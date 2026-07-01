ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - добровольное самоуправляемое некоммерческое публичное объединение граждан, создаваемое ими по своей инициативе в соответствии с их общественными интересами для проявления общественной инициативы и развития личности («для общей пользы»).
К числу общественных объединений относятся политические партии (объединения особого рода), профсоюзы, крестьянские союзы, объединения работодателей, союзы журналистов, художников, объединения молодёжи, национально-культурные автономии и др. Они защищают социально-экономические, культурные и иные неполитические интересы своих членов, заботятся о соблюдении их прав, выдвигают требования и предложения к органам власти, участвуют в воспитании человека, его развитии. Характер интересов и цель общественных объединений отличает их от множества других группировок и объединений (например, от религиозных объединений, клубов по интересам или акционерных обществ). В зарубежной литературе общественные объединения (кроме партий) принято называть «неправительственными организациями» или «группами давления». Понятие «неправительственная организация» отграничивает общественные объединения от властвующих организационных формирований (публично-правовых образований, коллегиальных органов государства и др.), понятие «группа давления» отграничивает общественные объединения от политических партий, которые не только оказывают давление на власть, но прежде всего борются за неё. В некоторых зарубежных странах законы прямо запрещают непартийным общественным объединениям участие в политике (запрет выдвигать кандидатов на выборах и участвовать в избирательной борьбе).
Первоначально правовое положение общественных объединений регулировалось общими законами об ассоциациях. Ныне такой порядок сохранился в немногих странах. Обычно приняты отдельные законы о политических партиях и различных видах других общественных объединений (о профсоюзах, объединениях в области культуры, спортивных, детских и молодёжных и др.). В России действуют общий закон об общественных объединениях (1995), отдельный закон о политических партиях (2001) и развитое законодательство о различных видах других общественных (непартийных) объединений.
В РФ предусматривается возможность создания пяти видов общественных объединений: общественная организация (некоторые общественные объединения, например партии, профсоюзы, могут иметь только форму организации), общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение, орган общественной самодеятельности. Отличительной чертой формы «организация» является членство, оформленное решениями о приёме после подачи заявления (реже - устного), в организации ведётся учёт членов, существует строгая дисциплина, иногда уплачиваются членские взносы. Общественное движение - широкое массовое объединение (например, по охране окружающей среды), обычно не имеющее устава, особенно если является временным. Общественный фонд создаётся для аккумуляции средств на основе добровольных взносов и использования имущества фонда на общественно полезные цели (например, фонды для поощрения научных исследований). Общественное учреждение имеет задачей оказание конкретных социальных услуг населению (например, общественные юридические консультации). Организации общественной самодеятельности существуют на местном уровне, при отдельных учреждениях (например, родительские комитеты в школах). Этот перечень видов общественных объединений не является исчерпывающим, возможны и на практике существуют также другие общественные объединения (общественное самоуправление, ассоциации, комитеты и т. д.).
В общественных объединениях могут состоять лица обычно с 18 лет (в партиях, в национально-культурных автономиях - только граждане РФ, во многих других - и неграждане). В молодёжных организациях в России можно состоять с 14 лет, в детских общественных объединениях - с 8 лет. Общественные объединения могут создаваться в масштабах государства, иногда только в субъектах Федерации, в территориальных автономиях, в крупных муниципальных образованиях (национально-культурные автономии или спортивные объединения). Наряду с такими общественными объединениями, в РФ, как и в других странах, действуют отделения некоторых объединений международного характера или отдельных стран, создаются и объединения иностранцев, например землячества иностранных студентов, обучающихся в России. Для создания общественных объединений в России достаточно трёх членов, во Франции, Японии - двух (кроме партий и некоторых других организаций). Объединение считается созданным со времени проведения его учредительного собрания (съезда), принятия устава, выбора руководящих органов. Поскольку регистрация общественных объединений, как правило, добровольна (кроме партий), многие общественные объединения (особенно создаваемые на местном уровне) не регистрируются в уполномоченном на то государственном органе и, следовательно, не учтены, то численность общественных объединений в России определена приблизительно (450-500 тысяч человек).
После регистрации общественных объединений получают права юридические лица, то есть могут участвовать в различных правоотношениях, в том числе обращаться с исками в суд. Отказ в регистрации возможен лишь в случае противоречия целей объединения закону или неправильного оформления документов. Незарегистрированные общественные объединения тоже имеют определённые права, пользуются защитой государства и несут обязанности по выполнению законов и своих уставов. Они вправе свободно распространять информацию о своей деятельности, проводить собрания (в закрытых помещениях), пикетирование, подавать предложения в органы государственной власти и местного самоуправления, но, не будучи юридическими лицами, не могут обращаться в суд. Незарегистрированные общественные объединения не являются нелегальными (незаконными), но любые общественные объединения должны соответствовать принципу законности: создаваться в целях, не противоречащих конституции и законам государства. Нелегальные объединения действуют вопреки запрещению их законом или судом. Во всех странах запрещаются объединения, цели или действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований; часто запрещены (в том числе в России) объединения, направленные на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Тайные объединения во всех странах запрещаются. Зарегистрированные общественные объединения (и особенно объединения, созданные в форме организаций) обязаны, обычно ежегодно, представлять регистратору (государственному органу, зарегистрировавшему общественные объединения) сведения о своей деятельности, об объёме средств, полученных от иностранных государств и международных организаций (партии и иные объединения политического характера такие средства получать не вправе), иногда - об использовании таких средств. Для отделений международных и иностранных объединений, действующих в другой стране (в том числе в России), установлены более жёсткие правила. Надзор за соблюдением ими законодательства осуществляет регистратор (в России и некоторых других странах - также прокуратура). При осуществлении надзора соответствующие органы вправе запрашивать у руководства общественных объединений копии распорядительных документов, проводить не чаще 1 раза в год финансовую проверку (партии в зарубежных странах проверяют гораздо чаще; например в Великобритании - 4 раза в год). При обнаружении нарушений закона регистратор (в некоторых странах также прокуратура) делает предупреждение. Если нарушения не устранены, деятельность организации может быть приостановлена (в некоторых странах только судом, в других - регистратором, прокуратурой). В этом случае объединение продолжает существовать, но не вправе проводить публичные мероприятия.
Ликвидировать общественные объединения или запретить его деятельность в большинстве стран может только суд (конституционный суд или суд общей юрисдикции). При ликвидации имущество общественных объединений не может делиться между его членами, участниками (как это бывает при ликвидации коммерческих организаций), оно идёт в доход государства. Продолжение деятельности объединения после решения суда или принятия соответствующего закона рассматривается как преступление, руководители такого объединения, а иногда и его члены могут нести уголовную ответственность.