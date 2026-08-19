«ОБЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ» 1811

«ОБЩЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВ» 1811 года - за­ко­но­да­тель­ный акт императора Алек­сан­д­ра I, оп­ре­де­лив­ший ти­по­вую струк­ту­ру ми­ни­стерств и еди­ный по­ря­док их дея­тель­но­сти.

При­нят 25 ию­ня (7 ию­ля). Под­го­тов­лен М.М. Спе­ран­ским . В ос­нов­ном за­вер­шил соз­да­ние ми­ни­стер­ской сис­те­мы управ­ле­ния, на­ча­тое ми­ни­стер­ской ре­фор­мой 1802 года. В ос­но­ве «Общего учреждения министерств» - опыт дея­тель­но­сти центральных ор­га­нов вла­сти в Рос­сии и Фран­ции. За­ко­но­дательный акт со­сто­ял из двух час­тей - «Об­ра­зо­ва­ние ми­ни­стерств» и «Об­щий на­каз ми­ни­стер­ст­вам».

В со­от­вет­ст­вии с «Общим учреждением министерств» главными струк­тур­ны­ми час­тя­ми центральных уч­ре­ж­де­ний ста­ли де­пар­та­мен­ты и кан­це­ля­рия ми­ни­ст­ра (ми­ни­стер­ст­ва), ко­то­рые раз­де­ля­лись на от­де­ле­ния, а те, в свою оче­редь, - на сто­лы. Де­пар­та­мен­ты ве­да­ли оп­ре­де­лён­ным на­прав­ле­ни­ем дея­тель­но­сти, кан­це­ля­рия - де­ла­ми, ко­то­рые ка­са­лись всех под­раз­де­ле­ний ми­ни­стер­ст­ва или по­сту­па­ли не­по­сред­ст­вен­но к ми­ни­ст­ру, а так­же фи­нан­са­ми и кад­ра­ми ми­ни­стер­ст­ва, со­став­ле­ни­ем от­чё­тов и т. п. Для кол­ле­ги­аль­но­го рас­смот­ре­ния за­ко­но­да­тель­ных и иных важ­ней­ших во­про­сов ве­дом­ст­ва об­ра­зо­вы­ва­лись со­ве­щательные ор­га­ны - со­вет ми­ни­ст­ра в со­ста­ве ди­рек­то­ров де­пар­та­мен­тов, а так­же об­щее при­сут­ст­вие де­пар­та­мен­та при его ди­рек­то­ре, в ко­то­рое вхо­ди­ли на­чаль­ни­ки от­де­ле­ний. В со­став со­ве­та ми­ни­ст­ра и об­ще­го при­сут­ст­вия де­пар­та­мен­та мог­ли так­же на­зна­чать­ся другие ли­ца из чис­ла спе­циа­ли­стов, прак­тических дея­те­лей (например, фаб­ри­кан­ты, куп­цы). «Общее учреждение министерств» про­во­ди­ло прин­цип стро­го­го еди­но­на­ча­лия и ие­рар­хической под­чи­нён­но­сти. Про­ек­ты ре­ше­ний по всем во­про­сам го­то­ви­лись в со­от­вет­ст­вую­щих сто­лах и пред­став­ля­лись на­чаль­ни­ка­ми от­де­ле­ний ди­рек­то­ру де­пар­та­мен­та или кан­це­ля­рии, ко­то­рый в за­ви­си­мо­сти от уров­ня де­ла пред­став­лял их на ут­вер­жде­ние ми­ни­ст­ра или раз­ре­шал сам (на прак­ти­ке ре­ше­ние боль­шин­ст­ва дел пре­до­пре­де­ля­лось по­зи­цией сто­ло­на­чаль­ни­ка). Не­по­сред­ст­вен­но­му раз­ре­ше­нию ми­ни­ст­ра под­ле­жа­ли де­ла осо­бой важ­но­сти и сек­рет­ные, до­ку­мен­ты, ис­хо­див­шие от им­пе­ра­то­ра, других ми­ни­ст­ров, ге­не­рал-гу­бер­на­то­ров и т. д., жа­ло­бы.

