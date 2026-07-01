ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - доб­ро­воль­ное са­мо­управ­ляе­мое не­ком­мер­че­ское пуб­лич­ное объ­е­ди­не­ние гра­ж­дан , соз­да­вае­мое ими по сво­ей ини­циа­ти­ве в со­от­вет­ст­вии с их об­ще­ст­вен­ны­ми ин­те­ре­са­ми для про­яв­ле­ния об­ществен­ной ини­циа­ти­вы и раз­ви­тия лич­но­сти («для об­щей поль­зы»).

К чис­лу общественных объединений от­но­сят­ся по­ли­тические пар­тии (объ­е­ди­не­ния осо­бо­го ро­да), проф­сою­зы, кре­сть­ян­ские сою­зы, объ­е­ди­не­ния ра­бо­то­да­те­лей, сою­зы жур­на­ли­стов, ху­дож­ни­ков, объ­е­ди­не­ния мо­ло­дё­жи, на­цио­наль­но-куль­тур­ные ав­то­но­мии и др. Они за­щи­ща­ют со­ци­аль­но-эко­но­мические, куль­тур­ные и иные не­по­ли­тические ин­те­ре­сы сво­их чле­нов, за­бо­тят­ся о со­блю­де­нии их прав, вы­дви­га­ют тре­бо­ва­ния и пред­ло­же­ния к ор­га­нам вла­сти, уча­ст­ву­ют в вос­пи­та­нии че­ло­ве­ка, его раз­ви­тии. Ха­рак­тер ин­те­ре­сов и цель общественных объединений от­ли­ча­ет их от мно­же­ст­ва других груп­пи­ро­вок и объ­е­ди­не­ний (например, от ре­лигиозных объ­е­ди­не­ний, клу­бов по ин­те­ре­сам или ак­цио­нер­ных об­ществ). В за­ру­беж­ной литературе общественные объединения (кро­ме пар­тий) при­ня­то на­зы­вать «не­пра­ви­тель­ст­вен­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми» или «груп­па­ми дав­ле­ния». По­ня­тие «не­пра­ви­тель­ст­вен­ная ор­га­ни­за­ция» от­гра­ни­чи­ва­ет общественные объединения от вла­ст­вую­щих ор­га­ни­за­ци­он­ных фор­ми­ро­ва­ний (пуб­лич­но-пра­во­вых об­ра­зо­ва­ний, кол­ле­ги­аль­ных ор­га­нов го­су­дар­ст­ва и др.), по­ня­тие «груп­па дав­ле­ния» от­гра­ни­чи­ва­ет общественные объединения от по­ли­тических пар­тий, ко­то­рые не толь­ко ока­зы­ва­ют дав­ле­ние на власть, но пре­ж­де все­го бо­рют­ся за неё. В не­ко­то­рых за­ру­беж­ных стра­нах за­ко­ны пря­мо за­пре­ща­ют не­пар­тий­ным общественным объединениям уча­стие в по­ли­ти­ке (за­прет вы­дви­гать кан­ди­да­тов на вы­бо­рах и уча­ст­во­вать в из­би­рательной борь­бе).

Пер­во­на­чаль­но пра­во­вое по­ло­же­ние общественных объединений ре­гу­ли­ро­ва­лось об­щи­ми за­ко­на­ми об ас­со­циа­ци­ях. Ны­не та­кой по­ря­док со­хра­нил­ся в не­мно­гих стра­нах. Обыч­но при­ня­ты отдельные за­ко­ны о по­ли­тических пар­ти­ях и различных ви­дах дру­гих общественных объединений (о проф­сою­зах, объ­е­ди­не­ни­ях в об­лас­ти куль­ту­ры, спор­тив­ных, дет­ских и мо­ло­дёж­ных и др.). В Рос­сии дей­ст­ву­ют об­щий за­кон об об­щественных объ­е­ди­не­ни­ях (1995), от­дель­ный за­кон о по­ли­тических пар­ти­ях (2001) и раз­ви­тое за­ко­но­да­тель­ст­во о различных ви­дах других об­щественных (не­пар­тий­ных) объ­е­ди­не­ний.

