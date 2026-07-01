ОБРУЧЕВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ

Образование и карьера

Владимир Обручев родился в 1793 г. в г. Архангельске. Получил домашнее образование. В 1805 г. был отдан учиться Инженерный корпус. В 1808 г. получил производство в прапорщики с дальнейшим командированием в г. Ригу для участия в фортификационных действиях. За работу в Риге награжден орденом Св. Анны 3-й степени.

В 1811 г. В.А. Обручев переведен поручиком лейб-гвардии Преображенский полк адъютантом генерал-майора И.И. Дибича.

Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался под г. Вилькомиром, при Клястицах, Свальне и Полоцке и др. Повышен в чине до штабс-капитана и награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом.

Участник заграничных походов русской армии 1813 – 1814 гг., по итогам которых произведен в капитаны и получил орден Св. Анны 2-й степени, золотую шпагу с надписью «За храбрость», Кульмский крест и прусский орден «За достоинство».

В 1816 г. В.А. Обручев повышен до полковника и назначен в служить в Нарвском пехотном полку во Франции. С 1817 по 1823 гг. – командир Нарвского пехотного полка. С 1823 г. – генерал-майор и начальник штаба 2-го пехотного корпуса.

Участник всех крупных сражений Русско-турецкой войны 1828 – 1829 гг. в должности дежурного генерала 2-й армии (с 1828 г.). Удостоен награждения орденами Св. Георгия 4-й степени, Св. Анны 1-й степени.

С 1830 г. В.А. Обручев командовал 3-й пехотной дивизией. Участник подавления польского восстания 1831 г. За штурм г. Варшавы получил орден Св. Георгия 3-й степени и повышен до генерал-лейтенанта.

С 1832 г. – начальник 1-й пехотной дивизии, с 1833 г. – командир 3-й Гренадерской дивизии.

На гражданской службе

В 1842 г. В.А. Обручев получил назначение командиром отдельного Оренбургского корпуса, оренбургским военным губернатором и управляющим гражданской частью. В 1843 г. произведен в генералы от инфантерии. На посту губернатора в 1846 г. он совершил экспедицию на восточный берег Каспийского моря, заняв Мангышлакский полуостров и соорудив там укрепление Новопетровское. Направлял отряды к рекам Иргиз, Тургай и Сырдарья, где по его указанию были построены Уральское, Оренбургское и Раимское укрепления. Стараниями В.А. Обручева произошло переформирование Неплюевского военного училища в кадетский корпус.

20 марта 1851 г. В.А. Обручев был назначен сенатором Правительствующего Сената. С декабря 1859 г. с сохранением в звании сенатора он возглавил Генерал-аудиториат Военного министерства, но уже в 1865 г. подал в отставку по состоянию здоровья, продолжив оставаться сенатором.

Умер В.А. Обручев в апреле 1866 г.