ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - ос­но­во­по­ла­гаю­щие им­пе­ра­тив­ные нор­мы ме­ж­ду­народного пра­ва, при­ни­мае­мые и при­зна­вае­мые ме­ж­ду­народным со­об­ще­ст­вом го­су­дарств в це­лом, от­кло­не­ние от ко­то­рых не­до­пус­ти­мо.

Они яв­ля­ют­ся нор­ма­ми jus cogens, то есть нор­ма­ми выс­ше­го по­ряд­ка, и все другие нор­мы долж­ны им со­от­вет­ст­во­вать. Ме­ж­ду­народнй суд ООН в ре­ше­нии по де­лу о де­ли­ми­та­ции морской гра­ни­цы в рай­оне за­ли­ва Мэн от 12 октября 1984 года от­ме­тил,что тер­ми­ны «прин­ци­пы» и «нор­мы» по су­ти оз­на­ча­ют од­но и то же.

Ис­точ­ни­ка­ми Общепризнанных принципов и норм международного права яв­ля­ют­ся ме­ж­ду­народные обы­чаи и до­го­во­ры. В Ус­та­ве ООН (статья 2) за­кре­п­ле­ны 7 ос­нов­ных прин­ци­пов ме­ж­ду­народного пра­ва. В даль­ней­шем они уточ­ня­лись и раз­ви­ва­лись Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей ООН пу­тём при­ня­тия ре­зо­лю­ций, раз­ра­бот­ки и одоб­ре­ния про­ек­тов ме­ж­ду­народных до­го­во­ров. Эти прин­ци­пы за­кре­п­ле­ны в спе­ци­аль­но при­ня­той Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей ООН Дек­ла­ра­ции о прин­ци­пах ме­ж­ду­на­род­но­го пра­ва 1970: 1) прин­цип, со­глас­но ко­торо­му го­су­дар­ст­ва воз­дер­жи­ва­ют­ся в сво­их ме­ж­ду­народных от­но­ше­ни­ях от уг­ро­зы си­лой или её при­ме­не­ния как про­тив тер­ри­то­ри­аль­ной целостно­сти или по­ли­ти­ческой не­за­ви­си­мо­сти лю­бо­го го­су­дар­ст­ва, так и каким-либо другим об­ра­зом, не со­вмес­ти­мым с це­ля­ми ООН; 2) прин­цип, со­глас­но ко­то­ро­му го­су­дар­ст­ва раз­ре­ша­ют свои ме­ж­ду­народные спо­ры мир­ны­ми сред­ст­ва­ми та­ким об­ра­зом, что­бы не под­вер­гать уг­ро­зе ме­ж­ду­народный мир и безо­пас­ность и спра­вед­ли­вость; 3) прин­цип, ка­саю­щий­ся обя­зан­но­сти в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом ООН не вме­ши­вать­ся в де­ла, вхо­дя­щие во внутреннюю ком­пе­тен­цию лю­бо­го го­су­дар­ст­ва; 4) обя­зан­ность го­су­дарств со­труд­ни­чать друг с дру­гом в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом ООН; 5) прин­цип рав­но­пра­вия и са­мо­оп­ре­де­ле­ния на­ро­дов; 6) прин­цип су­ве­рен­но­го ра­вен­ст­ва го­су­дарств; 7) прин­цип доб­ро­со­ве­ст­но­го вы­пол­не­ния го­су­дар­ст­ва­ми обя­за­тельств, при­ня­тых ими в со­от­вет­ст­вии с Ус­та­вом ООН.

При тол­ко­ва­нии и при­ме­не­нии из­ло­жен­ные вы­ше прин­ци­пы яв­ля­ют­ся взаи­мо­свя­зан­ны­ми, и ка­ж­дый прин­цип дол­жен рас­смат­ри­вать­ся в кон­тек­сте всех других прин­ци­пов. Все го­су­дар­ст­ва ру­ко­во­д­ству­ют­ся эти­ми прин­ци­па­ми в сво­ей ме­ж­ду­народной дея­тель­но­сти и раз­ви­ва­ют свои взаи­мо­от­но­ше­ния на ос­но­ве их стро­го­го со­блю­де­ния.

