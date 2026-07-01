ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ УСАДЬБЫ

ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ РУССКОЙ УСАДЬБЫ (ОИРУ) - российская на­уч­ная и про­свети­тель­ная об­ще­ст­вен­ная ор­га­ни­за­ция.

Об­ра­зо­ва­но в Мо­ск­ве 22 декабря 1922 года по ини­циа­ти­ве ис­то­ри­ка искусства В.В. Згу­ры. Уч­ре­ди­те­ли: Ю.П. Ани­си­мов, Ю.А. Бах­ру­шин, Б.Р. Вип­пер, А.Н. Греч, Б.П. Де­ни­ке, И.В. Ев­до­ки­мов, Згу­ра, В.Г. Сах­нов­ский, С.А. То­ро­пов. Ус­тав ут­вер­ждён Глав­нау­кой Нар­ком­про­са 19 февраля 1923 года и НКВД 26 апреля 1923 года, об­нов­лён­ный ва­ри­ант ут­вер­ждён НКВД 4 мая 1926 года (за­ре­ги­ст­ри­ро­ван 7 мая 1926 года). ОИРУ воз­глав­ля­лось прав­ле­ни­ем; его пред­се­да­те­ли - Згу­ра (1922-1927), Греч (1927-1930), А.В. Гри­горь­ев (1930). Чис­ло чле­нов ОИРУ ко­ле­ба­лось: 81 (конец 1924 года), 150 (конец 1926 года), 99 (конец 1928 года), 97 (конец 1929 - начало 1930 годов). С октября 1923 года про­во­ди­лись от­кры­тые за­се­да­ния об­щест­ва.

Ав­тор про­грам­мно­го до­ку­мен­та ОИРУ В.В. Згу­ра (статья «Об­ще­ст­во изу­че­ния рус­ской усадь­бы» в журнале «Ар­хи­тек­ту­ра», 1923, № 3-5). Сре­ди главных за­дач ОИРУ - изу­че­ние ис­то­рии русской ар­хи­тек­ту­ры XVIII - 1-й половины XIX веков, от­ра­зив­шей­ся в па­мят­ни­ках уса­деб­но­го строи­тель­ст­ва, по­пу­ля­ри­за­ция ху­дожественно-ис­то­рических све­де­ний о русской уса­деб­ной куль­ту­ре. Пла­ни­ро­ва­лось вес­ти под­роб­ное усадь­бо­опи­са­ние па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры, те­ат­ров, са­дов, пар­ков, уса­деб­ных ин­терь­е­ров, вклю­чая жи­во­пись, скульп­ту­ру, при­клад­ное ис­кус­ст­во .

В 1923 году в обществе бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны 3 ко­мис­сии: экс­кур­си­он­ная (позд­нее экс­пе­ди­ци­он­но-экс­кур­си­он­ная часть), биб­лио­гра­фическая, кар­то­гра­фическая; позд­нее ко­мис­сии - из­да­тель­ская, фо­то­гра­фическая (обе в 1925 году), по изу­че­нию па­мят­ни­ков уса­деб­ной ар­хи­тек­ту­ры московских городских ок­ра­ин (1928), по изу­че­нию современной кре­сть­ян­ской усадь­бы (1929).

Уже в лет­нем се­зо­не 1923 года чле­ны ОИРУ на­ча­ли об­сле­до­ва­ние под­мос­ков­ных уса­деб, наи­бо­лее цен­ных и луч­ше дру­гих со­хра­нив­ших­ся. Про­во­ди­лись фо­то­фик­са­ция уце­лев­ших па­мят­ни­ков, по­иск сним­ков ут­ра­чен­ных по­стро­ек, об­ме­ры наи­бо­лее зна­чительных архитектурных со­ору­же­ний. В ре­зуль­та­те бы­ли со­став­ле­ны уса­деб­ные кар­то­те­ки (ал­фа­вит­ная и то­по­гра­фи­че­ская), кар­ты, ико­но­гра­фическаякар­то­те­ка (усадь­ба в жи­во­пи­си , гра­фи­ке, па­мят­ни­ках при­клад­но­го искусства), ука­за­тель ар­хив­ных и литературных ис­точ­ни­ков (днев­ни­ков, за­пи­сок, вос­по­ми­на­ний, пе­ре­пис­ки, опи­са­ний уса­деб), биб­лио­гра­фический ука­за­тель лит-ры об усадь­бах. Про­грам­ма ОИРУ пре­ду­смат­ри­ва­ла так­же про­ве­де­ние экс­кур­си­он­но-про­све­ти­тель­ной ра­бо­ты: пуб­лич­ные лек­ции и экс­кур­сии в под­мос­ков­ные усадь­бы, кон­цер­ты «уса­деб­ной» му­зы­ки. Прав­ле­ние ор­га­ни­зо­вы­ва­ло ре­гу­ляр­ные об­ще­дос­туп­ные экс­кур­сии: с 1924 года лет­ние (с мая по сен­тябрь) - в усадь­бы, а с 1925 года зим­ние (с ок­тяб­ря по ап­рель) - по му­зе­ям и ар­хитектурным па­мят­ни­кам Мо­ск­вы. Осе­нью 1926 года при ОИРУ от­кры­лись 2-го­дич­ные ис­то­ри­ко-ху­дожественные кур­сы, на ко­то­рых чи­та­лись лек­ции и про­во­ди­лись се­ми­нар­ские за­ня­тия по ис­то­рии русского искусства XVII-XIX веков.

