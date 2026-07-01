ОБЩЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

ОБЩЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ в России - об­ще­ст­вен­ные ор­га­ни­за­ции в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния .

До 1917 года дей­ст­во­ва­ли об­ще­ст­ва про­све­ти­тель­ные, со­дей­ст­во­вав­шие раз­ви­тию об­ра­зо­ва­ния в це­лом; на­уч­но-пе­да­го­ги­че­ские, раз­ра­ба­ты­вав­шие во­про­сы тео­рии и школь­ной прак­ти­ки; профессиональные учи­тель­ские ор­га­ни­за­ции, спо­соб­ст­во­вав­шие объ­е­ди­не­нию учи­те­лей, за­щи­те их юри­дических и гражданских прав, по­вы­ше­нию их профессиональной под­го­тов­ки. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми бы­ли бла­го­тво­рительные об­ще­ст­ва вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния уча­щим­ся и взаи­мо­по­мо­щи учи­те­лей. Они соз­да­ва­лись при отдельных учеб­ных за­ве­де­ни­ях или как са­мо­сто­ятельные ор­га­ни­за­ции, рас­про­стра­няв­шие свою дея­тель­ность на отдельные груп­пы на­се­ле­ния или ре­гио­ны [Общество по­ощ­ре­ния об­ра­зо­ва­ния в Са­ма­ре (1886), Ни­же­го­род­ское общество по­ощ­ре­ния выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния (1894) и др.]. В конце XIX века, по дан­ным Министерства народного про­све­ще­ния (МНП), на­счи­ты­ва­лось 193 та­ких об­ще­ст­ва (111 - по ока­за­нию по­мо­щи уча­щим­ся, 47 - об­ще­ст­ва взаи­мо­по­мо­щи учи­те­лей и 35 - соб­ст­вен­но про­све­ти­тель­ные). В 1900 году различные бла­го­тво­рительные ор­га­ни­за­ции со­дер­жа­ли свыше 1,3 тысяч уч­ре­ж­де­ний для при­зре­ния и вос­пи­та­ния де­тей, свыше 930 за­ве­де­ний «де­шё­во­го и бес­плат­но­го обу­че­ния» и 45 уч­ре­ж­де­ний ле­чеб­ной по­мо­щи де­тям. Пер­вы­ми наи­бо­лее зна­чит. про­све­ти­тель­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми бы­ли Комитет гра­мот­но­сти при Мо­с­ков­ском об­ще­ст­ве сель­ско­го хо­зяй­ст­ва, ос­но­ван­ный в 1845 году, но раз­вер­нув­ший сис­те­ма­тическую дея­тель­ность с 1859 года, Санкт-Пе­тербургский комитет гра­мот­но­сти при Воль­ном эко­но­ми­че­ском об­ще­ст­ве (1861). Ко­ми­те­ты за­ни­ма­лись из­да­ни­ем и рас­про­стра­не­ни­ем учеб­ной литературы, со­став­ле­ни­ем биб­лио­гра­фических спи­сков, ста­ти­сти­кой народного об­ра­зо­ва­ния, соз­да­ва­ли вос­крес­ные и ве­чер­ние шко­лы для взрос­лых и пр. К 1890-м годам Московский и Санкт-Пе­тербургский ко­ми­те­ты гра­мот­но­сти пре­вра­ти­лись в об­ще­рос­сий­ские пе­да­го­гические и об­щественные цен­тры. В 1896 году они пре­об­ра­зо­ва­ны в общества гра­мот­но­сти и пе­ре­да­ны в ве­де­ние МНП; вы­ра­бо­тан­ные пра­ви­тель­ст­вом «нор­маль­ные» (ти­по­вые) ус­та­вы про­све­ти­тель­ных об­ществ рег­ла­мен­ти­ро­ва­ли их дея­тель­ность. По­лу­чи­ла из­вест­ность и дея­тель­ность Общества рас­про­стра­не­ния на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния в Ни­же­го­род­ской губ. (1872), Том­ско­го общества по­пе­че­ния о на­чаль­ном об­ра­зо­ва­нии (1882), уси­лия­ми ко­то­ро­го бы­ли от­кры­ты де­сят­ки на­чаль­ных школ, ре­мес­лен­ных и профессиональных учи­лищ, ве­чер­них и вос­крес­ных школ, клас­сов и кур­сов. Ос­но­ван­ный Харь­ков­ским обществом рас­про­стра­не­ния в на­ро­де гра­мот­но­сти На­род­ный дом (1903) по­слу­жил при­ме­ром для соз­да­ния ря­да по­доб­ных уч­ре­ж­де­ний в различных го­ро­дах Рос­сии. В го­ды Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов чис­ло пе­да­го­гических и про­све­тительских ор­га­ни­за­ций дос­тиг­ло 200, сре­ди профессиональных учи­тель­ских об­ществ вы­де­лял­ся Все­российский со­юз учи­те­лей и дея­те­лей по народному об­ра­зо­ва­нию (1905; с 1917 года Все­рос­сий­ский учи­тель­ский со­юз).

