ОБЩЕСТВО ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ
ОБЩЕСТВО ГАЛЛИПОЛИЙЦЕВ - одна из крупнейших организаций российской военной эмиграции.
Учреждено 22 ноября 1921 года группой генералов и офицеров 1-го армейского корпуса «Русской армии» генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля, эвакуированного из России и фактически интернированного в районе города Галлиполи (ныне Гелиболу, Турция; к началу 1921 года корпус насчитывал свыше 25 тысяч человек). Инициаторы создания - капитан В.В. Орехов, штабс-капитан Н.З. Рыбинский и подпоручик В.Х. Даватц. Организаторы надеялись, что Общество галлиполийцев позволит сохранить единство личного состава корпуса после его вывода с Галлипольского полуострова и расформирования. Членами общества могли быть все оказавшиеся в Галлиполи военнослужащие корпуса и сопровождавшие корпус гражданские лица. Впоследствии в Общество галлиполийцев принимали и членов других военных организаций русского зарубежья. После образования Русского общевоинского союза (1924) Общество галлиполийцев вошло в его состав. Руководящие органы Общества галлиполийцев: съезд представителей, совет (первый председатель - генерал-лейтенант М.И. Репьев; почетный председатель - командир 1-го армейского корпуса генерал от инфантерии А.П. Кутепов), главное правление как высший исполнительный орган (первый председатель - генерал-майор Б.А. Штейфон), ревизионная комиссия. Почетным председателем Общества галлиполийцев был избран Врангель. После вывода корпуса в Болгарию и Королевство сербов, хорватов и словенцев руководящие органы Общества галлиполийцев располагались в Тырново (Болгария, с 1921 года), Белграде (с 1922 года), Софии (с 1927 года). Численность общества свыше 12 тысяч человек в 1924 году, в дальнейшем неуклонно снижалась. Состояло из отделов прежде всего в Болгарии и Югославии, затем также во Франции (Союз галлиполийцев - самый крупный отдел в 1930-е годы), Венгрии, Бельгии, Чехословакии. Действовали также местные отделения Общества галлиполийцев (в США и Люксембурге), группы в Сирии и Китае. Общество галлиполийцев провозглашало свою внепартийность, в то же время заявляло о своей непримиримости к советской власти и коммунистическому движению. При отделах Общества галлиполийцев действовали военно-учебные кружки и курсы, культурные учреждения, организации взаимопомощи, устраивались диспуты и доклады. Общество издавало «Вестник Главного правления Общества галлиполийцев» (Белград, 1923-1926), «Вестник Общества галлиполийцев» (София, 1933-1939, с 1937 года «Вестник галлиполийцев», с 1938 года «Галлиполийский вестник»). Местные организации также издавали многочисленные информационные бюллетени и «листки». В 1920-е годы несколько членов Общества галлиполийцев погибли при попытках организации подпольной работы в СССР. Галлиполийцы поддержали великого князя Николая Николаевича Младшего в вопросе о престолонаследии и осудили принятие великим князем Кириллом Владимировичем титула императора. Группа членов общества участвовала в Гражданской войне в Испании на стороне Ф. Франко. Во 2-ю мировую войну многие галлиполийцы служили в Русском охранном корпусе в Югославии, созданном с разрешения германских оккупационных властей. По окончании войны Общество галлиполийцев возобновило деятельность в рамках Русского общевоинского союза: в Париже образовано временное главное правление (1950), учреждены или восстановлены отделы в Бельгии, Франции, США (1950) и Южной Америке (1951), отделения в Австралии, Марокко, Испании, ФРГ (с 1956 года отдел). Отдел в США издавал ежемесячный журнал «Перекличка» (Нью-Йорк, 1951-1970). В 2008 году во Франции основан Союз потомков галлиполийцев.
В 1921 году по проекту подпоручика Н.Н. Акатьева в Галлиполи возведён памятник скончавшимся в Галлиполийском лагере офицерам и солдатам «Русской армии» (разрушен в результате землетрясения в 1949 году, восстановлен в 2008 году).