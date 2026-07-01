ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ УСАДЬБЫ
ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ УСАДЬБЫ (ОИРУ) - российская научная и просветительная общественная организация.
Образовано в Москве 22 декабря 1922 года по инициативе историка искусства В.В. Згуры. Учредители: Ю.П. Анисимов, Ю.А. Бахрушин, Б.Р. Виппер, А.Н. Греч, Б.П. Денике, И.В. Евдокимов, Згура, В.Г. Сахновский, С.А. Торопов. Устав утверждён Главнаукой Наркомпроса 19 февраля 1923 года и НКВД 26 апреля 1923 года, обновлённый вариант утверждён НКВД 4 мая 1926 года (зарегистрирован 7 мая 1926 года). ОИРУ возглавлялось правлением; его председатели - Згура (1922-1927), Греч (1927-1930), А.В. Григорьев (1930). Число членов ОИРУ колебалось: 81 (конец 1924 года), 150 (конец 1926 года), 99 (конец 1928 года), 97 (конец 1929 - начало 1930 годов). С октября 1923 года проводились открытые заседания общества.
Автор программного документа ОИРУ В.В. Згура (статья «Общество изучения русской усадьбы» в журнале «Архитектура», 1923, № 3-5). Среди главных задач ОИРУ - изучение истории русской архитектуры XVIII - 1-й половины XIX веков, отразившейся в памятниках усадебного строительства, популяризация художественно-исторических сведений о русской усадебной культуре. Планировалось вести подробное усадьбоописание памятников архитектуры, театров, садов, парков, усадебных интерьеров, включая живопись, скульптуру, прикладное искусство.
В 1923 году в обществе были организованы 3 комиссии: экскурсионная (позднее экспедиционно-экскурсионная часть), библиографическая, картографическая; позднее комиссии - издательская, фотографическая (обе в 1925 году), по изучению памятников усадебной архитектуры московских городских окраин (1928), по изучению современной крестьянской усадьбы (1929).
Уже в летнем сезоне 1923 года члены ОИРУ начали обследование подмосковных усадеб, наиболее ценных и лучше других сохранившихся. Проводились фотофиксация уцелевших памятников, поиск снимков утраченных построек, обмеры наиболее значительных архитектурных сооружений. В результате были составлены усадебные картотеки (алфавитная и топографическая), карты, иконографическаякартотека (усадьба в живописи, графике, памятниках прикладного искусства), указатель архивных и литературных источников (дневников, записок, воспоминаний, переписки, описаний усадеб), библиографический указатель лит-ры об усадьбах. Программа ОИРУ предусматривала также проведение экскурсионно-просветительной работы: публичные лекции и экскурсии в подмосковные усадьбы, концерты «усадебной» музыки. Правление организовывало регулярные общедоступные экскурсии: с 1924 года летние (с мая по сентябрь) - в усадьбы, а с 1925 года зимние (с октября по апрель) - по музеям и архитектурным памятникам Москвы. Осенью 1926 года при ОИРУ открылись 2-годичные историко-художественные курсы, на которых читались лекции и проводились семинарские занятия по истории русского искусства XVII-XIX веков.
В 1925 году под редакцией В.В. Згуры и И.И. Лазаревского вышла подготовленная членами ОИРУ серия из 6 путеводителей под общим названием «Подмосковные музеи», из которых 5 выпусков были посвящены музеям-усадьбам: Кусково, Останкино (выпуск 1); Архангельское, Никольское-Урюпино, Покровское-Стрешнево (выпуск 2); Остафьево, Мураново, Абрамцево (выпуск 3); Ольгово, Дубровицы (выпуск 4); выпуск 5 был посвящён Сергиевскому историко-художественному музею в зданиях Троице-Сергиевой лавры, закрытой в 1920 году; Царицыно, Кузьминки, Суханово (выпуск 6). Среди других работ - вышедшая в 1927 году книга И.М. Картавцова «Усадьбы Московской губернии: опыт библиографического указателя», а также опубликованный в 1928 году труд «Памятники усадебного искусства. Часть 1: Московский уезд» (содержал краткое описание 163 усадеб). В 1927-1929 годах регулярно издавался «Сборник Общества изучения русской усадьбы» (выпуски 1-15/16). К 1930 году ОИРУ выпустило 24 издания, а всего членами общества опубликовано свыше 130 работ.
