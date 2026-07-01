ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - принцип международного права, согласно которому находящиеся за пределами юрисдикции государств пространства и ресурсы принадлежат международному сообществу в целом и это сообщество определяет их правовой режим, в том числе правила пользования.
В прошлом всё, что не находилось под суверенитетом государства, рассматривалось как ничейное (res nullius) и было свободно для присвоения государствами. Позднее было осознано, что международные пространства должны находиться в общем пользовании, и появилась концепция общего достояния (res communis). Каждый был волен пользоваться общим достоянием, но никто не нёс ответственности за его сохранение. Перед международным сообществом встала задача защиты общего достояния человечества (res communis humanitatis) совместными усилиями. В результате принцип общегонаследия человечества распространил защиту на интересы не только нынешнего, но и будущих поколений.
В Декларации принципов, регулирующих режим дна морей и океанов и его недр за пределами действия национальной юрисдикции 1970 года, общим наследием человечества провозглашены (параграф 1) дно морей и океанов, а также недра.
Концепция общего наследия человечества включает: неприсвоение общего наследия человечества; международную систему управления, в котором участвуют все страны; распределение выгод от эксплуатации; использование пространств, отнесённых к общему наследию человечества, исключительно в мирных целях. Принцип применяется к пространствам и ресурсам, которые по самой своей природе не могут находиться под суверенитетом того или иного государства (океаны, глубоководное дно, Антарктика, космос, атмосфера, окружающая среда в целом).
Так, согласно статье 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года, Луна и её природные ресурсы являются общим наследием человечества. В соответствии с этим принципом Луна не подлежит национальному присвоению ни путём провозглашения на неё суверенитета, ни путём использования или оккупации, ни любыми другими средствами. Поверхность или недра Луны, а также участки её поверхности или недр или природные ресурсы там, где они находятся, не могут быть собственностью какого-либо государства, международных межправительственных или неправительственных организации, национальной организации или неправительственного учреждения или любого физического лица. Размещение на поверхности Луны или в её недрах персонала, космических аппаратов, оборудования, установок, станций и сооружений, включая конструкции, неразрывно связанные с её поверхностью или недрами, не создаёт право собственности на поверхность или недра Луны или их участки. Принцип общего наследия человечества не ущемляет свободу исследования Луны и её ресурсов без какой-либо дискриминации на основе равенства и в соответствии с международным правом.
В соответствии со статьей 136 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года морское дно, находящееся за пределами национальной юрисдикции, и его ресурсы являются общим наследием человечества. Ни одно государство не может претендовать на суверенитет или суверенные права или осуществлять их в отношении какой бы то ни было части морского дна или его ресурсов, и ни одно государство, физическое или юридическое лицо не могут присваивать какую бы то ни было их часть. Никакие притязания любого рода или осуществление суверенитета или суверенного права и никакое такое присвоение не признаются. Все права на ресурсы морского дна принадлежат всему человечеству, от имени которого действует Международный орган по морскому дну.