В РФ пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся воз­мож­ность соз­да­ния пя­ти ви­дов общественных объединений: об­щественная ор­га­ни­за­ция (не­ко­то­рые общественные объединения, например пар­тии, проф­сою­зы, мо­гут иметь толь­ко фор­му ор­га­ни­за­ции), об­щественное дви­же­ние, об­щественный фонд, об­щественное уч­ре­ж­де­ние, ор­ган об­щественной са­мо­дея­тель­но­сти. От­ли­чи­тель­ной чер­той фор­мы «ор­га­ни­за­ция» яв­ля­ет­ся член­ст­во, оформ­лен­ное ре­ше­ния­ми о приё­ме по­сле по­да­чи за­яв­ле­ния (ре­же - уст­но­го), в ор­га­ни­за­ции ве­дёт­ся учёт чле­нов, су­ще­ст­ву­ет стро­гая дис­ци­п­ли­на, ино­гда уп­ла­чи­ва­ют­ся член­ские взно­сы. Об­ществен­ное дви­же­ние - ши­ро­кое мас­со­вое объ­е­ди­не­ние (например, по ох­ра­не ок­ру­жаю­щей сре­ды), обыч­но не имею­щее ус­та­ва, осо­бен­но ес­ли яв­ля­ет­ся вре­мен­ным. Об­ще­ст­вен­ный фонд соз­да­ёт­ся для ак­ку­му­ля­ции средств на ос­но­ве доб­ро­воль­ных взно­сов и ис­поль­зо­ва­ния иму­ще­ст­ва фон­да на об­ще­ст­вен­но по­лез­ные це­ли (например, фон­ды для по­ощ­ре­ния на­учных ис­сле­до­ва­ний). Об­ществен­ное уч­ре­ж­де­ние име­ет за­да­чей ока­за­ние кон­крет­ных со­ци­аль­ных ус­луг на­се­ле­нию (например, об­щественные юри­дические кон­суль­та­ции). Ор­га­ни­за­ции об­ще­ст­вен­ной са­мо­дея­тель­но­сти су­ще­ст­ву­ют на ме­ст­ном уров­не, при отдельных уч­ре­ж­де­ни­ях (например, ро­ди­тель­ские ко­ми­те­ты в шко­лах). Этот пе­ре­чень ви­дов общественных объединений не яв­ля­ет­ся ис­чер­пы­ваю­щим, воз­мож­ны и на прак­ти­ке су­ще­ст­ву­ют так­же дру­гие общественные объединения (об­щественное са­мо­управ­ле­ние, ас­со­циа­ции, ко­ми­те­ты и т. д.).