В 1925 году под ре­дак­ци­ей В.В. Згу­ры и И.И. Ла­за­рев­ско­го вы­шла под­го­тов­лен­ная чле­на­ми ОИРУ се­рия из 6 пу­те­во­ди­те­лей под об­щим названием «Под­мос­ков­ные му­зеи», из ко­то­рых 5 вы­пус­ков бы­ли по­свя­ще­ны му­зе­ям-усадь­бам: Кус­ко­во, Ос­тан­ки­но (выпуск 1); Ар­хан­гель­ское, Ни­коль­ское-Урю­пи­но, По­кров­ское-Стреш­не­во (выпуск 2); Ос­тафь­е­во, Му­ра­но­во, Аб­рам­це­во (выпуск 3); Оль­го­во, Дуб­ро­ви­цы (выпуск 4); выпуск 5 был по­свя­щён Сер­ги­ев­ско­му ис­то­ри­ко-ху­дожественному му­зею в зда­ни­ях Трои­це-Сер­гие­вой лав­ры, за­кры­той в 1920 году; Ца­ри­цы­но, Кузь­мин­ки, Су­ха­но­во (выпуск 6). Сре­ди других ра­бот - вы­шед­шая в 1927 году кни­га И.М. Кар­тав­цо­ва «Усадь­бы Мо­с­ков­ской гу­бер­нии: опыт биб­лио­гра­фи­че­ско­го ука­за­те­ля», а так­же опуб­ли­ко­ван­ный в 1928 году труд «Па­мят­ни­ки уса­деб­но­го ис­кус­ст­ва. Часть 1: Мо­с­ков­ский уезд» (со­дер­жал крат­кое опи­са­ние 163 уса­деб). В 1927-1929 годах ре­гу­ляр­но из­да­вал­ся «Сбор­ник Об­ще­ст­ва изу­че­ния рус­ской усадь­бы» (выпуски 1-15/16). К 1930 году ОИРУ вы­пус­ти­ло 24 из­да­ния, а все­го чле­на­ми общества опуб­ли­ко­ва­но свыше 130 ра­бот.

Чле­ны общества ус­пе­ли за­фик­си­ро­вать в усадь­бах мно­гое из то­го, что впо­след­ст­вии бы­ло рас­пы­ле­но или ут­ра­че­но; вве­ли в на­учный обо­рот в сво­их тру­дах (например, в «Па­мят­ни­ках уса­деб­но­го ис­кус­ст­ва…») све­де­ния из уса­деб­ных ар­хи­вов. Им при­над­ле­жит ат­ри­бу­ция ря­да па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры, в ча­ст­но­сти они ус­та­но­ви­ли ав­тор­ст­во М.Ф. Ка­за­ко­ва в по­строй­ках усадь­бы Де­ми­до­вых - Пет­ров­ское (гос­под­ский дом, 1776-1780) и усадь­бы На­що­ки­ных - Рай-Се­мё­нов­ское (Спас­ская церковь, 1765-1783), Д. Жи­ляр­ди в Се­мё­нов­ском-От­ра­де (мав­зо­лей, 1832-1835), В.И. Ба­же­но­ва в баш­нях во­рот и бе­сед­ке над при­ста­нью (1770-1780-е годы) в Ми­хал­ко­ве, А.Г. Гри­горь­е­ва в Ер­шо­ве (Тро­иц­кая церковь, 1826-1828) и др. ОИРУ ак­тив­но уча­ст­во­ва­ло в под­го­тов­ке и про­ве­де­нии различных вы­ста­вок в Мо­ск­ве.

