«ОБЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ» 1811
«ОБЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ» 1811 года - законодательный акт императора Александра I, определивший типовую структуру министерств и единый порядок их деятельности.
Принят 25 июня (7 июля). Подготовлен М.М. Сперанским. В основном завершил создание министерской системы управления, начатое министерской реформой 1802 года. В основе «Общего учреждения министерств» - опыт деятельности центральных органов власти в России и Франции. Законодательный акт состоял из двух частей - «Образование министерств» и «Общий наказ министерствам».
В соответствии с «Общим учреждением министерств» главными структурными частями центральных учреждений стали департаменты и канцелярия министра (министерства), которые разделялись на отделения, а те, в свою очередь, - на столы. Департаменты ведали определённым направлением деятельности, канцелярия - делами, которые касались всех подразделений министерства или поступали непосредственно к министру, а также финансами и кадрами министерства, составлением отчётов и т. п. Для коллегиального рассмотрения законодательных и иных важнейших вопросов ведомства образовывались совещательные органы - совет министра в составе директоров департаментов, а также общее присутствие департамента при его директоре, в которое входили начальники отделений. В состав совета министра и общего присутствия департамента могли также назначаться другие лица из числа специалистов, практических деятелей (например, фабриканты, купцы). «Общее учреждение министерств» проводило принцип строгого единоначалия и иерархической подчинённости. Проекты решений по всем вопросам готовились в соответствующих столах и представлялись начальниками отделений директору департамента или канцелярии, который в зависимости от уровня дела представлял их на утверждение министра или разрешал сам (на практике решение большинства дел предопределялось позицией столоначальника). Непосредственному разрешению министра подлежали дела особой важности и секретные, документы, исходившие от императора, других министров, генерал-губернаторов и т. д., жалобы.
Министры и их товарищи (заместители) назначались по непосредственному Высочайшему усмотрению, директора департаментов - императором по представлению министра, начальники отделений назначались министром по представлению директора департамента и утверждались в должности императором, прочие служащие назначались министром по представлению директора.
«Общее учреждение министерств» относило власть министра «единственно к порядку исполнительному», но наделяло министра правом законодательной инициативы и определяло требования к законопроектам, вносившимся в Государственный совет, закрепляло необходимость предварительного согласования законопроектов с другими заинтересованными ведомствами. Распоряжения министра, требовавшие утверждения императора, а также затрагивавшие несколько ведомств, должны были передаваться на обсуждение в Комитет министров. В своих действиях министр был подчинён только императору.
«Общее учреждение министерств» регламентировало порядок делопроизводства: были установлены формы «письмоводства», регистрации документов, порядок их прохождения внутри министерства (с разделением дел в «отношении к их приготовлению и исполнению» на 3 категории - текущие, чрезвычайные и не терпящие времени) с указанием сроков исполнения и мер против «излишней переписки», виды отчётности и т. д. «Общее учреждение министерств» гласило, что «постепенное уменьшение числа дел есть самый главный признак благоустроенного министерства, а умножение их есть знак расстройства и смешения».
Делопроизводство всех центральных учреждений и структура большинства из них были приведены в соответствие с «Общим учреждением министерств» в 1811-1812 годах, структура Морского министерства - в 1827 году, МИД - в 1832 году, Министерства народного просвещения - в 1863 году. «Общее учреждение министерств» с небольшими изменениями действовало до Октябрьской революции 1917 года.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 31. № 24686;
Российское законодательство X–XX вв. М., 1988. Т. 6;
Министерская система в Российской империи: к двухсотлетию министерств в России / Отв. сост. Д. И. Раскин. М., 2005.