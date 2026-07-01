ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - прин­цип ме­ж­ду­народного пра­ва , со­глас­но ко­то­ро­му на­хо­дя­щие­ся за пре­де­ла­ми юрис­дик­ции го­су­дарств про­стран­ст­ва и ре­сур­сы при­над­ле­жат ме­ж­ду­народному со­об­ще­ст­ву в це­лом и это со­об­ще­ст­во оп­ре­де­ля­ет их пра­во­вой ре­жим, в том числе пра­ви­ла поль­зова­ния.

В про­шлом всё, что не на­хо­ди­лось под су­ве­ре­ни­те­том го­су­дар­ст­ва, рас­смат­ри­ва­лось как ни­чей­ное (res nullius) и бы­ло сво­бод­но для при­свое­ния го­су­дар­ст­ва­ми. Позд­нее бы­ло осоз­на­но, что ме­ж­ду­народные про­стран­ст­ва долж­ны на­хо­дить­ся в об­щем поль­зо­ва­нии, и поя­ви­лась кон­цеп­ция об­ще­го дос­тоя­ния (res com­mu­nis). Ка­ж­дый был во­лен поль­зо­вать­ся об­щим дос­тоя­ни­ем, но ни­кто не нёс от­вет­ст­вен­но­сти за его со­хра­не­ние. Пе­ред ме­ж­ду­народным со­об­ще­ст­вом вста­ла за­да­ча за­щи­ты об­ще­го дос­тоя­ния че­ло­ве­че­ст­ва (res communis humanitatis) со­вме­ст­ны­ми уси­лия­ми. В ре­зуль­та­те прин­цип общегонаследия человечества рас­про­стра­нил за­щи­ту на ин­те­ре­сы не толь­ко ны­неш­не­го, но и бу­ду­щих по­ко­ле­ний.

В Дек­ла­ра­ции прин­ци­пов, ре­гу­ли­рую­щих ре­жим дна мо­рей и океа­нов и его недр за пре­де­ла­ми дей­ст­вия национальной юрис­дик­ции 1970 года, общим наследием человечества про­воз­гла­ше­ны (параграф 1) дно мо­рей и океа­нов, а так­же не­дра.

Кон­цеп­ция общего наследия человечества вклю­ча­ет: не­при­свое­ние общего наследия человечества; ме­ж­ду­народную сис­те­му управ­ле­ния, в ко­то­ром уча­ст­ву­ют все стра­ны; рас­пре­де­ле­ние вы­год от экс­плуа­та­ции; ис­поль­зо­ва­ние про­странств, от­не­сён­ных к общему наследию человечества, ис­клю­чи­тель­но в мир­ных це­лях. Прин­цип при­ме­ня­ет­ся к про­стран­ст­вам и ре­сур­сам, ко­то­рые по са­мой сво­ей при­ро­де не мо­гут на­хо­дить­ся под су­ве­ре­ни­те­том то­го или ино­го го­су­дар­ст­ва (океа­ны, глу­бо­ко­вод­ное дно, Ан­тарк­ти­ка, кос­мос, ат­мо­сфе­ра, ок­ру­жаю­щая сре­да в це­лом).

Так, со­глас­но статье 11 Со­гла­ше­ния о дея­тель­но­сти го­су­дарств на Лу­не и других не­бес­ных те­лах 1979 года, Лу­на и её при­род­ные ре­сур­сы яв­ля­ют­ся общим наследием человечества. В со­от­вет­ст­вии с этим прин­ци­пом Лу­на не под­ле­жит национальному при­свое­нию ни пу­тём про­воз­гла­ше­ния на неё су­ве­ре­ни­те­та, ни пу­тём ис­поль­зо­ва­ния или ок­ку­па­ции, ни лю­бы­ми другими сред­ст­ва­ми. По­верх­ность или не­дра Лу­ны, а так­же уча­ст­ки её по­верх­но­сти или недр или при­род­ные ре­сур­сы там, где они на­хо­дят­ся, не мо­гут быть соб­ст­вен­но­стью ка­ко­го-ли­бо го­су­дар­ст­ва, ме­ж­ду­народных меж­пра­ви­тельственных или не­пра­ви­тельственных ор­га­ни­за­ции, национальной ор­га­ни­за­ции или не­пра­ви­тельственного уч­ре­ж­де­ния или лю­бо­го фи­зического ли­ца. Раз­ме­ще­ние на по­верх­но­сти Лу­ны или в её не­драх пер­со­на­ла, кос­мических ап­па­ра­тов, обо­ру­до­ва­ния, ус­та­но­вок, стан­ций и со­ору­же­ний, вклю­чая кон­ст­рук­ции, не­раз­рыв­но свя­зан­ные с её по­верх­но­стью или не­дра­ми, не соз­да­ёт пра­во соб­ст­вен­но­сти на по­верх­ность или не­дра Лу­ны или их уча­ст­ки. Прин­цип общего наследия человечества не ущем­ля­ет сво­бо­ду ис­сле­до­ва­ния Лу­ны и её ре­сур­сов без ка­кой-ли­бо дис­кри­ми­на­ции на ос­но­ве ра­вен­ст­ва и в со­от­вет­ст­вии с ме­ж­ду­народным пра­вом.

В со­от­вет­ст­вии со статьей 136 Кон­вен­ции ООН по морскому пра­ву 1982 года морское дно, на­хо­дя­щее­ся за пре­де­ла­ми национальной юрис­дик­ции, и его ре­сур­сы яв­ля­ют­ся общим наследием человечества. Ни од­но го­су­дар­ст­во не мо­жет пре­тен­до­вать на су­ве­ре­ни­тет или су­ве­рен­ные пра­ва или осу­ще­ст­в­лять их в от­но­ше­нии ка­кой бы то ни бы­ло час­ти морского дна или его ре­сур­сов, и ни од­но го­су­дар­ст­во, фи­зическое или юри­дическое ли­цо не мо­гут при­сваи­вать ка­кую бы то ни бы­ло их часть. Ни­ка­кие при­тя­за­ния лю­бо­го ро­да или осу­ще­ст­вле­ние су­ве­ре­ни­те­та или су­ве­рен­но­го пра­ва и ни­ка­кое та­кое при­свое­ние не при­зна­ют­ся. Все пра­ва на ре­сур­сы морского дна при­над­ле­жат все­му че­ло­ве­че­ст­ву, от име­ни ко­то­ро­го дей­ст­ву­ет Ме­ж­ду­народный ор­ган по морскому дну .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)