ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ
ОБЩЕСТВО ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ (ОИДР; в 1837-1917 годах Императорское) - научное общество в России и СССР, первое в стране историческое общество.
Основано в 1804 году при Московском университете по инициативе А.Л. Шлёцера. Действовало до 1929 года с перерывами зимой 1810/1811, в 1812-1815, 1923-1925 годах. Деятельность осуществляло на добровольные пожертвования, с 1837 года и на государственные средства. Устав утверждён в 1811 году (составлен в 1810 году попечителем Московского университета П.И. Голенищевым-Кутузовым (смотри Голенищевы-Кутузовы) по распоряжению министра народного просвещения графа А.К. Разумовского), изменён в 1816 и 1893 годах, дополнен в 1922 году. Намеревалось «привести в ясность» историю России. Первоначально главной задачей ОИДР была публикация полного свода русских летописей (до 1830-х годов, когда была образована первая Археографическая комиссия), затем сбор материалов и подготовка на их основе исследований по отечественной истории. Объединяло историков, архивистов и любителей древности. Включало действительных членов, членов-соревнователей, благотворителей (с 1811 года) и почетных членов (с 1816 года). По уставу 1811 года численность действительных членов ограничивалась 30 людьми, по уставу 1893 - 100. В 1928 году в ОИДР состояло 65 действительных членов. Среди действительных членов ОИДР в разные годы - Н.Н. Бантыш-Каменский, С.В. Бахрушин, С.К. Богоявленский, С.Б. Веселовский, Ю.В. Готье, Н.М. Дружинин, К.Ф. Калайдович, Н.М. Карамзин, П.Н. Милюков, А.И. Мусин-Пушкин, книга М.А. Оболенский, В.И. Пичета, С.Ф. Платонов, А.Е. Пресняков, П.М. Строев, М.Н. Тихомиров, В.М. Ундольский, А.А. Шахматов. Заседания ОИДР проводились с различной степенью регулярности (56 в 1857-1877 годах, свыше 100 в 1893-1903 годах).
ОИДР издавало «Записки и труды Общества…» (ч. 1-8, 1815-1837), «Русские достопамятности» (ч. 1-3, 1815-1844), «Русский исторический сборник» (т. 1-7, 1837-1844), «Временник Общества…» (книги 1-25, 1849-1857), «Чтения в Обществе…» (1846-1848, 1858-1918, всего 264 книги). В них публиковались главным образом документы (в том числе иностранные), а также отдельные исследования, критические заметки. Тематику изданий ОИДР в значительной степени определял секретарь общества, с 1837 года являвшийся редактором его периодических изданий: М.П. Погодин (1836-1845), О.М. Бодянский (1845-1848, 1857-1877), И.Д. Беляев (1848-1857), Андрей Н. Попов (1877-1881), Е.В. Барсов (1881-1907), М.К. Любавский (1907-1917), С.А. Белокуров (1917-1918), М.М. Богословский (с 1919 года). Среди исторических источников, опубликованных ОИДР, - письма князю В.В. Голицыну (1643-1714) («Временник…», 1850-1852, книги 6-8, 10, 12-13), «Архив военно-походной Канцелярии графа П.А. Румянцева-Задунайского» («Чтения...», 1865, книги 1-2, 1866, книга 1, 1875, книга 4, 1876, книги 1-2), «Сотницы, грамоты и записи» (1902, книга 2, 1903, книга 3, 1904, книга 4, 1908, книга 4, 1909, книга 4, 1911, книга 3, 1913, книга 4), «Разрядные записи за Смутное время (7113-7121 годы)» (1907, книги 2-3), «Акты писцового дела» (1913, книги 2-4), серия документов под общим названием «Смутное время Московского государства» (1910, книга 3, 1911, книга 4, 1912, книги 1-2, 1915, книги 2, 4, 1916, книга 1, 1918, книга 1), документы и воспоминания о В.О. Ключевском (1914, книга 1). Среди научных сочинений - «О доходах Московского государства» (1884, книга 4, 1885, книга 1-2) И.Д. Беляева, «История Русской церкви» (1900, книга 1, 1904, книги 2-3, 1906, книга 2, 1916, книга 4) и «История канонизации святых в Русской церкви» (1903, книга 1) Е.Е. Голубинского, «Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719-1727 годов» М.М. Богословского (1902, книги 3-4). К началу XX века библиотека ОИДР содержала около 1,5 тысяч рукописей, свыше 4,5 тысяч отдельных исторических актов, свыше 14 тысяч томов книг и периодических изданий (ныне - в РГБ).
В 1929-1930 годах многие члены ОИДР репрессированы по «Академическому делу» и так называемому делу славистов. Председатели ОИДР: Х.А. Чеботарёв (1804-1810), П.П. Бекетов (1810/1811-1821), А.Ф. Малиновский (1821-1823, 1830-1836), А.А. Писарев (1823-1830), граф С.Г. Строганов (1836-1848, 1857-1874), А.Д. Чертков (1849-1857; избран в 1848 году), М.П. Погодин (1875), граф Д.Н. Толстой (Толстой-Знаменский) (1876-1879), С.М. Соловьёв (1879), И.Е. Забелин (1879-1888), Ю.Д. Филимонов (1888-1893; временный председатель), В.О. Ключевский (1893-1905), В.Г. Глазов (1906-1918, с 1917 года формально), М.К. Любавский (1917-1929, до 1919 года - временный председатель).