В об­щем ме­ж­ду­народном пра­ве су­ще­ст­ву­ют и другие прин­ци­пы. Например, За­клю­чи­тель­ный акт Со­ве­ща­ния по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе 1975 года за­кре­п­ля­ет 10 основных прин­ци­пов, ко­то­рые име­ют пер­во­сте­пен­ную важ­ность, долж­ны не­укос­ни­тель­но при­ме­нять­ся, и от­но­ше­ния с другими го­су­дар­ст­ва­ми долж­ны осу­ще­ст­в­лять­ся в ду­хе этих прин­ци­пов: 1) су­ве­рен­ное ра­вен­ст­во, ува­же­ние прав, при­су­щих су­ве­ре­ни­те­ту. Го­су­дар­ст­ва ува­жа­ют су­ве­рен­ное ра­вен­ст­во и свое­об­ра­зие друг дру­га, а так­же все пра­ва, при­су­щие их су­ве­ре­ни­те­ту и ох­ва­ты­вае­мые им; 2) не­при­ме­не­ние си­лы или уг­ро­зы си­лой. Го­су­дар­ст­ва воз­дер­жи­ва­ют­ся в их вза­им­ных, как и во­об­ще в их ме­ж­ду­народ­ных, от­но­ше­ни­ях от при­ме­не­ния си­лы или угро­зы си­лой как про­тив тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти или по­ли­тической не­за­ви­си­мо­сти лю­бо­го го­су­дар­ст­ва, так и каким-либо другим об­ра­зом; 3) не­ру­ши­мость гра­ниц. Все го­су­дар­ства рас­смат­ри­ва­ют как не­ру­ши­мые гра­ни­цы друг дру­га, так и гра­ни­цы всех го­су­дарств в Ев­ро­пе, и по­это­му они бу­дут воз­дер­жи­вать­ся сей­час и в бу­ду­щем от лю­бых по­ся­га­тельств на эти гра­ни­цы; 4) тер­ри­то­ри­аль­ная це­ло­ст­ность го­су­дарств. Го­су­дар­ст­ва ува­жа­ют тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность ка­ж­до­го го­су­дар­ст­ва; 5) мир­ное уре­гу­ли­ро­ва­ние спо­ров. Го­су­дар­ст­ва раз­ре­ша­ют спо­ры ме­ж­ду со­бой мир­ны­ми сред­ст­ва­ми та­ким об­ра­зом, что­бы не под­вер­гать уг­ро­зе ме­ж­ду­народный мир и безо­пас­ность и спра­вед­ли­вость; 6) не­вме­ша­тель­ст­во во внутренние де­ла. Го­су­дар­ст­ва воз­дер­жи­ва­ют­ся от лю­бо­го вме­ша­тель­ст­ва, прямого или кос­вен­но­го, ин­ди­ви­ду­аль­но­го или кол­лек­тив­но­го, во внут­рен­ние или внеш­ние де­ла, вхо­дя­щие во внут­рен­нюю ком­пе­тен­цию другого го­су­дар­ст­ва-уча­ст­ни­ка; 7) ува­же­ние прав че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бод, вклю­чая сво­бо­ду мыс­ли, со­вес­ти, ре­ли­гии и убе­ж­де­ний; 8) рав­но­пра­вие и пра­во на­ро­дов рас­по­ря­жать­ся сво­ей судь­бой. Все на­ро­ды все­гда име­ют пра­во в ус­ло­ви­ях пол­ной сво­бо­ды оп­ре­де­лять, ко­гда и как они же­ла­ют, свой внут­рен­ний и внеш­ний по­ли­тический ста­тус без вме­ша­тель­ст­ва из­вне и осу­ще­ст­в­лять по сво­ему ус­мот­ре­нию своё по­ли­тическое, эко­но­мическое, со­ци­аль­ное и куль­тур­ное раз­ви­тие; 9) со­труд­ни­че­ст­во ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми. Го­су­дар­ст­ва раз­ви­ва­ют своё со­труд­ни­че­ст­во друг с дру­гом во всех об­лас­тях в со­от­вет­ст­вии с це­ля­ми и прин­ци­па­ми Ус­та­ва ООН ; 10) доб­ро­со­ве­ст­ное вы­пол­не­ние обя­за­тельств по ме­ж­ду­народному пра­ву. Го­су­дар­ст­ва вы­пол­ня­ют свои обя­за­тель­ст­ва, вы­те­каю­щие из об­ще­при­знан­ных прин­ци­пов и норм и из со­от­вет­ст­вую­щих ме­ж­ду­народному пра­ву до­го­во­ров или других со­гла­ше­ний, уча­ст­ни­ка­ми ко­то­рых они яв­ля­ют­ся.

В Российской Фе­де­ра­ции Общепризнанные принципы и нормы международного права яв­ля­ют­ся со­став­ной ча­стью её пра­во­вой сис­те­мы (часть 4 статья 15 Кон­сти­ту­ции РФ).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)