чтения в Московском ОЛДП»; в 1863-1868 годах нерегулярно, далее 4 раза в год, а в 1871-1894 и 1910-1913 годах ежемесячно), в нём опубликованы многие доклады и рефераты, зачитанные на заседаниях, документы из архива ОЛДП, описания и обзоры книжных, рукописных и музейных собраний, результаты обследования памятников московской церковной старины. ОЛДП также издавало листки «Воскресные беседы» (1867-1906, с 1870 года еженедельно), газету «Московские епархиальные ведомости» (1869-1879), переименованную в «Московские церковные ведомости» (1880-1917, еженедельно, здесь печатались ежегодные отчёты ОЛДП), сборники «Московская церковная старина: Труды Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины» (т. 1-4, 1904-1911) и «Труды церковно-археологического отдела при ОЛДП» (выпуск 1, 1911), а также многочисленные книги и брошюры.