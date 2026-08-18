ОБРУЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОБРУЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ - деятель российского демократического движения, публицист, мемуарист, генерал-лейтенант (1906).
Двоюродный брат Н.Н. Обручева, дядя В.А. Обручева, шурин И.М. Сеченова. Окончил Николаевскую академию ГШ (1858). Служил в Дворянском (1853-1854) и лейб-гвардейском Измайловском (1854-1855) полках, Пермской дружине государственного ополчения (1855-1859). Сотрудничал в журнале «Современник», в 1859-1860 годах опубликовал две статьи в соавторстве с Н.Г. Чернышевским (Обручев - прототип главного героя его неоконченного романа «Алферьев»), сблизился также с Н.А. Добролюбовым и Н.А. Некрасовым. В октябре 1861 года арестован за распространение прокламации «Великорусс» (№ 2). На допросах отказался раскрыть свои связи с революционным подпольем. Приговорён к лишению всех прав состояния и 3 годам каторги. В 1865 году переведён на поселение, жил в Иркутске, затем Верхнеуральске и Уфе, в 1874 году восстановлен в дворянстве и вернулся в Санкт-Петербург. С 1877 года служил в Русском обществе пароходства и торговли, добровольцем в качестве матроса участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. С 1880 года сотрудничал в журналах «Вестник Европы» и «Отечественные записки». В 1884 году по протекции Н.Н. Обручева поступил на службу в Главный морской штаб, с 1890 года чиновник особых поручений при управляющем Морским министерством; член Комитета Добровольного флота (с 1893 года), представитель Морского министерства в Подготовительной комиссии при Комитете Сибирской железной дороги (с 1894 года). С 1906 года в отставке. Автор воспоминаний «Из пережитого» (опубликованы в журнале «Вестник Европы», 1907, № 5-6), «После ссылки» (там же, 1908, № 10).