В общественных объединениях мо­гут со­сто­ять ли­ца обыч­но с 18 лет (в пар­ти­ях, в на­цио­наль­но-куль­тур­ных ав­то­но­ми­ях - толь­ко гра­ж­да­не РФ, во мно­гих дру­гих - и не­гра­ж­да­не). В мо­ло­дёж­ных ор­га­ни­за­ци­ях в Рос­сии мож­но со­сто­ять с 14 лет, в дет­ских общественных объединениях - с 8 лет. Общественные объединения мо­гут соз­да­вать­ся в мас­шта­бах го­су­дар­ст­ва , ино­гда толь­ко в субъ­ек­тах Фе­де­ра­ции, в тер­ри­то­ри­аль­ных ав­то­но­ми­ях, в круп­ных му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ни­ях (на­цио­наль­но-куль­тур­ные ав­то­но­мии или спор­тив­ные объ­е­ди­не­ния). На­ря­ду с та­ки­ми общественными объединениями, в РФ, как и в других стра­нах, дей­ст­ву­ют от­де­ле­ния не­ко­то­рых объ­е­ди­не­ний ме­ж­ду­народного ха­рак­те­ра или отдельных стран, со­зда­ют­ся и объ­е­ди­не­ния ино­стран­цев, например зем­ля­че­ст­ва иностранных сту­ден­тов, обу­чаю­щих­ся в Рос­сии. Для соз­да­ния общественных объединений в Рос­сии дос­та­точ­но трёх чле­нов, во Фран­ции, Япо­нии - двух (кро­ме пар­тий и не­ко­то­рых других ор­га­ни­за­ций). Объ­е­ди­не­ние счи­та­ет­ся соз­дан­ным со вре­ме­ни про­ве­де­ния его уч­ре­дительного со­б­ра­ния (съез­да), при­ня­тия ус­та­ва, вы­бо­ра ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов. По­сколь­ку ре­ги­ст­ра­ция общественных объединений, как пра­ви­ло, доб­ро­воль­на (кро­ме пар­тий), мно­гие общественные объединения (осо­бен­но соз­да­вае­мые на ме­ст­ном уров­не) не ре­ги­ст­ри­ру­ют­ся в упол­но­мочен­ном на то государственном ор­га­не и, сле­до­ва­тель­но, не уч­те­ны, то чис­лен­ность общественных объединений в Рос­сии оп­ре­де­ле­на при­бли­зи­тель­но (450-500 тысяч человек).

По­сле ре­ги­ст­ра­ции общественных объединений по­лу­ча­ют пра­ва юри­дические ли­ца, то есть мо­гут уча­ст­во­вать в различных пра­во­от­но­ше­ни­ях, в том числе об­ра­щать­ся с ис­ка­ми в суд. От­каз в ре­ги­ст­ра­ции воз­мо­жен лишь в слу­чае про­ти­во­ре­чия це­лей объ­е­ди­не­ния за­ко­ну или не­пра­виль­но­го оформ­ле­ния до­ку­мен­тов. Не­за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ные общественные объединения то­же име­ют оп­ре­де­лён­ные пра­ва, поль­зу­ют­ся за­щи­той го­су­дар­ст­ва и не­сут обя­зан­но­сти по вы­пол­не­нию за­ко­нов и сво­их ус­та­вов. Они впра­ве сво­бод­но рас­про­стра­нять ин­фор­ма­цию о сво­ей дея­тель­но­сти, про­во­дить со­б­ра­ния (в за­кры­тых по­ме­ще­ни­ях), пи­ке­ти­ро­ва­ние, по­да­вать пред­ло­же­ния в ор­га­ны государственной вла­сти и ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, но, не бу­ду­чи юри­дическими ли­ца­ми, не мо­гут об­ра­щать­ся в суд. Не­за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ные общественные объединения не яв­ля­ют­ся не­ле­галь­ны­ми (не­за­кон­ны­ми), но лю­бые общественные объединения долж­ны со­от­вет­ст­во­вать прин­ци­пу за­кон­но­сти: соз­да­вать­ся в це­лях, не про­ти­во­ре­ча­щих кон­сти­ту­ции и за­ко­нам го­су­дар­ст­ва. Не­ле­галь­ные