Члены общества успели зафиксировать в усадьбах многое из того, что впоследствии было распылено или утрачено; ввели в научный оборот в своих трудах (например, в «Памятниках усадебного искусства…») сведения из усадебных архивов. Им принадлежит атрибуция ряда памятников архитектуры, в частности они установили авторство М.Ф. Казакова в постройках усадьбы Демидовых - Петровское (господский дом, 1776-1780) и усадьбы Нащокиных - Рай-Семёновское (Спасская церковь, 1765-1783), Д. Жилярди в Семёновском-Отраде (мавзолей, 1832-1835), В.И. Баженова в башнях ворот и беседке над пристанью (1770-1780-е годы) в Михалкове, А.Г. Григорьева в Ершове (Троицкая церковь, 1826-1828) и др. ОИРУ активно участвовало в подготовке и проведении различных выставок в Москве.
Общество ликвидировано по рекомендации ОГПУ в связи с «полной оторванностью... от живой действительности» на основании постановления НКВД от 20 августа 1930 года. Архив ОИРУ оказался рассредоточен по различным хранилищам и частным собраниям: протоколы заседаний правления за 1924-1929 годы и некоторые отчётные документы хранятся в Государственном архиве РФ, фототека - в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве и частично у В.М. Рудченко, копия библиографической картотеки (местонахождение оригинала неизвестно) - в Справочно-библиографическом отделе Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ), некоторые документы в фонде В.В. Згуры в Российском государственном архиве литературы и искусства. Часть архива, вероятно, утрачена.
ОИРУ возрождено 22 апреля 1992 года по инициативе историка Л.В. Ивановой, возглавлявшей научно-общественный Совет по программе «Возрождение русской усадьбы» при Российском международном фонде культуры (РМФК). 20-22 апреля 1992 года в Москве состоялась организационная конференция «Русская усадьба XVII - начала XX в.: проблемы изучения и возрождения». Учредители подтвердили преемственность целей и основных форм деятельности прежнего общества, было избрано правление (председатель правления в 1992-1995 годах В.П. Выголов, в 1995-1999 годах Л.В. Иванова, с февраля 2000 года Ю.А. Веденин). Насчитывает свыше 200 членов (на 2011 год).
В 1992, 2002 и 2007 годах по инициативе и при научной консультации специалистов ОИРУ в ГПИБ в России прошли большие выставки литературы о «дворянских гнёздах». С 1993 года проводятся регулярные экспедиции и поездки членов ОИРУ по усадьбам различных регионов России, Украины, Белоруссии. С 1993 года ОИРУ ежегодно проводит научные и научно-практические конференции. ОИРУ поддерживает творческие контакты с музеями-усадьбами, выступает в защиту усадеб, за сохранение памятников архитектуры, садово-парковых ансамблей на их территориях. С 2000 года ежемесячные заседания и конференции ОИРУ проводятся в Российском НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва. Во многом благодаря деятельности ОИРУ «усадьбоведение» (основы которого были заложены членами общества в 1922-1930 годах) постепенно выстраивается в самостоятельное научное направление.
ОИРУ издаёт сборник «Русская усадьба» (выпуски 1-17-, 1994-2012-). Под грифом об-ва издаются книги (на 2012 год вышло 18 изданий), среди них: «Усадебное ожерелье юго-запада Москвы» (редактор-составитель Л.В. Иванова, 1996); «Источники по истории русской усадебной культуры» (научные редакторы Э.Г. Истомина, М.А. Полякова, 1997); библиографические указатели Г.Д. Злочевского «Русская усадьба: историко-библиографический обзор литературы (1787-1992)» (2003) и «Старинные усадьбы и дачи Подмосковья: библиографический указатель (1992-2006)» (2008). В ОИРУ формируется архив, комплектуется библиотека, действует сайт в Интернете.