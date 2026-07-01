ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ - ме­ст­ные де­мо­кра­тические ор­га­ны вла­сти в Рос­сии в пе­ри­од ме­ж­ду Фев­раль­ской и Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ция­ми 1917 года .

Пер­вы­ми, как пра­ви­ло, воз­ни­ка­ли гу­берн­ские ко­ми­те­ты. Они со­з­да­ва­лись пре­имущественно гу­берн­ски­ми зем­ст­ва­ми и городскими об­щественными управ­ле­ния­ми по­сле по­лу­че­ния из­вес­тий о Февральской ре­во­лю­ции по при­ме­ру Временного комитета Государственной ду­мы для во­дво­ре­ния по­ряд­ка в Пет­ро­гра­де и для сно­ше­ния с уч­ре­ж­де­ния­ми и ли­ца­ми. В ря­де го­ро­дов ини­циа­то­ра­ми соз­да­ния Общественных исполнительных комитетов вы­сту­па­ли другие ор­га­ны, вклю­чая Со­ве­ты. Име­ли различные на­зва­ния: комитет об­щественной безо­пас­но­сти (Яро­слав­ская губерния), вре­мен­ный гу­берн­ский комитет (Твер­ская губерния), гу­берн­ский вре­мен­ный ис­пол­ни­тель­ный комитет (Вла­ди­мир­ская губерния), гу­берн­ский объ­е­ди­нён­ный комитет об­щественной безо­пас­но­сти (Ко­ст­ром­ская губерния), гу­берн­ский ис­пол­ни­тель­ный комитет (Во­ро­неж­ская, Ни­же­го­род­ская гу­бер­нии), гу­берн­ский ис­пол­нительный комитет об­щественных ор­га­ни­за­ций (Туль­ская губерния) и т. д. В ко­ми­те­ты во­шли главным образом дея­те­ли са­мо­управ­ле­ния, пред­при­ни­ма­те­ли, в те­че­ние не­сколь­ких не­дель по­сле Февральской ре­во­лю­ции в них на­пра­ви­ли сво­их пред­ста­ви­те­лей так­же все круп­ные об­щественные ор­га­ни­за­ции (Со­ве­ты ра­бо­чих, сол­дат­ских и кре­сть­ян­ских де­пу­та­тов, сол­дат­ские ко­ми­те­ты, проф­сою­зы слу­жа­щих, учи­те­лей, вра­чей, ре­мес­лен­ни­ков, коо­пе­ра­тив­ные ор­га­ни­за­ции и др.), а так­же ра­бо­чие круп­ных фаб­рик, ме­щан­ские об­ще­ст­ва, во­ло­ст­ные схо­ды и т. д. Ко­ми­те­ты при­об­ре­ли де­мо­кра­тический ха­рак­тер, в них бы­ли так или ина­че пред­став­ле­ны прак­ти­че­ски все слои на­се­ле­ния. Со­стоя­ли из об­ще­го со­б­ра­ния, пре­зи­диу­ма, ко­мис­сий (сре­ди них - след­ст­вен­ные и су­деб­ные). В сво­ей дея­тель­но­сти ко­ми­те­ты ис­поль­зо­ва­ли ап­па­рат гу­берн­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции, мог­ли опи­рать­ся на под­держ­ку Со­ве­тов. В те­че­ние мар­та 1917 года ста­ли соз­да­вать­ся так­же уезд­ные, го­род­ские и во­ло­ст­ные ис­пол­нительные ко­ми­те­ты. Во­ло­ст­ные ис­пол­нительные ко­ми­те­ты под дав­ле­ни­ем кре­сть­ян­ст­ва к кон­цу вес­ны 1917 года ис­клю­чи­ли из свое­го со­ста­ва пред­ста­ви­те­лей других со­циаль­ных групп, фак­ти­че­ски пре­вра­ти­лись в ор­га­ны об­щин­но­го са­мо­управ­ле­ния.