объ­е­ди­не­ния дей­ст­ву­ют во­пре­ки за­пре­ще­нию их за­ко­ном или су­дом. Во всех стра­нах за­пре­ща­ют­ся объ­е­ди­не­ния, це­ли или дей­ст­вия ко­то­рых на­прав­ле­ны на на­сильственное из­ме­не­ние кон­сти­туционного строя, под­рыв без­опас­но­сти го­су­дар­ст­ва, соз­да­ние во­оруженных фор­ми­ро­ва­ний; час­то за­пре­ще­ны (в том числе в Рос­сии) объ­е­ди­не­ния, на­прав­лен­ные на раз­жи­га­ние со­ци­аль­ной, ра­со­вой, национальной и ре­лигиозной роз­ни. Тай­ные объ­е­ди­не­ния во всех стра­нах за­пре­ща­ют­ся. За­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ные общественные объединения (и осо­бен­но объ­е­ди­не­ния, соз­дан­ные в фор­ме ор­га­ни­за­ций) обя­за­ны, обыч­но еже­год­но, пред­став­лять ре­ги­ст­ра­то­ру (государственному ор­га­ну, за­ре­ги­ст­ри­ро­вав­ше­му общественные объединения) све­де­ния о сво­ей дея­тель­но­сти, об объ­ё­ме средств, по­лу­чен­ных от иностранных го­су­дарств и ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций (пар­тии и иные объ­е­ди­не­ния по­ли­тического ха­рак­те­ра та­кие сред­ст­ва по­лу­чать не впра­ве), ино­гда - об ис­поль­зо­ва­нии та­ких средств. Для от­де­ле­ний ме­ж­ду­народных и иностранных объ­е­ди­не­ний, дей­ст­вую­щих в другой стра­не (в том числе в Рос­сии), ус­та­нов­ле­ны бо­лее жё­ст­кие пра­ви­ла. Над­зор за со­блю­де­ни­ем ими за­ко­но­да­тель­ст­ва осу­ще­ст­в­ля­ет ре­ги­ст­ра­тор (в Рос­сии и не­ко­то­рых других стра­нах - так­же про­ку­ра­ту­ра). При осу­ще­ст­в­ле­нии над­зо­ра со­от­вет­ст­вую­щие ор­га­ны впра­ве за­пра­ши­вать у ру­ко­во­дства общественных объединений ко­пии рас­по­ря­дительных до­ку­мен­тов, про­во­дить не ча­ще 1 раза в год фи­нан­со­вую про­вер­ку (пар­тии в за­ру­беж­ных стра­нах про­ве­ря­ют го­раз­до ча­ще; например в Ве­ли­ко­бри­та­нии - 4 раза в год). При об­на­ру­же­нии на­ру­ше­ний за­ко­на ре­ги­ст­ра­тор (в не­ко­то­рых стра­нах так­же про­ку­ра­ту­ра) де­ла­ет пре­ду­пре­ж­де­ние. Ес­ли на­ру­ше­ния не уст­ра­не­ны, дея­тель­ность ор­га­ни­за­ции мо­жет быть при­ос­та­нов­ле­на (в не­ко­то­рых стра­нах толь­ко су­дом, в дру­гих - ре­ги­ст­ра­то­ром, про­ку­ра­ту­рой ). В этом слу­чае объ­е­ди­не­ние про­дол­жа­ет су­ще­ст­во­вать, но не впра­ве про­во­дить пуб­лич­ные ме­ро­прия­тия.

Ли­к­ви­ди­ро­вать общественные объединения или за­пре­тить его дея­тель­ность в боль­шин­ст­ве стран мо­жет толь­ко суд (кон­сти­ту­ци­он­ный суд или суд об­щей юрис­дик­ции). При ли­к­ви­да­ции иму­ще­ст­во общественных объединений не мо­жет де­лить­ся ме­ж­ду его чле­на­ми, уча­ст­ни­ка­ми (как это бы­ва­ет при ли­к­ви­да­ции ком­мерческих ор­га­ни­за­ций), оно идёт в до­ход го­су­дар­ст­ва. Про­дол­же­ние дея­тель­но­сти объ­е­ди­не­ния по­сле ре­ше­ния су­да или при­ня­тия со­от­вет­ст­вую­ще­го за­ко­на рас­смат­ри­ва­ет­ся как пре­сту­п­ле­ние, ру­ко­во­ди­те­ли та­ко­го объ­е­ди­не­ния, а ино­гда и его чле­ны мо­гут не­сти уго­лов­ную от­вет­ст­вен­ность.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)