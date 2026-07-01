ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.
Они являются нормами jus cogens, то есть нормами высшего порядка, и все другие нормы должны им соответствовать. Международнй суд ООН в решении по делу о делимитации морской границы в районе залива Мэн от 12 октября 1984 года отметил,что термины «принципы» и «нормы» по сути означают одно и то же.
Источниками Общепризнанных принципов и норм международного права являются международные обычаи и договоры. В Уставе ООН (статья 2) закреплены 7 основных принципов международного права. В дальнейшем они уточнялись и развивались Генеральной Ассамблеей ООН путём принятия резолюций, разработки и одобрения проектов международных договоров. Эти принципы закреплены в специально принятой Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о принципах международного права 1970: 1) принцип, согласно которому государства воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы силой или её применения как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, не совместимым с целями ООН; 2) принцип, согласно которому государства разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость; 3) принцип, касающийся обязанности в соответствии с Уставом ООН не вмешиваться в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого государства; 4) обязанность государств сотрудничать друг с другом в соответствии с Уставом ООН; 5) принцип равноправия и самоопределения народов; 6) принцип суверенного равенства государств; 7) принцип добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом ООН.
При толковании и применении изложенные выше принципы являются взаимосвязанными, и каждый принцип должен рассматриваться в контексте всех других принципов. Все государства руководствуются этими принципами в своей международной деятельности и развивают свои взаимоотношения на основе их строгого соблюдения.
В общем международном праве существуют и другие принципы. Например, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года закрепляет 10 основных принципов, которые имеют первостепенную важность, должны неукоснительно применяться, и отношения с другими государствами должны осуществляться в духе этих принципов: 1) суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету. Государства уважают суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также все права, присущие их суверенитету и охватываемые им; 2) неприменение силы или угрозы силой. Государства воздерживаются в их взаимных, как и вообще в их международных, отношениях от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом; 3) нерушимость границ. Все государства рассматривают как нерушимые границы друг друга, так и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы; 4) территориальная целостность государств. Государства уважают территориальную целостность каждого государства; 5) мирное урегулирование споров. Государства разрешают споры между собой мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость; 6) невмешательство во внутренние дела. Государства воздерживаются от любого вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального или коллективного, во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю компетенцию другого государства-участника; 7) уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений; 8) равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой. Все народы всегда имеют право в условиях полной свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению своё политическое, экономическое, социальное и культурное развитие; 9) сотрудничество между государствами. Государства развивают своё сотрудничество друг с другом во всех областях в соответствии с целями и принципами Устава ООН; 10) добросовестное выполнение обязательств по международному праву. Государства выполняют свои обязательства, вытекающие из общепризнанных принципов и норм и из соответствующих международному праву договоров или других соглашений, участниками которых они являются.
В Российской Федерации Общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью её правовой системы (часть 4 статья 15 Конституции РФ).