Общество ли­к­ви­ди­ро­ва­но по ре­ко­мен­да­ции ОГПУ в свя­зи с «пол­ной ото­рван­но­стью... от жи­вой дей­ст­ви­тель­но­сти» на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ния НКВД от 20 августа 1930 года. Ар­хив ОИРУ ока­зал­ся рас­сре­до­то­чен по различным хра­ни­ли­щам и ча­ст­ным со­б­ра­ни­ям: про­то­ко­лы за­се­да­ний прав­ле­ния за 1924-1929 годы и не­ко­то­рые от­чёт­ные до­ку­мен­ты хра­нят­ся в Государственном ар­хи­ве РФ, фо­то­те­ка - в Государственном му­зее А.С. Пуш­ки­на в Мо­ск­ве и час­тич­но у В.М. Руд­чен­ко, ко­пия биб­лио­гра­фической кар­то­те­ки (ме­сто­на­хо­ж­де­ние ори­ги­на­ла не­из­вест­но) - в Спра­воч­но-биб­лио­гра­фическом от­де­ле Государственной пуб­лич­ной ис­то­рической библиотеки (ГПИБ), не­ко­то­рые до­ку­мен­ты в фон­де В.В. Згу­ры в Российском государственном архиве литературы и искусства. Часть ар­хи­ва, ве­ро­ят­но, ут­ра­че­на.

ОИРУ воз­ро­ж­де­но 22 апреля 1992 года по ини­циа­ти­ве ис­то­ри­ка Л.В. Ива­но­вой, воз­глав­ляв­шей на­учно-об­щественный Со­вет по про­грам­ме «Воз­ро­ж­де­ние рус­ской усадь­бы» при Российском международном фон­де куль­ту­ры (РМФК). 20-22 апреля 1992 года в Мо­ск­ве со­стоя­лась ор­га­ни­зационная кон­фе­рен­ция «Рус­ская усадь­ба XVII - на­ча­ла XX в.: про­бле­мы изу­че­ния и воз­ро­ж­де­ния». Уч­ре­ди­те­ли под­твер­ди­ли пре­ем­ст­вен­ность це­лей и основных форм дея­тель­но­сти преж­не­го общества, бы­ло из­бра­но прав­ле­ние (председатель прав­ле­ния в 1992-1995 годах В.П. Вы­го­лов, в 1995-1999 годах Л.В. Ива­но­ва, с февраля 2000 года Ю.А. Ве­де­нин). На­счи­ты­ва­ет свыше 200 чле­нов (на 2011 год).

В 1992, 2002 и 2007 годах по ини­циа­ти­ве и при на­учной кон­суль­та­ции спе­циа­ли­стов ОИРУ в ГПИБ в Рос­сии про­шли боль­шие выс­тав­ки литературы о «дво­рян­ских гнёз­дах». С 1993 года про­во­дят­ся ре­гу­ляр­ные экс­пе­ди­ции и по­езд­ки чле­нов ОИРУ по усадь­бам различных ре­гио­нов Рос­сии, Ук­раи­ны, Бе­ло­рус­сии. С 1993 года ОИРУ еже­год­но про­во­дит на­учные и на­уч­но-прак­тические кон­фе­рен­ции. ОИРУ под­дер­жи­ва­ет творческие кон­так­ты с му­зея­ми-усадь­ба­ми, вы­сту­па­ет в за­щи­ту уса­деб, за со­хра­не­ние па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры, са­до­во-пар­ко­вых ан­самб­лей на их тер­ри­то­ри­ях. С 2000 года еже­ме­сяч­ные за­се­да­ния и кон­фе­рен­ции ОИРУ про­во­дят­ся в Российском НИИ куль­тур­но­го и при­род­но­го на­сле­дия имени Д.С. Ли­ха­чё­ва . Во мно­гом бла­го­да­ря дея­тель­но­сти ОИРУ «усадь­бо­ве­де­ние» (ос­но­вы ко­то­ро­го бы­ли за­ло­же­ны чле­на­ми общества в 1922-1930 годах) по­сте­пен­но вы­страи­ва­ет­ся в са­мо­сто­ятельное научное на­прав­ле­ние.

ОИРУ из­да­ёт сборник «Рус­ская усадь­ба» (выпуски 1-17-, 1994-2012-). Под гри­фом об-ва из­да­ют­ся кни­ги (на 2012 год вы­шло 18 из­да­ний), сре­ди них: «Уса­деб­ное оже­ре­лье юго-за­па­да Мо­ск­вы» (ре­дак­тор-со­ста­ви­тель Л.В. Ива­но­ва, 1996); «Ис­точ­ни­ки по ис­то­рии рус­ской уса­деб­ной куль­ту­ры» (на­учные ре­дак­то­ры Э.Г. Ис­то­ми­на, М.А. По­ля­ко­ва, 1997); биб­лио­гра­фические ука­за­те­ли Г.Д. Зло­чев­ско­го «Рус­ская усадь­ба: ис­то­ри­ко-биб­лио­гра­фи­че­ский об­зор ли­те­ра­ту­ры (1787-1992)» (2003) и «Ста­рин­ные усадь­бы и да­чи Под­мос­ко­вья: биб­лио­гра­фи­че­ский ука­за­тель (1992-2006)» (2008). В ОИРУ фор­ми­ру­ет­ся ар­хив, ком­плек­ту­ет­ся биб­лио­те­ка, дей­ст­ву­ет сайт в Ин­тер­не­те.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)