Общественные исполнительные комитеты уча­ст­во­ва­ли в от­ст­ра­не­нии гу­бер­на­то­ров от вла­сти, зая­ви­ли Вре­мен­но­му пра­ви­тель­ст­ву о сво­ей под­держ­ке. Од­на­ко они не­ред­ко от­ка­зы­ва­лись при­знать на­зна­чен­ных пра­ви­тель­ст­вом ру­ко­во­ди­те­лей ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции - гу­берн­ских и уезд­ных ко­мис­са­ров, вы­би­ра­ли ко­мис­са­ров из сво­ей сре­ды. На во­ло­ст­ные ис­пол­нительные ко­ми­те­ты Временное пра­ви­тель­ст­во 19 мар­та (1 апреля) воз­ло­жи­ло административную власть в во­лос­тях (од­на­ко к это­му мо­мен­ту мно­гие из них уже при­ня­ли де­ла во­ло­ст­ных прав­ле­ний и от­стра­ни­ли от вла­сти во­ло­ст­ных стар­шин). 1 (14) апреля пра­ви­тель­ст­во раз­ре­ши­ло уезд­ным ис­пол­нительным ко­ми­те­там из­би­рать кан­ди­да­тов на по­сты уезд­ных ко­мис­са­ров, с по­сле­дую­щим ут­вер­жде­ни­ем ми­ни­ст­ром внутренних дел. Гу­берн­ские и уезд­ные ко­ми­те­ты по­лу­чи­ли от­каз пра­ви­тель­ст­ва в фи­нан­си­ро­ва­нии, дей­ст­во­ва­ли пре­имущественно за счёт доб­ро­воль­ных по­жерт­во­ва­ний и зай­мов, ко­то­рые пре­дос­тав­ля­ли зем­ст­ва, городской ду­мы и коо­пе­ра­ти­вы. Во­ло­ст­ные ко­ми­те­ты для обес­пе­че­ния сво­ей дея­тель­но­сти вво­ди­ли специальный по­зе­мель­ный на­лог.

Общественные исполнительные комитеты де­ле­ги­ро­ва­ли сво­их пред­ста­ви­те­лей в зем­ст­ва и городской ду­мы, уча­ст­во­ва­ли в соз­да­нии фаб­рич­но-за­вод­ских ко­ми­те­тов и при­ми­ри­тель­ных ка­мер, не­по­сред­ст­вен­но вме­ши­ва­лись в уре­гу­ли­ро­ва­ние спо­ров ме­ж­ду ра­бо­чи­ми и хо­зяе­ва­ми пред­при­ятий. Фор­ми­ро­ва­ли ми­ли­цию и в пер­вое вре­мя ру­ко­во­ди­ли ею (в ап­ре­ле фи­нан­си­ро­ва­ние ми­ли­ции бы­ло пе­ре­да­но ор­га­нам зем­ско­го са­мо­управ­ле­ния, во­ло­ст­ные ко­ми­те­ты со­хра­ня­ли кон­троль над ми­ли­ци­ей и позд­нее). Изу­ча­ли до­ку­мен­ты по­ли­тической по­ли­ции, пуб­ли­ко­ва­ли спи­ски её со­труд­ни­ков, рас­сле­до­ва­ли их дея­тель­ность. За­ни­ма­лись во­про­са­ми про­до­вольственного обес­пе­че­ния ме­ст­но­го на­се­ле­ния и уре­гу­ли­ро­ва­ни­ем аг­рар­ных от­но­ше­ний, под­чи­ни­ли се­бе ра­бо­ту про­до­вольственных и зе­мель­ных ко­ми­те­тов, при­ме­ня­ли чрез­вы­чай­ные ме­ры, вплоть до при­ну­дительного изъ­я­тия за­па­сов по сни­жен­ным це­нам у по­ме­щи­ков, куп­цов и кре­сть­ян (дея­тель­ность ко­ми­те­тов спо­соб­ст­во­ва­ла сры­ву государственной за­го­то­вительной кам­па­нии, на­прав­лен­ной на обес­пе­че­ние про­до­воль­ст­ви­ем ар­мии). Во­ло­ст­ные ис­пол­нительные ко­ми­те­ты вы­сту­па­ли в ка­че­ст­ве ор­га­ни­за­то­ров за­хва­та не­кре­сть­ян­ских зе­мель. Уезд­ные и гу­берн­ские ис­пол­нительные ко­ми­те­ты в зе­мель­ных во­про­сах так­же тя­го­те­ли к под­держ­ке кре­сть­ян­ских тре­бо­ва­ний пе­ре­де­ла зем­ли, но вме­сте с тем стре­ми­лись дос­тиг­нуть оп­ре­де­лён­но­го ком­про­мис­са ме­ж­ду круп­ны­ми зем­ле­вла­дель­ца­ми и кре­сть­ян­ст­вом.

По­пыт­ки Общественных исполнительных комитетов ре­шить наи­бо­лее ост­рые про­бле­мы ме­ст­ной жиз­ни ока­за­лись тщет­ны­ми, они те­ря­ли до­ве­рие ши­ро­ких масс; Со­ве­ты по ме­ре то­го, как пре­об­ла­даю­щее влия­ние в них по­лу­ча­ли боль­ше­ви­ки, сво­ра­чи­ва­ли со­труд­ни­че­ст­во с Общественными исполнительными комитетами. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции Общественные исполнительные комитеты бы­ли уп­разд­не­ны во­ен­но-ре­во­лю­ци­он­ны­ми ко­ми­те­та­ми на ос­но­ва­нии по­ста­нов­ле­ний 2-го Все­российского съез­да Со­ве­тов ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов [25-27 октября (7-9 но­ября)].

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)