ОБЩЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
ОБЩЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ в России - общественные организации в области образования.
До 1917 года действовали общества просветительные, содействовавшие развитию образования в целом; научно-педагогические, разрабатывавшие вопросы теории и школьной практики; профессиональные учительские организации, способствовавшие объединению учителей, защите их юридических и гражданских прав, повышению их профессиональной подготовки. Наиболее распространёнными были благотворительные общества вспомоществования учащимся и взаимопомощи учителей. Они создавались при отдельных учебных заведениях или как самостоятельные организации, распространявшие свою деятельность на отдельные группы населения или регионы [Общество поощрения образования в Самаре (1886), Нижегородское общество поощрения высшего образования (1894) и др.]. В конце XIX века, по данным Министерства народного просвещения (МНП), насчитывалось 193 таких общества (111 - по оказанию помощи учащимся, 47 - общества взаимопомощи учителей и 35 - собственно просветительные). В 1900 году различные благотворительные организации содержали свыше 1,3 тысяч учреждений для призрения и воспитания детей, свыше 930 заведений «дешёвого и бесплатного обучения» и 45 учреждений лечебной помощи детям. Первыми наиболее значит. просветительными организациями были Комитет грамотности при Московском обществе сельского хозяйства, основанный в 1845 году, но развернувший систематическую деятельность с 1859 года, Санкт-Петербургский комитет грамотности при Вольном экономическом обществе (1861). Комитеты занимались изданием и распространением учебной литературы, составлением библиографических списков, статистикой народного образования, создавали воскресные и вечерние школы для взрослых и пр. К 1890-м годам Московский и Санкт-Петербургский комитеты грамотности превратились в общероссийские педагогические и общественные центры. В 1896 году они преобразованы в общества грамотности и переданы в ведение МНП; выработанные правительством «нормальные» (типовые) уставы просветительных обществ регламентировали их деятельность. Получила известность и деятельность Общества распространения начального образования в Нижегородской губ. (1872), Томского общества попечения о начальном образовании (1882), усилиями которого были открыты десятки начальных школ, ремесленных и профессиональных училищ, вечерних и воскресных школ, классов и курсов. Основанный Харьковским обществом распространения в народе грамотности Народный дом (1903) послужил примером для создания ряда подобных учреждений в различных городах России. В годы Революции 1905-1907 годов число педагогических и просветительских организаций достигло 200, среди профессиональных учительских обществ выделялся Всероссийский союз учителей и деятелей по народному образованию (1905; с 1917 года Всероссийский учительский союз).
Широкое распространение получили национальные просветительные общества: Общество распространения грамотности среди грузин (1879), Общество распространения образования и технических знаний среди горцев Терской области (1882), укр. «Просвиты» (1868) в Киеве, Одессе, Херсоне, Чернигове и других городах, литовское католическое общество «Сауле» («Солнце», 1906) в Ковенской губернии и др.
Создавались общества содействия женскому образованию: Общество воспитательниц и учительниц в Москве (1870), Общество попечительства о женском образовании в Екатеринославе (1870), Общество распространения практических знаний между образованными женщинами в Москве (1872), Общество содействия женскому сельскохозяйственному образованию в Санкт-Петербурге (1899; имело отделения и в других городах) и др.
