«ОБЩЕЕ ДЕЛО»
«ОБЩЕЕ ДЕЛО» - политическая и литературная газета, издававшаяся в Женеве в 1877-1890 годах кружком эмигрантов и лиц, легально выехавших из России за границу.
Выходила ежемесячно (в 1889-1890 годах выпущено только 2 номера; всего - 112 номеров). Тираж 500 экземпляров. Основатели - А.Х. Христофоров (редактор), М.К. Элпидин (издатель), Н.А. Юренев. Их ближайшие сотрудники и соредакторы - Н.А. Белоголовый (финансировал издание, ведущий публицист с начала 1880-х годов), В.А. Зайцев (ведущий публицист до начала 1880-х годов), Н.И. Осипов (псевдоним Изгоев). Среди авторов - М.П. Драгоманов, Н.А. Морозов, С.А. Подолинский, Н.М. Ядринцев, Н.В. Соколов. В газете печатались статьи на общественно-политические темы, иногда памфлетно-сатирического характера, материалы о деятельности политической полиции, корреспонденции из России, главным образом из Санкт-Петербурга, а также заметки о новостях придворной жизни и о деятельности высшей бюрократии (информация поступала от М.И. Венюкова). Публиковались материалы политических процессов и запрещённые российской цензурой произведения Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Общее дело» первым сообщило о деятельности «Священной дружины». Стремилось объединить оппозиционные силы для борьбы с российским правительством за конституцию, однако его сотрудники по-разному представляли будущее политическое устройство России (Христофоров и Белоголовый выступали за конституционную монархию, Зайцев - за демократическую республику). Большинство публицистов «Общего дела» поддерживали программу «Народной воли», но осуждали тактику террора и полагали, что преобразования должны быть осуществлены посредством реформ. «Общее дело» распространялось главным образом среди русских, живших за границей или приезжавших туда, в Россию издание почти не проникало.
2) Газета, издававшаяся В.Л. Бурцевым в Париже (1909-1910, 1918-1922, 1928-1934), Петрограде (сентябрь - октябрь/ноябрь 1917 года).