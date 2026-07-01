«ОБЩЕЕ ДЕЛО»

«ОБЩЕЕ ДЕЛО» - по­ли­тическая и литературная га­зе­та, из­да­вав­шая­ся в Же­не­ве в 1877-1890 годах круж­ком эмиг­ран­тов и лиц, ле­галь­но вы­ехав­ших из Рос­сии за гра­ни­цу.

Вы­хо­ди­ла еже­ме­сяч­но (в 1889-1890 годах вы­пу­ще­но толь­ко 2 но­ме­ра; все­го - 112 но­ме­ров). Ти­раж 500 экземпляров. Ос­но­ва­те­ли - А.Х. Хри­сто­фо­ров (ре­дак­тор), М.К. Эл­пи­дин (из­да­тель), Н.А. Юре­нев. Их бли­жай­шие со­труд­ни­ки и со­ре­дак­то­ры - Н.А. Бе­ло­го­ло­вый (фи­нан­си­ро­вал из­да­ние, ве­ду­щий пуб­ли­цист с начала 1880-х годов), В.А. Зай­цев (ве­ду­щий пуб­ли­цист до начала 1880-х годов), Н.И. Оси­пов (псевдоним Из­го­ев). Сре­ди ав­то­ров - М.П. Дра­го­ма­нов, Н.А. Мо­ро­зов, С.А. По­до­лин­ский, Н.М. Яд­рин­цев, Н.В. Со­ко­лов. В га­зе­те пе­ча­та­лись ста­тьи на об­щественно-по­ли­тические те­мы, ино­гда пам­флет­но-са­ти­рического ха­рак­те­ра, ма­те­риа­лы о дея­тель­но­сти по­ли­тической по­ли­ции, кор­рес­пон­ден­ции из Рос­сии, главным образом из Санкт-Пе­тер­бур­га, а так­же за­мет­ки о но­во­стях при­двор­ной жиз­ни и о дея­тель­но­сти выс­шей бю­ро­кра­тии (ин­фор­ма­ция по­сту­па­ла от М.И. Ве­ню­ко­ва). Пуб­ли­ко­ва­лись ма­те­риа­лы по­ли­тических про­цес­сов и за­пре­щён­ные российской цен­зу­рой про­из­ве­де­ния Н.А. Не­кра­со­ва, Л.Н. Тол­сто­го, М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на. «Общее дело» пер­вым со­об­щи­ло о дея­тель­но­сти «Свя­щен­ной дру­жи­ны». Стре­ми­лось объ­е­ди­нить оп­по­зиционные си­лы для борь­бы с российским пра­ви­тель­ст­вом за кон­сти­ту­цию , од­на­ко его со­труд­ни­ки по-раз­но­му пред­став­ля­ли бу­ду­щее по­ли­тическое уст­рой­ст­во Рос­сии (Хри­сто­фо­ров и Бе­ло­го­ло­вый вы­сту­па­ли за кон­сти­туционную мо­нар­хию, Зай­цев - за де­мо­кра­тическую рес­пуб­ли­ку). Боль­шин­ст­во пуб­ли­ци­стов «Общего дела» под­дер­жи­ва­ли про­грам­му «На­род­ной во­ли» , но осу­ж­да­ли так­ти­ку тер­ро­ра и по­ла­га­ли, что пре­об­ра­зо­ва­ния долж­ны быть осу­ще­ст­в­ле­ны по­сред­ст­вом ре­форм. «Общее дело» рас­про­стра­ня­лось главным образом сре­ди рус­ских, жив­ших за гра­ни­цей или при­ез­жав­ших ту­да, в Рос­сию из­да­ние поч­ти не про­ни­ка­ло.

2) Га­зе­та, из­да­вав­шая­ся В.Л. Бур­це­вым в Па­ри­же (1909-1910, 1918-1922, 1928-1934), Пет­ро­гра­де (сентябрь - октябрь/но­ябрь 1917 года).

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