С целью развития профессионального образования в России создавались общества, пропагандировавшие технические, сельскохозяйственные, коммерческие и другие специальные знания. Русское техническое общество (1866) с учреждённой при нём в 1868 году Постоянной комиссией по техническому образованию и Московское общество распространения технических знаний (1869) с его Учебным отделом (1871) оказали заметное влияние не только на развитие технического, но и общего образования. Роль общественных научно-педагогических центров играли Санкт-Петербургское педагогическое собрание (1859; организаторы Н.И. Пирогов, П.Г. Редкин, К.Д. Ушинский; с 1869 года Педагогическое общество), Педагогический музей Главного управления военно-учебных заведений (1864). В конце 1890-х - начале 1900-х годов образованы Педагогическое общество вспомоществования педагогам в Санкт-Петербурге (1892), Педагогическое общество при Московском университете (1898), педагогические общества в Казани и Одессе (1900), Орле (1902), Риге (1907), Томске (1910). Широкое распространение получили различные общественно-педагогические, семейно-педагогические и другие кружки (открывались совместными усилиями педагогов, родителей, местной интеллигенции). Созданные при них секции и комиссии - по дошкольному воспитанию, физическому, эстетическому и нравственному развитию детей, по вопросам начальной и средней школы, методике преподавания отдельных предметов, а также по организации детских колоний и оздоровительных площадок и т. п. - вели интенсивную общественно-просветительную, а иногда и исследовательскую деятельность. После критики в печати гимназического устава 1871 года МНП учредило в Санкт-Петербурге Общество классической филологии и педагогики (1874) с отделениями в Москве, Казани, Киеве и других городах. Официальной поддержкой пользовались также некоторые другие педагогические организации: Общество улучшения средней школы в Санкт-Петербурге (1906), Педагогическое общество в Киеве (1907; открыто вместо запрещённого Киевского педагогического общества). Общества дифференцировались и по отраслям образования и педагогики: Фребелевские общества содействия первоначальному воспитанию в Санкт-Петербурге (1871) и Киеве (1872); Киевское общество народных детских садов (1907), Санкт-Петербургское (1908) и Нижегородское (1912) общества содействия дошкольному воспитанию, общества по физическому воспитанию и развитию в Одессе (1893), Москве и Томске (оба - 1895), Херсоне (1896), Оренбурге (1897) и др. Вопросы школьной гигиены разрабатывала специальная секция в Русском обществе охранения народного здравия (1877; имело до 20 отделений в разных городах). Общество экспериментальной педагогики в Санкт-Петербурге (1909) координировало деятельность различных лабораторий, кабинетов, кружков, комиссий и отделов; провело три Всероссийских съезда по экспериментальной педагогике (1910, 1913, 1916). Впервые вопрос об объединении всех просветительных и педагогических обществ России поставила Лига образования в Санкт-Петербурге. В 1915 году по решению 2-го Всероссийского съезда учительских обществ взаимопомощи было основано Всероссийское педагогическое общество, объединившее организации учителей и ставшее организационным и идейным центром Всероссийского учительского союза.
В СССP первым крупным педагогическим объединением стало Общество педагогов-марксистов, созданное при Коммунистической академии по постановлению ЦК ВКП(б) в 1929 году (действовало до 1935 года); имело филиалы в Ленинграде, Горьком, Воронеже, Саратове, Иванове и других областных центрах. Среди учредителей были Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Бубнов, Я.Б. Гамарник, M.H. Покровский, Н.А. Семашко, С.Т. Шацкий, М.М. Пистрак, М.С. Эпштейн, Л.Р. Менжинская, Н.И. Стриевская. Общество занималось активной пропагандистской деятельностью, проводило дискуссии, разрабатывало программы по изучению марксизма в учительских кружках и др. До конца 1950-х годов в стране не создавалось официальных педагогических общественных организаций. В 1960 году по постановлению СМ РСФСР создана добровольная научно-педагогическая организация - Педагогическое общество РСФСР (с 1993 года Педагогическое общество России). Членами общества являются учителя, воспитатели, преподаватели вузов (индивидуальные члены), а также учебные заведения и другие организации (коллективные члены). Общество изучает и распространяет передовой педагогический опыт, проводит конференции, семинары и другие мероприятия. С конца 1980-х годов создаются общественные педагогические и просветительные ассоциации, фонды и объединения по различным проблемам образования и педагогики: Ассоциация Монтессори-педагогов России, Ассоциация педагогов дошкольного образования, Ассоциация вальдорфских школ России, Ассоциация педагогов-исследователей, Содружество педагогов вальдорфских детских садов и др.