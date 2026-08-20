ОБЩЕСТВО БЫВШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЕВ
ОБЩЕСТВО БЫВШИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЕВ - общественная организация в РСФСР и СССР.
Основано в 1921 году в Москве по инициативе Ф.Э. Дзержинского, П.П. Маслова, Д.И. Новомирского, Н.И. Петрова-Павлова, Я.Э. Рудзутака, Л.А. Старр, М.П. Томского, Е.М. Ярославского и других. Объединяло представителей революционных партий и движений, действовавших ранее в Российской империи, - народничества, социалистов-революционеров партии, большевиков, меньшевиков, анархистов, Бунда и других. Преобладали бывшие эсеры, а также большевики (фактически руководили обществом). Общество ставило целью консолидировать бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев на большевистской платформе, оказывать им материальную помощь, изучать и пропагандировать историю революционного движения в Российской империи, увековечивать память о нём. Членом общества мог стать человек, находившийся в прошлом на каторге и в ссылке за революционную деятельность и не подававший прошение о помиловании, а также не выступавший против советской власти после 1917 года. Численность: свыше 200 человек (1921), свыше 1,6 тысяч (1925), свыше 2,1 тысяч (1927), свыше 2,8 тысяч человек (1933). Среди членов общества в разное время: О.В. Аптекман, А.Р. Гоц, Ф.Я. Кон, Н.А. Морозов, М.В. Новорусский, В.С. Панкратов, А.В. Прибылёв, А.П. Прибылёва-Корба, И.В. Сталин, Е.Д. Стасова, Л.Д. Троцкий, В.Н. Фигнер, М.Ф. Фроленко, С.П. Швецов, А.В. Якимова-Диковская. Руководящие органы - общее собрание членов, с 1924 года - съезд (состоялись в 1924, 1925, 1928, 1931 годах) и Центральный совет (избирал из своего состава постоянно действующий Президиум) во главе со старостой (с 1921 года последовательно Томский, И.А. Теодорович, Рудзутак, в 1925-1935 годах Ярославский). В структуре общества работали различные комиссии (отделы с 1934 года) и исторические секции. Общество имело филиалы (свыше 50 в 1928 году), наиболее крупные - в Ленинграде, Тифлисе, Минске, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Киеве, Курске, Харькове, Иркутске, Одессе. При Московском и Ленинградском отделениях ОБПКиСП образованы землячества, объединявшие бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев по месту отбывания наказания (Александровское, Шлиссельбургское, Нерчинское и др.). ОБПКиСП финансировалось за счёт государственных дотаций, финансовой поддержки ВЦСПС и Центросоюза, членских взносов, отчислений от прибыли организованных при обществе фабрики химико-пищевых продуктов «Политкаторжанин», производственных артелей «Полиграфтруд», «Технохимик», «Химкраска», «Цветмет» и др. При обществе действовали издательство (1921-1935) и книжный магазин «Маяк» (с 1922), Центральный музей ОБПКиСП в Москве с архивом и библиотекой (с 1926 года), Историко-революционный театр (с 1926 года), для общества был выстроен Центральный дом каторги и ссылки (1935; архитекторы В.А. Веснин и А.А. Веснин; в 1936 году передан под кинотеатр «Первый», ныне Центральный дом киноактёра).
Члены общества организовали специальный поезд, на котором в 1921-1922 годах вывезли из Поволжья в другие регионы около 3 тысяч голодающих детей, в 1922 году совместно с Обществом старых большевиков явились инициаторами создания Международной организации помощи борцам революции. Выступали с лекциями на предприятиях и в учреждениях, на радио, проводили экскурсии, шефствовали над школами, воинскими подразделениями, детскими колониями для беспризорных, сельскими поселениями и др. Имели персональные пенсии, льготы по квартплате, проезду в транспорте, пользовались закрытыми продовольственными и промтоварными распределителями, лечились и отдыхали в специальных санаториях, домах отдыха. Их дети и внуки направлялись в специальные детские лагеря, имели преимущества при поступлении в вузы наравне с детьми рабочих. Для членов общества в начале 1930-х годов построены жилые дома; наиболее известные - в Москве (архитекторы Н.В. Ликин, Д.П. Знаменский, С.П. Леонтович, С.М. Растрепин), Ленинграде (архитекторы Г.А. Симонов, П.В. Абросимов, А.Ф. Хряков), Новосибирске (архитектор Б.А. Гордеев).
Общество выпускало журнал «Каторга и ссылка» (1921-1935, до 1922 года назывался «Историко-революционный бюллетень», «Историко-революционный вестник»), в котором публиковались воспоминания революционных деятелей, архивные документы, исследовательские статьи. Издавало «Бюллетень Центрального совета…» (1930-1933). Опубликовало биобиблиографический словарь «Деятели революционного движения в России» (т. 1-3, 5, 1927-1934), сборники воспоминаний, документов и исследований «На волю из царских тюрем» (1927), «Декабристы и их время» (т. 1-2, 1928-1932), «Революционное движение среди евреев» (1930), «Десять лет, 1921-1931» (1931; к 10-й годовщине деятельности ОБПКиСП), биобиблиографические справочники о членах общества («Политическая каторга и ссылка», 1929, 1934) и др. Печатало книги в сериях «Дешёвая историко-революционная библиотека» (263 наименования), «Историко-революционная библиотека» (55), «Классики революционной мысли домарксистского периода» (4).
С начала 1930-х годов в центральной партийной печати стали появляться обвинения в адрес ОБПКиСП в фальсификации истории большевизма и либеральном отношении к меньшевикам и троцкистам. После убийства в 1934 году С.М. Кирова некоторые члены общества были арестованы. По указанию руководителей ВКП(б) экстренный пленум Центрального совета общества 23 июня 1935 года принял решение о его самоликвидации, которое объяснил тем, что ОБПКиСП выполнило свои задачи, а окрепшее Советское государство «целиком может принять на себя обеспечение нужд» его членов [решение утверждено 25 июня ЦИК СССР, 26 июня - Политбюро ЦК ВКП(б)]. В состав ликвидационной комиссии вошли 5 человек, в том числе Н.И. Ежов и Е.М. Ярославский. Льготы членов общества сохранялись. В 1937-1938 годах, во время политики «Большого террора», многие бывшие политкаторжане и ссыльнопоселенцы подверглись репрессиям.