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли национальные про­све­ти­тель­ные об­ще­ст­ва: Общество рас­про­стра­не­ния гра­мот­но­сти сре­ди гру­зин (1879), Общество рас­про­стра­не­ния об­ра­зо­ва­ния и тех­нических зна­ний сре­ди гор­цев Тер­ской области (1882), укр. «Про­сви­ты» (1868) в Кие­ве, Одес­се, Хер­со­не, Чер­ни­го­ве и других го­ро­дах, ли­товское католическое общество «Сау­ле» («Солн­це», 1906) в Ко­вен­ской губернии и др.

Соз­да­ва­лись об­ще­ст­ва со­дей­ст­вия жен­ско­му об­ра­зо­ва­нию : Общество вос­пи­та­тель­ниц и учи­тель­ниц в Мо­ск­ве (1870), Общество по­пе­чи­тель­ст­ва о жен­ском об­ра­зо­ва­нии в Ека­те­ри­но­сла­ве (1870), Общество рас­про­стра­не­ния прак­тических зна­ний ме­ж­ду об­ра­зо­ван­ны­ми жен­щи­на­ми в Мо­ск­ве (1872), Общество со­дей­ст­вия жен­ско­му сельскохозяйственному об­ра­зо­ва­нию в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1899; име­ло от­де­ле­ния и в других го­ро­дах) и др.

С це­лью раз­ви­тия профессионального об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии соз­да­ва­лись об­ще­ст­ва, про­па­ган­ди­ро­вав­шие тех­нические, сельскохозяйственные, ком­мерческие и другие спе­ци­аль­ные зна­ния. Рус­ское тех­ни­че­ское об­ще­ст­во (1866) с уч­ре­ж­дён­ной при нём в 1868 году По­сто­ян­ной ко­мис­си­ей по тех­ническому об­ра­зо­ва­нию и Московское об­ще­ст­во рас­про­стра­не­ния тех­ни­че­ских зна­ний (1869) с его Учеб­ным от­де­лом (1871) ока­за­ли за­мет­ное влия­ние не толь­ко на раз­ви­тие тех­ни­че­ско­го, но и об­ще­го об­ра­зо­ва­ния. Роль об­ще­ст­вен­ных на­учно-пе­да­го­гических цен­тров иг­ра­ли Санкт-Пе­тербургское пе­да­го­гическое со­б­ра­ние (1859; ор­га­ни­за­то­ры Н.И. Пи­ро­гов, П.Г. Ред­кин, К.Д. Ушин­ский; с 1869 года Пе­да­го­гическое общество), Пе­да­го­гический му­зей Главного управ­ле­ния во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний (1864). В конце 1890-х - начале 1900-х годов об­ра­зо­ва­ны Пе­да­го­гическое общество вспо­мо­ще­ст­во­ва­ния пе­да­го­гам в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1892), Пе­да­го­ги­че­ское об­ще­ст­во при Московском университете (1898), пе­да­го­гические общества в Ка­за­ни и Одес­се (1900), Ор­ле (1902), Ри­ге (1907), Том­ске (1910). Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли различные об­щественно-пе­да­го­гические, се­мей­но-пе­да­го­гические и другие круж­ки (от­кры­ва­лись со­вме­ст­ны­ми уси­лия­ми пе­да­го­гов, ро­ди­те­лей, ме­ст­ной ин­тел­ли­ген­ции). Со­здан­ные при них сек­ции и ко­мис­сии - по до­шко­ль­но­му вос­пи­та­нию , фи­зическому, эс­те­тическому и нравственному раз­ви­тию де­тей, по во­про­сам на­чаль­ной и сред­ней шко­лы, ме­то­ди­ке пре­по­да­ва­ния отдельных пред­ме­тов, а так­же по ор­га­ни­за­ции дет­ских ко­ло­ний и оз­до­ро­ви­тель­ных пло­ща­док и т. п. - ве­ли ин­тен­сив­ную об­ще­ст­вен­но-про­све­ти­тель­ную, а ино­гда и ис­сле­до­ва­тель­скую дея­тель­ность. По­сле кри­ти­ки в пе­ча­ти гим­на­зического ус­та­ва 1871 года МНП уч­ре­ди­ло в Санкт-Пе­тер­бур­ге Общество клас­сической фи­ло­ло­гии и пе­да­го­ги­ки (1874) с от­де­ле­ния­ми в Мо­ск­ве, Ка­за­ни, Кие­ве и других го­ро­дах. Официальной под­держ­кой поль­зо­ва­лись так­же не­ко­то­рые другие пе­да­го­гические ор­га­ни­за­ции: Общество улуч­ше­ния сред­ней шко­лы в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1906), Пе­да­го­гическое общество в Кие­ве (1907; от­кры­то вме­сто за­пре­щён­но­го Ки­ев­ско­го пе­да­го­гического общества). Об­ще­ст­ва диф­фе­рен­ци­ро­ва­лись и по от­рас­лям об­ра­зо­ва­ния и пе­да­го­ги­ки: Фре­бе­лев­ские общества со­дей­ст­вия пер­во­на­чаль­но­му вос­пи­та­нию в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1871) и Кие­ве (1872); Ки­ев­ское общество на­род­ных дет­ских са­дов (1907), Санкт-Пе­тербургское (1908) и Ни­же­го­род­ское (1912) общества со­дей­ст­вия до­шко­ль­но­му вос­пи­та­нию, общества по фи­зическому вос­пи­та­нию и раз­ви­тию в Одес­се (1893), Мо­ск­ве и Том­ске (оба - 1895), Хер­со­не (1896), Орен­бур­ге (1897) и др. Во­про­сы школь­ной ги­гие­ны раз­ра­ба­ты­ва­ла специальная сек­ция в Русском обществе ох­ра­не­ния на­род­но­го здра­вия (1877; име­ло до 20 от­де­ле­ний в раз­ных го­ро­дах). Общество экс­пе­риментальной пе­да­го­ги­ки в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1909) ко­ор­ди­ни­ро­ва­ло дея­тель­ность различных ла­бо­ра­то­рий, ка­би­не­тов, круж­ков, ко­мис­сий и от­де­лов; про­ве­ло три Все­российских съез­да по экс­пе­риментальной пе­да­го­ги­ке (1910, 1913, 1916). Впер­вые во­прос об объ­е­ди­не­нии всех про­све­ти­тель­ных и пе­да­го­гических об­ществ Рос­сии по­ста­ви­ла Ли­га об­ра­зо­ва­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1915 году по ре­ше­нию 2-го Все­российского съез­да учи­тель­ских об­ществ взаи­мо­по­мо­щи бы­ло ос­но­ва­но Все­российское педагогическое общество, объ­е­ди­нив­шее ор­га­ни­за­ции учи­те­лей и став­шее ор­га­ни­зационным и идей­ным цен­тром Все­российского учи­тель­ско­го сою­за.