Ми­ни­ст­ры и их то­ва­ри­щи (за­мес­ти­те­ли) на­зна­ча­лись по не­по­сред­ст­вен­но­му Вы­со­чай­ше­му ус­мот­ре­нию, ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­тов - им­пе­ра­то­ром по пред­став­ле­нию ми­ни­ст­ра, на­чаль­ни­ки от­де­ле­ний на­зна­ча­лись ми­ни­ст­ром по пред­став­ле­нию ди­рек­то­ра де­пар­та­мен­та и ут­вер­ж­да­лись в долж­но­сти им­пе­ра­то­ром, про­чие слу­жа­щие на­зна­ча­лись ми­ни­ст­ром по пред­став­ле­нию ди­рек­то­ра.

«Общее учреждение министерств» от­но­си­ло власть ми­ни­ст­ра «един­ст­вен­но к по­ряд­ку ис­пол­ни­тель­но­му», но на­де­ля­ло ми­ни­ст­ра пра­вом за­ко­но­дательной ини­циа­ти­вы и оп­ре­де­ля­ло тре­бо­ва­ния к за­ко­но­про­ек­там, вно­сив­шим­ся в Государственный со­вет, за­кре­п­ля­ло не­об­хо­ди­мость пред­ва­рительного со­гла­со­ва­ния за­ко­но­про­ек­тов с другими за­ин­те­ре­со­ван­ны­ми ве­дом­ст­ва­ми. Рас­по­ря­же­ния ми­ни­ст­ра, тре­бо­вав­шие ут­вер­жде­ния им­пе­ра­то­ра, а так­же за­тра­ги­вав­шие нес­коль­ко ве­домств, долж­ны бы­ли пе­ре­да­вать­ся на об­су­ж­де­ние в Комитет ми­ни­ст­ров. В сво­их дей­ст­ви­ях ми­нистр был под­чи­нён толь­ко им­пе­ра­то­ру.

«Общее учреждение министерств» рег­ла­мен­ти­ро­ва­ло по­ря­док де­ло­про­из­вод­ст­ва: бы­ли ус­та­нов­ле­ны фор­мы «пись­мо­вод­ст­ва», ре­ги­ст­ра­ции до­ку­мен­тов, по­ря­док их про­хо­ж­де­ния внут­ри ми­ни­стер­ст­ва (с раз­де­ле­ни­ем дел в «от­но­ше­нии к их при­го­тов­ле­нию и испол­не­нию» на 3 ка­те­го­рии - те­ку­щие, чрез­вы­чай­ные и не тер­пя­щие вре­ме­ни) с ука­за­ни­ем сро­ков ис­пол­не­ния и мер про­тив «из­лиш­ней пе­ре­пис­ки», ви­ды от­чёт­но­сти и т. д. «Общее учреждение министерств» гла­сило, что «по­сте­пен­ное умень­ше­ние чис­ла дел есть са­мый глав­ный при­знак бла­го­ус­т­ро­ен­но­го ми­ни­стер­ст­ва, а ум­но­же­ние их есть знак рас­строй­ства и сме­шения».

Де­ло­про­из­вод­ст­во всех центральных уч­ре­ж­де­ний и струк­ту­ра боль­шин­ст­ва из них бы­ли при­ве­де­ны в со­от­вет­ст­вие с «Общим учреждением министерств» в 1811-1812 годах, струк­ту­ра Морского министерства - в 1827 году, МИД - в 1832 году, Министерства народного про­све­ще­ния - в 1863 году. «Общее учреждение министерств» с не­боль­ши­ми из­ме­не­ния­ми дей­ст­во­ва­ло до Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года.

Исторические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 31. № 24686;

Рос­сий­ское за­ко­но­да­тель­ст­во X–XX вв. М., 1988. Т. 6;

Ми­ни­стер­ская сис­те­ма в Рос­сий­ской им­пе­рии: к двух­сот­ле­тию ми­ни­стерств в Рос­сии / Отв. сост. Д. И. Рас­кин. М., 2005.

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