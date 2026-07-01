ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ - местные демократические органы власти в России в период между Февральской и Октябрьской революциями 1917 года.
Первыми, как правило, возникали губернские комитеты. Они создавались преимущественно губернскими земствами и городскими общественными управлениями после получения известий о Февральской революции по примеру Временного комитета Государственной думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами. В ряде городов инициаторами создания Общественных исполнительных комитетов выступали другие органы, включая Советы. Имели различные названия: комитет общественной безопасности (Ярославская губерния), временный губернский комитет (Тверская губерния), губернский временный исполнительный комитет (Владимирская губерния), губернский объединённый комитет общественной безопасности (Костромская губерния), губернский исполнительный комитет (Воронежская, Нижегородская губернии), губернский исполнительный комитет общественных организаций (Тульская губерния) и т. д. В комитеты вошли главным образом деятели самоуправления, предприниматели, в течение нескольких недель после Февральской революции в них направили своих представителей также все крупные общественные организации (Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, солдатские комитеты, профсоюзы служащих, учителей, врачей, ремесленников, кооперативные организации и др.), а также рабочие крупных фабрик, мещанские общества, волостные сходы и т. д. Комитеты приобрели демократический характер, в них были так или иначе представлены практически все слои населения. Состояли из общего собрания, президиума, комиссий (среди них - следственные и судебные). В своей деятельности комитеты использовали аппарат губернской администрации, могли опираться на поддержку Советов. В течение марта 1917 года стали создаваться также уездные, городские и волостные исполнительные комитеты. Волостные исполнительные комитеты под давлением крестьянства к концу весны 1917 года исключили из своего состава представителей других социальных групп, фактически превратились в органы общинного самоуправления.
Общественные исполнительные комитеты участвовали в отстранении губернаторов от власти, заявили Временному правительству о своей поддержке. Однако они нередко отказывались признать назначенных правительством руководителей местной администрации - губернских и уездных комиссаров, выбирали комиссаров из своей среды. На волостные исполнительные комитеты Временное правительство 19 марта (1 апреля) возложило административную власть в волостях (однако к этому моменту многие из них уже приняли дела волостных правлений и отстранили от власти волостных старшин). 1 (14) апреля правительство разрешило уездным исполнительным комитетам избирать кандидатов на посты уездных комиссаров, с последующим утверждением министром внутренних дел. Губернские и уездные комитеты получили отказ правительства в финансировании, действовали преимущественно за счёт добровольных пожертвований и займов, которые предоставляли земства, городской думы и кооперативы. Волостные комитеты для обеспечения своей деятельности вводили специальный поземельный налог.
Общественные исполнительные комитеты делегировали своих представителей в земства и городской думы, участвовали в создании фабрично-заводских комитетов и примирительных камер, непосредственно вмешивались в урегулирование споров между рабочими и хозяевами предприятий. Формировали милицию и в первое время руководили ею (в апреле финансирование милиции было передано органам земского самоуправления, волостные комитеты сохраняли контроль над милицией и позднее). Изучали документы политической полиции, публиковали списки её сотрудников, расследовали их деятельность. Занимались вопросами продовольственного обеспечения местного населения и урегулированием аграрных отношений, подчинили себе работу продовольственных и земельных комитетов, применяли чрезвычайные меры, вплоть до принудительного изъятия запасов по сниженным ценам у помещиков, купцов и крестьян (деятельность комитетов способствовала срыву государственной заготовительной кампании, направленной на обеспечение продовольствием армии). Волостные исполнительные комитеты выступали в качестве организаторов захвата некрестьянских земель. Уездные и губернские исполнительные комитеты в земельных вопросах также тяготели к поддержке крестьянских требований передела земли, но вместе с тем стремились достигнуть определённого компромисса между крупными землевладельцами и крестьянством.
Попытки Общественных исполнительных комитетов решить наиболее острые проблемы местной жизни оказались тщетными, они теряли доверие широких масс; Советы по мере того, как преобладающее влияние в них получали большевики, сворачивали сотрудничество с Общественными исполнительными комитетами. После Октябрьской революции Общественные исполнительные комитеты были упразднены военно-революционными комитетами на основании постановлений 2-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов [25-27 октября (7-9 ноября)].