В СССP пер­вым круп­ным пе­да­го­гическим объ­е­ди­не­ни­ем ста­ло Общество пе­да­го­гов-марк­сис­тов, соз­дан­ное при Ком­му­ни­стической ака­де­мии по по­ста­нов­ле­нию ЦК ВКП(б) в 1929 году (дей­ст­во­ва­ло до 1935 года); име­ло фи­лиа­лы в Ле­нин­гра­де, Горь­ком, Во­ро­не­же, Са­ра­то­ве, Ива­но­ве и других об­ла­ст­ных цен­трах. Сре­ди уч­ре­ди­те­лей бы­ли Н.К. Круп­ская, А.В. Лу­на­чар­ский, А.С. Буб­нов, Я.Б. Га­мар­ник, M.H. По­кров­ский, Н.А. Се­маш­ко, С.Т. Шац­кий, М.М. Пи­ст­рак, М.С. Эп­штейн, Л.Р. Мен­жин­ская, Н.И. Стри­ев­ская. Общество за­ни­ма­лось ак­тив­ной про­па­ган­ди­ст­ской дея­тель­но­стью, про­во­ди­ло дис­кус­сии, раз­ра­ба­ты­ва­ло про­грам­мы по изу­че­нию мар­ксиз­ма в учи­тель­ских круж­ках и др. До конца 1950-х годов в стра­не не соз­да­ва­лось официальных пе­да­го­гических об­щественных ор­га­ни­за­ций. В 1960 году по по­ста­нов­ле­нию СМ РСФСР соз­да­на доб­ро­воль­ная на­учно-пе­да­го­гическая ор­га­ни­за­ция - Пе­да­го­гическое общество РСФСР (с 1993 года Пе­да­го­гическое общество Рос­сии). Чле­на­ми общества яв­ля­ют­ся учи­те­ля, вос­пи­та­те­ли, пре­по­да­ва­те­ли ву­зов (ин­ди­ви­ду­аль­ные чле­ны), а так­же учеб­ные за­ве­де­ния и другие ор­га­ни­за­ции (кол­лек­тив­ные чле­ны). Общество изу­ча­ет и рас­про­стра­ня­ет пе­ре­до­вой пе­да­го­гический опыт, про­во­дит кон­фе­рен­ции, се­ми­на­ры и другие ме­ро­прия­тия. С конца 1980-х годов соз­да­ют­ся об­щественные пе­да­го­гические и про­све­тительные ас­со­циа­ции, фон­ды и объ­е­ди­не­ния по различным про­бле­мам об­ра­зо­ва­ния и пе­да­го­ги­ки: Ас­со­циа­ция Мон­тес­со­ри-пе­да­го­гов Рос­сии, Ас­со­циа­ция пе­да­го­гов до­шко­ль­но­го об­ра­зо­ва­ния, Ас­со­циа­ция валь­дорф­ских школ Рос­сии, Ас­со­циа­ция пе­да­го­гов-ис­сле­до­ва­те­лей, Со­дру­же­ст­во пе­да­го­гов валь­дорф­ских дет­ских са­дов и др.

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